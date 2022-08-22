《經濟通通訊社２２日專訊》百心安－Ｂ－一百（０２１８５）於市前９：０１ａｍ錄得１
手６１﹒９萬股市前交易，每股造６３元，較上日收市價低１１﹒８９％，涉資３９００萬元。
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22/08/2022 09:02
《大手成交》百心安－Ｂ－一百約６２萬股市前交易，涉３９００萬
《經濟通通訊社２２日專訊》百心安－Ｂ－一百（０２１８５）於市前９：０１ａｍ錄得１
手６１﹒９萬股市前交易，每股造６３元，較上日收市價低１１﹒８９％，涉資３９００萬元。
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|即時報價更新時間為 22/08/2022 10:12
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