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00316 東方海外國際
即時 按盤價 升235.000 +14.400 (+6.528%)
大手異動

19/08/2022 13:02

《異動股》東方海外升逾６％，中期純利升逾一倍兼派息共６美元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》東方海外（００３１６）現價升７﹒０７％，報２３６﹒２元
，該股成交約１４２萬股，涉資３﹒２５億元。
　　東方海外公布，截至２０２２年６月３０日止未經審核之中期純利５６﹒６４億美元，按年
升１﹒０１倍，每股基本盈利８﹒５８美元，較去年同期增加９４﹒１２％；派中期息３﹒４３
美元及特別息２﹒５７美元，總共派息６美元。期內收入１１０﹒６１億美元，升５８﹒３％；
毛利６１﹒２億美元，升８４﹒６１％；除稅前溢利５７﹒２４億美元，升１﹒０２倍；經營溢
利５７﹒４５億美元，升１﹒０１倍。
　　現時，恒生指數報１９８５１，升８８點或升０﹒４５％，主板成交４４９﹒４６億元。國
企指數報６７５０，升４９點或升０﹒７４％。恒生科技指數報４２２２，升２９點或升
０﹒７１％。
　　即月期指新報１９８４０，升１０６點，低水１２點。即月國指期貨報６７５１，升５６點
，高水１點。即月科指期貨新報４２２０，升３２點，高水６點。
　　上證綜合指數報３２７８，升０點或升０﹒０３％，成交２８４５﹒６６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７０，跌４７點或跌０﹒３８％，成交４２８１﹒１４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　２３６﹒２０元　升７﹒０７％
　　中遠海控（０１９１９）　　　１１﹒６６元　升４﹒２９％
　　海豐國際（０１３０８）　　　２４﹒００元　升１﹒６９％
　　中遠海能（０１１３８）　　　　６﹒１１元　跌２﹒０８％
　　太平洋航運（０２３４３）　　　２﹒９７元　升２﹒４１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）
　

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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