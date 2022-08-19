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02798 久泰邦達能源
即時 按盤價 跌1.430 -0.020 (-1.379%)
大手異動

19/08/2022 09:25

《異動股》久泰邦達（２７９８）高開２％，中期純利大增逾３倍

　　《經濟通通訊社１９日專訊》久泰邦達能源（０２７９８）現價升２﹒０７％，報１﹒４８
元，該股成交約１８萬股，涉資２７萬元。
　　久泰邦達能源公布，截至６月３０日止中期純利約４億人民幣，同比增長３﹒６９倍，每股
盈利２５﹒０７人民幣分，不派中期股息。
　　集團指，收益９億人民幣，同比增長約３２﹒３％，毛利約５﹒７億人民幣，升約
４９﹒１％，毛利率約６３﹒２％，升７﹒２個百分點，因精煤平均售價於回顧期間增加約
６８﹒８％，但公平值虧損約８９０萬人民幣。原煤總產量約６６﹒３５萬噸，當中紅果煤礦產
量同比增長約０﹒４％，而苞谷山煤礦及謝家河溝煤礦產量分別同比下降約１﹒２％及
１６﹒８％。
　　現時，恒生指數報１９６５６，跌１０７點或跌０﹒５４％，主板成交２２﹒２４億元。國
企指數報６６５４，跌４５點或跌０﹒６８％。恒生科技指數報４１５５，跌３７點或跌
０﹒８８％。
　　即月期指新報１９６３５，跌９９點，低水２２點。即月國指期貨報６６５７，跌３８點，
高水２點。即月科指期貨新報４１５２，跌３６點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　久泰邦達能源（０２７９８）　　１﹒４８元　升２﹒０７％
　　南南資源（０１２２９）　　　　０﹒３４元　　　　無升跌
　　兗礦能源（０１１７１）　　　２７﹒８５元　升１﹒０９％
　　神華（０１０８８）　　　　　２３﹒００元　升０﹒６６％
　　兗煤澳大利亞（０３６６８）　３０﹒３０元　升４﹒８４％
　　首鋼資源（００６３９）　　　　２﹒６４元　跌０﹒７５％
　　易大宗（０１７３３）　　　　　１﹒５８元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:51
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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