《異動股》中國支付通跌近１０％創新低，報０﹒０５６元

《經濟通通訊社１９日專訊》中國支付通（０８３２５）跌９﹒６８％，報０﹒０５６元，

最低價０﹒０５２元，創上市新低，最高價０﹒０５２元；成交８萬股，成交金額４１６０元；

主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４１６０元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國

際，金額４１６０元，加權平均成交價０﹒０５２元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

１２﹒５％。

現時，恒生指數報１９７８０，升１６點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６７２２，升

２２點或０﹒３３％；恒生科技指數報４１９４，升１點或０﹒０５％；主板成交７５２﹒６９

億元。

上證綜合指數報３２５８，跌１９點或０﹒５９％，成交４５７８﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１２３５８，跌１５８點或１﹒２７％，成交２７４３﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０５６ 變動 －９﹒６８％

最高價 ０﹒０５２ 最低價 ０﹒０５２

成交股數 ８萬股 成交金額 ４１６０

１０天平均 ０﹒０６６ 歷史波幅％ １５０﹒４１２

２０天平均 ０﹒０７３ 加權平均價 ０﹒０５２

５０天平均 ０﹒１０３ ＲＳＩ１４ ２６﹒０７９

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４１６０元；暫連跌２日，

累計跌幅１２﹒５％



（ｅｄ）

