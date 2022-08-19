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00630 雋泰控股
即時 按盤價 跌0.035 -0.004 (-10.256%)
大手異動

19/08/2022 15:16

《異動股》雋泰控股挫逾１５％創新低，報０﹒０３３元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》雋泰控股（００６３０）跌１５﹒３８％，報０﹒０３３元，
最低價０﹒０３３元，創上市新低，最高價０﹒０３６元；成交１５萬股，成交金額５０１０元
；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出３０３０元。現時最大淨被動買入券商為華泰金融
控股，金額７２０元，加權平均成交價０﹒０３６元；現時最大淨被動賣出券商為申萬宏源證券
，金額９９０元，加權平均成交價０﹒０３３元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅
３７﹒７４％。
　　現時，恒生指數報１９７４７，跌１６點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６７１５，升
１５點或０﹒２３％；恒生科技指數報４１９０，跌２點或０﹒０６％；主板成交６８４﹒３３
億元。
　　上證綜合指數報３２５８，跌１９點或０﹒５９％，成交４５７８﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５８，跌１５８點或１﹒２７％，成交２７４３﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒０３３　變動　　　　－１５﹒３８％
　　最高價　　　０﹒０３６　最低價　　　　　０﹒０３３
　　成交股數　　　１５萬股　成交金額　　　　　５０１０
　　１０天平均　０﹒０４６　歷史波幅％　１０４﹒４２２
　　２０天平均　０﹒０４７　加權平均價　　　０﹒０３３
　　５０天平均　０﹒０５５　ＲＳＩ１４　　２７﹒２７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出３０３０元；暫連跌４日，
累計跌幅３７﹒７４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　雋泰控股（００６３０）　　　０﹒０３３　－１５﹒３８
　　水發興業能源（００７５０）　１﹒１４０　　＋５﹒５６
　　中國建築興業（００８３０）　２﹒１００　　－２﹒３３
　　高陞集團控股（０１２８３）　１﹒４７０　　－１﹒３４
　　集一控股（０１４９５）　　　０﹒４７０　　－４﹒０８
　　城建設計（０１５９９）　　　１﹒８１０　　＋２﹒８４
　　銀濤控股（０１９４３）　　　１﹒０９０　　＋２﹒８３
　　盈滙企業控股（０２１９５）　１﹒１３０　　＋２﹒７３
　　恆宇集團（０２４４８）　　　３﹒６３０　　－０﹒８２
　　綠城管理（０９９７９）　　　６﹒２４０　　＋１﹒４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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