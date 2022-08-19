《異動股》和鉑醫藥－Ｂ（０２１４２）跌逾３％創新低，報３元

《經濟通通訊社１９日專訊》和鉑醫藥－Ｂ（０２１４２）跌３﹒２３％，報３元，最低價

３元，創上市新低，最高價３﹒１９元；成交１６８﹒５萬股，成交金額５１５﹒３９萬元；主

動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出２１６﹒６１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創

盈市場服務，金額９３﹒６１萬元，加權平均成交價３﹒０５１元；現時最大淨被動賣出券商為

美銀，金額２９﹒３９萬元，加權平均成交價３﹒０８５元。

現時，恒生指數報１９７７３，升９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６７２０，升

２０點或０﹒３％；恒生科技指數報４１９３，升不足１點；主板成交７５５億元。

上證綜合指數報３２５８，跌１９點或０﹒５９％，成交４５７８﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１２３５８，跌１５８點或１﹒２７％，成交２７４３﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒０００ 變動 －３﹒２３％

最高價 ３﹒１９０ 最低價 ３﹒０００

成交股數 １６８﹒５萬股 成交金額 ５１５﹒３９萬

１０天平均 ３﹒１６０ 歷史波幅％ ３９﹒１０１

２０天平均 ３﹒２２８ 加權平均價 ３﹒０５９

５０天平均 ３﹒６０４ ＲＳＩ１４ ３４﹒５６８

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出２１６﹒６１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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和鉑醫藥－Ｂ（０２１４２） ３﹒００ －３﹒２３

阿里健康（００２４１） ４﹒３７ －１﹒１３

中國中藥（００５７０） ３﹒３２ ＋０﹒９１

信達生物（０１８０１） ３３﹒０５ －２﹒９４

平安好醫生（０１８３３） １９﹒７０ ＋０﹒７２

錦欣生殖（０１９５１） ５﹒５７ －０﹒８９

藥明生物（０２２６９） ６８﹒２５ －４﹒８１

海吉亞醫療（０６０７８） ４１﹒４０ －４﹒８３

京東健康（０６６１８） ５９﹒６０ －１﹒８１

康方生物（０９９２６） ２１﹒５０ ＋１﹒１８

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（ｅｄ）

