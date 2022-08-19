《異動股》東方海外升逾６％，中期純利升逾一倍兼派息共６美元

《經濟通通訊社１９日專訊》東方海外（００３１６）現價升７﹒０７％，報２３６﹒２元
，該股成交約１４２萬股，涉資３﹒２５億元。
東方海外公布，截至２０２２年６月３０日止未經審核之中期純利５６﹒６４億美元，按年
升１﹒０１倍，每股基本盈利８﹒５８美元，較去年同期增加９４﹒１２％；派中期息３﹒４３
美元及特別息２﹒５７美元，總共派息６美元。期內收入１１０﹒６１億美元，升５８﹒３％；
毛利６１﹒２億美元，升８４﹒６１％；除稅前溢利５７﹒２４億美元，升１﹒０２倍；經營溢
利５７﹒４５億美元，升１﹒０１倍。
現時，恒生指數報１９８５１，升８８點或升０﹒４５％，主板成交４４９﹒４６億元。國
企指數報６７５０，升４９點或升０﹒７４％。恒生科技指數報４２２２，升２９點或升
０﹒７１％。
即月期指新報１９８４０，升１０６點，低水１２點。即月國指期貨報６７５１，升５６點
，高水１點。即月科指期貨新報４２２０，升３２點，高水６點。
上證綜合指數報３２７８，升０點或升０﹒０３％，成交２８４５﹒６６億元人民幣。
深證成份指數報１２４７０，跌４７點或跌０﹒３８％，成交４２８１﹒１４億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
東方海外（００３１６） ２３６﹒２０元 升７﹒０７％
中遠海控（０１９１９） １１﹒６６元 升４﹒２９％
海豐國際（０１３０８） ２４﹒００元 升１﹒６９％
中遠海能（０１１３８） ６﹒１１元 跌２﹒０８％
太平洋航運（０２３４３） ２﹒９７元 升２﹒４１％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｐｃ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動