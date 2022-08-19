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00857 中國石油股份
即時 按盤價 升3.460 +0.080 (+2.367%)
大手異動

19/08/2022 09:25

《異動股》中石油（８５７）高開近１％，傳分拆油品銷售業務上市

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中石油（００８５７）現價升０﹒８９％，報３﹒４１元，以
現價計，該股暫連升３日，累計升幅２﹒７１％。該股成交約４１５萬股，涉資１４１５萬元。
　　據《彭博》引述知情人士報道，中石油在油價年初升至高位時，便考慮將其銷售業務分拆上
市，而其母企中石油集團正與一些外部顧問就此事進行商討。上述銷售業務包括成品油銷售及遍
布全國的加油站網絡等子業務，年收入超過２萬億元人民幣。中石油上市公司無即時回傳媒查詢
，而中石油集團發言人則不予置評。
　　知情人士透露，油價今年上半年大漲，促使中石油考慮將銷售板塊的價值變現，但此項考慮
尚在非常初步階段，且由於業務結構複雜目前未形成任何最終決定，亦也不清楚拆分涉及的具體
資產範圍。
　　現時，恒生指數報１９６５６，跌１０７點或跌０﹒５４％，主板成交２２﹒２４億元。國
企指數報６６５４，跌４５點或跌０﹒６８％。恒生科技指數報４１５５，跌３７點或跌
０﹒８８％。
　　即月期指新報１９６２１，跌１１３點，低水３６點。即月國指期貨報６６５３，跌４２點
，低水２點。即月科指期貨新報４１５３，跌３５點。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石油（００８５７）　　３﹒４１元　升０﹒８９％
　　昆侖能源（００１３５）　５﹒６５元　　　　無升跌
　　中海油（００８８３）　　９﹒６７元　升０﹒８３％
　　中石化（００３８６）　　３﹒６２元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 11:51
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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