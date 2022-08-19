《異動股》久泰邦達（２７９８）高開２％，中期純利大增逾３倍

《經濟通通訊社１９日專訊》久泰邦達能源（０２７９８）現價升２﹒０７％，報１﹒４８

元，該股成交約１８萬股，涉資２７萬元。

久泰邦達能源公布，截至６月３０日止中期純利約４億人民幣，同比增長３﹒６９倍，每股

盈利２５﹒０７人民幣分，不派中期股息。

集團指，收益９億人民幣，同比增長約３２﹒３％，毛利約５﹒７億人民幣，升約

４９﹒１％，毛利率約６３﹒２％，升７﹒２個百分點，因精煤平均售價於回顧期間增加約

６８﹒８％，但公平值虧損約８９０萬人民幣。原煤總產量約６６﹒３５萬噸，當中紅果煤礦產

量同比增長約０﹒４％，而苞谷山煤礦及謝家河溝煤礦產量分別同比下降約１﹒２％及

１６﹒８％。

現時，恒生指數報１９６５６，跌１０７點或跌０﹒５４％，主板成交２２﹒２４億元。國

企指數報６６５４，跌４５點或跌０﹒６８％。恒生科技指數報４１５５，跌３７點或跌

０﹒８８％。

即月期指新報１９６３５，跌９９點，低水２２點。即月國指期貨報６６５７，跌３８點，

高水２點。即月科指期貨新報４１５２，跌３６點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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久泰邦達能源（０２７９８） １﹒４８元 升２﹒０７％

南南資源（０１２２９） ０﹒３４元 無升跌

兗礦能源（０１１７１） ２７﹒８５元 升１﹒０９％

神華（０１０８８） ２３﹒００元 升０﹒６６％

兗煤澳大利亞（０３６６８） ３０﹒３０元 升４﹒８４％

首鋼資源（００６３９） ２﹒６４元 跌０﹒７５％

易大宗（０１７３３） １﹒５８元 無升跌

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（ｈｃ）

