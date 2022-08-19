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00772 閱文集團
即時 按盤價 升31.100 +2.000 (+6.873%)
大手異動

19/08/2022 09:23

《異動股》閱文（７７２）高開逾１％，擬年內斥７億人幣回購股份

　　《經濟通通訊社１９日專訊》閱文集團（００７７２）現價升１﹒３７％，報２９﹒５元，
該股成交約２萬股，涉資６３萬元。
　　閱文集團董事會在今年５月獲股東大會授權回購已發行股本１０％，即約１﹒０２２億股，
最新建議在未來１２個月內，動用最多７億元人民幣回購股份，資金來自公司現有可利用的現金
儲備及流動現金流（不包括外部借款）。
　　現時，恒生指數報１９６５６，跌１０７點或跌０﹒５４％，主板成交２２﹒２４億元。國
企指數報６６５４，跌４５　　點或跌０﹒６８％。恒生科技指數報４１５５，跌３７點或跌
０﹒８８％。
　　即月期指新報１９６３２，跌１０２點，低水２５點。即月國指期貨報６６５５，跌４０點
，平水。即月科指期貨新報４１５２，跌３６點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　閱文集團（００７７２）　　２９﹒５０元　升１﹒３７％
　　騰訊（００７００）　　　３１２﹒６０元　　　　無升跌
　　美團（０３６９０）　　　１６９﹒４０元　跌０﹒９９％
　　快手（０１０２４）　　　　７０﹒６５元　跌０﹒０７％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８２﹒４０元　　　　無升跌
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒５８元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:50
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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