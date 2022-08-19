《異動股》閱文（７７２）高開逾１％，擬年內斥７億人幣回購股份

《經濟通通訊社１９日專訊》閱文集團（００７７２）現價升１﹒３７％，報２９﹒５元，
該股成交約２萬股，涉資６３萬元。
閱文集團董事會在今年５月獲股東大會授權回購已發行股本１０％，即約１﹒０２２億股，
最新建議在未來１２個月內，動用最多７億元人民幣回購股份，資金來自公司現有可利用的現金
儲備及流動現金流（不包括外部借款）。
現時，恒生指數報１９６５６，跌１０７點或跌０﹒５４％，主板成交２２﹒２４億元。國
企指數報６６５４，跌４５ 點或跌０﹒６８％。恒生科技指數報４１５５，跌３７點或跌
０﹒８８％。
即月期指新報１９６３２，跌１０２點，低水２５點。即月國指期貨報６６５５，跌４０點
，平水。即月科指期貨新報４１５２，跌３６點。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
閱文集團（００７７２） ２９﹒５０元 升１﹒３７％
騰訊（００７００） ３１２﹒６０元 無升跌
美團（０３６９０） １６９﹒４０元 跌０﹒９９％
快手（０１０２４） ７０﹒６５元 跌０﹒０７％
嗶哩嗶哩（０９６２６） １８２﹒４０元 無升跌
創夢天地（０１１１９） ４﹒５８元 無升跌
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｈｃ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動