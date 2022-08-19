《異動股》和鉑醫藥－Ｂ（０２１４２）跌逾３％創新低，報３元

《經濟通通訊社１９日專訊》和鉑醫藥－Ｂ（０２１４２）跌３﹒２３％，報３元，最低價
３元，創上市新低，最高價３﹒１９元；成交１６８﹒５萬股，成交金額５１５﹒３９萬元；主
動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出２１６﹒６１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創
盈市場服務，金額９３﹒６１萬元，加權平均成交價３﹒０５１元；現時最大淨被動賣出券商為
美銀，金額２９﹒３９萬元，加權平均成交價３﹒０８５元。
現時，恒生指數報１９７７３，升９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６７２０，升
２０點或０﹒３％；恒生科技指數報４１９３，升不足１點；主板成交７５５億元。
上證綜合指數報３２５８，跌１９點或０﹒５９％，成交４５７８﹒６３億元人民幣。
深證成份指數報１２３５８，跌１５８點或１﹒２７％，成交２７４３﹒０２億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒０００ 變動 －３﹒２３％
最高價 ３﹒１９０ 最低價 ３﹒０００
成交股數 １６８﹒５萬股 成交金額 ５１５﹒３９萬
１０天平均 ３﹒１６０ 歷史波幅％ ３９﹒１０１
２０天平均 ３﹒２２８ 加權平均價 ３﹒０５９
５０天平均 ３﹒６０４ ＲＳＩ１４ ３４﹒５６８
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出２１６﹒６１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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和鉑醫藥－Ｂ（０２１４２） ３﹒００ －３﹒２３
阿里健康（００２４１） ４﹒３７ －１﹒１３
中國中藥（００５７０） ３﹒３２ ＋０﹒９１
信達生物（０１８０１） ３３﹒０５ －２﹒９４
平安好醫生（０１８３３） １９﹒７０ ＋０﹒７２
錦欣生殖（０１９５１） ５﹒５７ －０﹒８９
藥明生物（０２２６９） ６８﹒２５ －４﹒８１
海吉亞醫療（０６０７８） ４１﹒４０ －４﹒８３
京東健康（０６６１８） ５９﹒６０ －１﹒８１
康方生物（０９９２６） ２１﹒５０ ＋１﹒１８
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（ｅｄ）
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