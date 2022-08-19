《異動股》龍湖（００９６０）升近３％，報２５﹒０５元

《經濟通通訊社１９日專訊》龍湖（００９６０）升２﹒８７％，報２５﹒０５元，最高價

２５﹒１元，最低價２３﹒５５元；成交９８６﹒０８萬股，成交金額２﹒４３億元；主動買沽

比率６７：３３，資金淨主動買入７３３２﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證

券香港，金額１２５４﹒０４萬元，加權平均成交價２４﹒７１元；現時最大淨被動賣出券商為

中信里昂證券，金額２１２３﹒７７萬元，加權平均成交價２４﹒５０７元。

現時，恒生指數報１９７４３，跌２０點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６７１１，升

１１點或０﹒１７％；恒生科技指數報４１８５，跌６點或０﹒１６％；主板成交７１０﹒８５

億元。

上證綜合指數報３２５８，跌１９點或０﹒５９％，成交４５７８﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１２３５８，跌１５８點或１﹒２７％，成交２７４３﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 ２５﹒０５０ 變動 ＋２﹒８７％

最高價 ２５﹒１００ 最低價 ２３﹒５５０

成交股數 ９８６﹒０８萬股 成交金額 ２﹒４３億

１０天平均 ２３﹒６００ 歷史波幅％ ９１﹒７９４

２０天平均 ２５﹒１７５ 加權平均價 ２４﹒６０６

５０天平均 ２９﹒２１８ ＲＳＩ１４ ４５﹒２８９

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股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入７３３２﹒０８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ２５﹒０５ ＋２﹒８７

越地（００１２３） ９﹒３５ ＋０﹒９７

中海外（００６８８） １９﹒７２ ＋１﹒６５

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１７ ＋２﹒３６

新城發展（０１０３０） ２﹒８８ ＋３﹒２３

潤地（０１１０９） ３０﹒６５ ＋１﹒１６

碧桂園（０２００７） ２﹒４８ ＋３﹒７７

萬科企業（０２２０２） １４﹒７２ ＋２﹒２２

綠城（０３９００） １５﹒１０ ＋４﹒８６

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８６ ＋１﹒０９

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（ｅｄ）

