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02142 和鉑醫藥－Ｂ
即時 按盤價 跌3.000 -0.100 (-3.226%)
大手異動

19/08/2022 15:51

《異動股》和鉑醫藥－Ｂ（０２１４２）跌逾３％創新低，報３元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》和鉑醫藥－Ｂ（０２１４２）跌３﹒２３％，報３元，最低價
３元，創上市新低，最高價３﹒１９元；成交１６８﹒５萬股，成交金額５１５﹒３９萬元；主
動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出２１６﹒６１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創
盈市場服務，金額９３﹒６１萬元，加權平均成交價３﹒０５１元；現時最大淨被動賣出券商為
美銀，金額２９﹒３９萬元，加權平均成交價３﹒０８５元。
　　現時，恒生指數報１９７７３，升９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６７２０，升
２０點或０﹒３％；恒生科技指數報４１９３，升不足１點；主板成交７５５億元。
　　上證綜合指數報３２５８，跌１９點或０﹒５９％，成交４５７８﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５８，跌１５８點或１﹒２７％，成交２７４３﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３﹒０００　變動　　　　　－３﹒２３％
　　最高價　　　　　３﹒１９０　最低價　　　　　３﹒０００
　　成交股數　　１６８﹒５萬股　成交金額　　５１５﹒３９萬
　　１０天平均　　　３﹒１６０　歷史波幅％　　３９﹒１０１
　　２０天平均　　　３﹒２２８　加權平均價　　　３﹒０５９
　　５０天平均　　　３﹒６０４　ＲＳＩ１４　　３４﹒５６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出２１６﹒６１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　和鉑醫藥－Ｂ（０２１４２）　　３﹒００　－３﹒２３
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒３７　－１﹒１３
　　中國中藥（００５７０）　　　　３﹒３２　＋０﹒９１
　　信達生物（０１８０１）　　　３３﹒０５　－２﹒９４
　　平安好醫生（０１８３３）　　１９﹒７０　＋０﹒７２
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　５﹒５７　－０﹒８９
　　藥明生物（０２２６９）　　　６８﹒２５　－４﹒８１
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　４１﹒４０　－４﹒８３
　　京東健康（０６６１８）　　　５９﹒６０　－１﹒８１
　　康方生物（０９９２６）　　　２１﹒５０　＋１﹒１８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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