《異動股》中石油（８５７）高開近１％，傳分拆油品銷售業務上市

《經濟通通訊社１９日專訊》中石油（００８５７）現價升０﹒８９％，報３﹒４１元，以

現價計，該股暫連升３日，累計升幅２﹒７１％。該股成交約４１５萬股，涉資１４１５萬元。

據《彭博》引述知情人士報道，中石油在油價年初升至高位時，便考慮將其銷售業務分拆上

市，而其母企中石油集團正與一些外部顧問就此事進行商討。上述銷售業務包括成品油銷售及遍

布全國的加油站網絡等子業務，年收入超過２萬億元人民幣。中石油上市公司無即時回傳媒查詢

，而中石油集團發言人則不予置評。

知情人士透露，油價今年上半年大漲，促使中石油考慮將銷售板塊的價值變現，但此項考慮

尚在非常初步階段，且由於業務結構複雜目前未形成任何最終決定，亦也不清楚拆分涉及的具體

資產範圍。

現時，恒生指數報１９６５６，跌１０７點或跌０﹒５４％，主板成交２２﹒２４億元。國

企指數報６６５４，跌４５點或跌０﹒６８％。恒生科技指數報４１５５，跌３７點或跌

０﹒８８％。

即月期指新報１９６２１，跌１１３點，低水３６點。即月國指期貨報６６５３，跌４２點

，低水２點。即月科指期貨新報４１５３，跌３５點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中石油（００８５７） ３﹒４１元 升０﹒８９％

昆侖能源（００１３５） ５﹒６５元 無升跌

中海油（００８８３） ９﹒６７元 升０﹒８３％

中石化（００３８６） ３﹒６２元 無升跌

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（ｈｃ）

