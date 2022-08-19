《異動股》雋泰控股挫逾１５％創新低，報０﹒０３３元

《經濟通通訊社１９日專訊》雋泰控股（００６３０）跌１５﹒３８％，報０﹒０３３元，
最低價０﹒０３３元，創上市新低，最高價０﹒０３６元；成交１５萬股，成交金額５０１０元
；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出３０３０元。現時最大淨被動買入券商為華泰金融
控股，金額７２０元，加權平均成交價０﹒０３６元；現時最大淨被動賣出券商為申萬宏源證券
，金額９９０元，加權平均成交價０﹒０３３元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅
３７﹒７４％。
現時，恒生指數報１９７４７，跌１６點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６７１５，升
１５點或０﹒２３％；恒生科技指數報４１９０，跌２點或０﹒０６％；主板成交６８４﹒３３
億元。
上證綜合指數報３２５８，跌１９點或０﹒５９％，成交４５７８﹒６３億元人民幣。
深證成份指數報１２３５８，跌１５８點或１﹒２７％，成交２７４３﹒０２億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒０３３ 變動 －１５﹒３８％
最高價 ０﹒０３６ 最低價 ０﹒０３３
成交股數 １５萬股 成交金額 ５０１０
１０天平均 ０﹒０４６ 歷史波幅％ １０４﹒４２２
２０天平均 ０﹒０４７ 加權平均價 ０﹒０３３
５０天平均 ０﹒０５５ ＲＳＩ１４ ２７﹒２７７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出３０３０元；暫連跌４日，
累計跌幅３７﹒７４％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
雋泰控股（００６３０） ０﹒０３３ －１５﹒３８
水發興業能源（００７５０） １﹒１４０ ＋５﹒５６
中國建築興業（００８３０） ２﹒１００ －２﹒３３
高陞集團控股（０１２８３） １﹒４７０ －１﹒３４
集一控股（０１４９５） ０﹒４７０ －４﹒０８
城建設計（０１５９９） １﹒８１０ ＋２﹒８４
銀濤控股（０１９４３） １﹒０９０ ＋２﹒８３
盈滙企業控股（０２１９５） １﹒１３０ ＋２﹒７３
恆宇集團（０２４４８） ３﹒６３０ －０﹒８２
綠城管理（０９９７９） ６﹒２４０ ＋１﹒４６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動