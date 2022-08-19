《異動股》東方海外升逾６％，中期純利升逾一倍兼派息共６美元

《經濟通通訊社１９日專訊》東方海外（００３１６）現價升７﹒０７％，報２３６﹒２元

，該股成交約１４２萬股，涉資３﹒２５億元。

東方海外公布，截至２０２２年６月３０日止未經審核之中期純利５６﹒６４億美元，按年

升１﹒０１倍，每股基本盈利８﹒５８美元，較去年同期增加９４﹒１２％；派中期息３﹒４３

美元及特別息２﹒５７美元，總共派息６美元。期內收入１１０﹒６１億美元，升５８﹒３％；

毛利６１﹒２億美元，升８４﹒６１％；除稅前溢利５７﹒２４億美元，升１﹒０２倍；經營溢

利５７﹒４５億美元，升１﹒０１倍。

現時，恒生指數報１９８５１，升８８點或升０﹒４５％，主板成交４４９﹒４６億元。國

企指數報６７５０，升４９點或升０﹒７４％。恒生科技指數報４２２２，升２９點或升

０﹒７１％。

即月期指新報１９８４０，升１０６點，低水１２點。即月國指期貨報６７５１，升５６點

，高水１點。即月科指期貨新報４２２０，升３２點，高水６點。

上證綜合指數報３２７８，升０點或升０﹒０３％，成交２８４５﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１２４７０，跌４７點或跌０﹒３８％，成交４２８１﹒１４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２３６﹒２０元 升７﹒０７％

中遠海控（０１９１９） １１﹒６６元 升４﹒２９％

海豐國際（０１３０８） ２４﹒００元 升１﹒６９％

中遠海能（０１１３８） ６﹒１１元 跌２﹒０８％

太平洋航運（０２３４３） ２﹒９７元 升２﹒４１％

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（ｐｃ）



