《異動股》雋泰控股挫逾１５％創新低，報０﹒０３３元

《經濟通通訊社１９日專訊》雋泰控股（００６３０）跌１５﹒３８％，報０﹒０３３元，

最低價０﹒０３３元，創上市新低，最高價０﹒０３６元；成交１５萬股，成交金額５０１０元

；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出３０３０元。現時最大淨被動買入券商為華泰金融

控股，金額７２０元，加權平均成交價０﹒０３６元；現時最大淨被動賣出券商為申萬宏源證券

，金額９９０元，加權平均成交價０﹒０３３元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅

３７﹒７４％。

現時，恒生指數報１９７４７，跌１６點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６７１５，升

１５點或０﹒２３％；恒生科技指數報４１９０，跌２點或０﹒０６％；主板成交６８４﹒３３

億元。

上證綜合指數報３２５８，跌１９點或０﹒５９％，成交４５７８﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１２３５８，跌１５８點或１﹒２７％，成交２７４３﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０３３ 變動 －１５﹒３８％

最高價 ０﹒０３６ 最低價 ０﹒０３３

成交股數 １５萬股 成交金額 ５０１０

１０天平均 ０﹒０４６ 歷史波幅％ １０４﹒４２２

２０天平均 ０﹒０４７ 加權平均價 ０﹒０３３

５０天平均 ０﹒０５５ ＲＳＩ１４ ２７﹒２７７

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出３０３０元；暫連跌４日，

累計跌幅３７﹒７４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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雋泰控股（００６３０） ０﹒０３３ －１５﹒３８

水發興業能源（００７５０） １﹒１４０ ＋５﹒５６

中國建築興業（００８３０） ２﹒１００ －２﹒３３

高陞集團控股（０１２８３） １﹒４７０ －１﹒３４

集一控股（０１４９５） ０﹒４７０ －４﹒０８

城建設計（０１５９９） １﹒８１０ ＋２﹒８４

銀濤控股（０１９４３） １﹒０９０ ＋２﹒８３

盈滙企業控股（０２１９５） １﹒１３０ ＋２﹒７３

恆宇集團（０２４４８） ３﹒６３０ －０﹒８２

綠城管理（０９９７９） ６﹒２４０ ＋１﹒４６

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（ｅｄ）

