  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00960 龍湖集團
即時 按盤價 升25.000 +0.650 (+2.669%)
大手異動

19/08/2022 15:31

《異動股》龍湖（００９６０）升近３％，報２５﹒０５元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》龍湖（００９６０）升２﹒８７％，報２５﹒０５元，最高價
２５﹒１元，最低價２３﹒５５元；成交９８６﹒０８萬股，成交金額２﹒４３億元；主動買沽
比率６７：３３，資金淨主動買入７３３２﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證
券香港，金額１２５４﹒０４萬元，加權平均成交價２４﹒７１元；現時最大淨被動賣出券商為
中信里昂證券，金額２１２３﹒７７萬元，加權平均成交價２４﹒５０７元。
　　現時，恒生指數報１９７４３，跌２０點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６７１１，升
１１點或０﹒１７％；恒生科技指數報４１８５，跌６點或０﹒１６％；主板成交７１０﹒８５
億元。
　　上證綜合指數報３２５８，跌１９點或０﹒５９％，成交４５７８﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５８，跌１５８點或１﹒２７％，成交２７４３﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２５﹒０５０　變動　　　　＋２﹒８７％
　　最高價　　　　　２５﹒１００　最低價　　　２３﹒５５０
　　成交股數　　９８６﹒０８萬股　成交金額　　　２﹒４３億
　　１０天平均　　　２３﹒６００　歷史波幅％　９１﹒７９４
　　２０天平均　　　２５﹒１７５　加權平均價　２４﹒６０６
　　５０天平均　　　２９﹒２１８　ＲＳＩ１４　４５﹒２８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入７３３２﹒０８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒０５　＋２﹒８７
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒３５　＋０﹒９７
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒７２　＋１﹒６５
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１７　＋２﹒３６
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒８８　＋３﹒２３
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒６５　＋１﹒１６
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒４８　＋３﹒７７
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒７２　＋２﹒２２
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒１０　＋４﹒８６
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒８６　＋１﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰19/08/2022 09:31  《異動股》雅生活等６家公司上午９：３０異動

其他大手異動
More

18/08/2022 09:51  《異動股》龍湖（００９６０）跌逾３％，報２４元

17/08/2022 10:39  《異動股》龍湖升近３％突破２０天線，報２５﹒５５元

17/08/2022 09:32  《異動股》ＣＴＲ等４家公司上午９：３１異動

16/08/2022 10:09  《異動股》民企內房升幅急擴大，碧服、旭輝永升飆兩成

16/08/2022 09:38  《異動股》旭輝永升服務等２家公司上午９：３７異動

備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金