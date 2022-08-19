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01299 友邦保險
即時 按盤價 跌75.400 -0.100 (-0.132%)
大手異動

19/08/2022 15:56

《大手成交》友邦一手５０萬股交叉盤，涉資３７７０萬元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》友邦（０１２９９）於３：５５ｐｍ錄得１手５０萬股交叉盤
，每股造７５﹒４元，較上日收市價低０﹒１３％，涉資３７７０萬元。
　　友邦現價跌０﹒１３％，報７５﹒４元；成交１１９２﹒３８萬股，成交金額９億元，主動
買沽比率５１：４９，資金淨主動買入６９４萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 19/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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