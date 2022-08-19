  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
08325 中國支付通
即時 按盤價 升0.064 +0.002 (+3.226%)
大手異動

19/08/2022 15:50

《異動股》中國支付通跌近１０％創新低，報０﹒０５６元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國支付通（０８３２５）跌９﹒６８％，報０﹒０５６元，
最低價０﹒０５２元，創上市新低，最高價０﹒０５２元；成交８萬股，成交金額４１６０元；
主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４１６０元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國
際，金額４１６０元，加權平均成交價０﹒０５２元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
１２﹒５％。
　　現時，恒生指數報１９７８０，升１６點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６７２２，升
２２點或０﹒３３％；恒生科技指數報４１９４，升１點或０﹒０５％；主板成交７５２﹒６９
億元。
　　上證綜合指數報３２５８，跌１９點或０﹒５９％，成交４５７８﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５８，跌１５８點或１﹒２７％，成交２７４３﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒０５６　變動　　　　　－９﹒６８％
　　最高價　　　０﹒０５２　最低價　　　　　０﹒０５２
　　成交股數　　　　８萬股　成交金額　　　　　４１６０
　　１０天平均　０﹒０６６　歷史波幅％　１５０﹒４１２
　　２０天平均　０﹒０７３　加權平均價　　　０﹒０５２
　　５０天平均　０﹒１０３　ＲＳＩ１４　　２６﹒０７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４１６０元；暫連跌２日，
累計跌幅１２﹒５％
　
（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰08/08/2022 13:15  《異動股》中國支付通挫逾２１％創新低，報０﹒０６元

其他大手異動
More

27/07/2022 13:01  《異動股》坤集團等２家公司下午１：００異動

15/07/2022 15:59  《異動股》支付通等２家公司下午３：５８異動

14/07/2022 11:44  《異動股》支付通挫逾１３％創新低，報０﹒０９９元

17/05/2022 13:27  《異動股》支付通挫逾１５％創新低，報０﹒１０１元

備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金