《異動股》中國支付通跌近１０％創新低，報０﹒０５６元

《經濟通通訊社１９日專訊》中國支付通（０８３２５）跌９﹒６８％，報０﹒０５６元，
最低價０﹒０５２元，創上市新低，最高價０﹒０５２元；成交８萬股，成交金額４１６０元；
主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４１６０元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國
際，金額４１６０元，加權平均成交價０﹒０５２元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
１２﹒５％。
現時，恒生指數報１９７８０，升１６點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６７２２，升
２２點或０﹒３３％；恒生科技指數報４１９４，升１點或０﹒０５％；主板成交７５２﹒６９
億元。
上證綜合指數報３２５８，跌１９點或０﹒５９％，成交４５７８﹒６３億元人民幣。
深證成份指數報１２３５８，跌１５８點或１﹒２７％，成交２７４３﹒０２億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒０５６ 變動 －９﹒６８％
最高價 ０﹒０５２ 最低價 ０﹒０５２
成交股數 ８萬股 成交金額 ４１６０
１０天平均 ０﹒０６６ 歷史波幅％ １５０﹒４１２
２０天平均 ０﹒０７３ 加權平均價 ０﹒０５２
５０天平均 ０﹒１０３ ＲＳＩ１４ ２６﹒０７９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４１６０元；暫連跌２日，
累計跌幅１２﹒５％
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動