《異動股》龍湖（００９６０）升近３％，報２５﹒０５元

《經濟通通訊社１９日專訊》龍湖（００９６０）升２﹒８７％，報２５﹒０５元，最高價
２５﹒１元，最低價２３﹒５５元；成交９８６﹒０８萬股，成交金額２﹒４３億元；主動買沽
比率６７：３３，資金淨主動買入７３３２﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證
券香港，金額１２５４﹒０４萬元，加權平均成交價２４﹒７１元；現時最大淨被動賣出券商為
中信里昂證券，金額２１２３﹒７７萬元，加權平均成交價２４﹒５０７元。
現時，恒生指數報１９７４３，跌２０點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６７１１，升
１１點或０﹒１７％；恒生科技指數報４１８５，跌６點或０﹒１６％；主板成交７１０﹒８５
億元。
上證綜合指數報３２５８，跌１９點或０﹒５９％，成交４５７８﹒６３億元人民幣。
深證成份指數報１２３５８，跌１５８點或１﹒２７％，成交２７４３﹒０２億元人民幣。
基本資料
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現價 ２５﹒０５０ 變動 ＋２﹒８７％
最高價 ２５﹒１００ 最低價 ２３﹒５５０
成交股數 ９８６﹒０８萬股 成交金額 ２﹒４３億
１０天平均 ２３﹒６００ 歷史波幅％ ９１﹒７９４
２０天平均 ２５﹒１７５ 加權平均價 ２４﹒６０６
５０天平均 ２９﹒２１８ ＲＳＩ１４ ４５﹒２８９
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股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入７３３２﹒０８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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龍湖（００９６０） ２５﹒０５ ＋２﹒８７
越地（００１２３） ９﹒３５ ＋０﹒９７
中海外（００６８８） １９﹒７２ ＋１﹒６５
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１７ ＋２﹒３６
新城發展（０１０３０） ２﹒８８ ＋３﹒２３
潤地（０１１０９） ３０﹒６５ ＋１﹒１６
碧桂園（０２００７） ２﹒４８ ＋３﹒７７
萬科企業（０２２０２） １４﹒７２ ＋２﹒２２
綠城（０３９００） １５﹒１０ ＋４﹒８６
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８６ ＋１﹒０９
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（ｅｄ）
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