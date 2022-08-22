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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 跌88.350 -1.150 (-1.285%)
大手異動

22/08/2022 09:03

《大手成交》阿里一手４０萬股市前交易，涉資３５７７萬元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》阿里（０９９８８）於市前９：０２ａｍ錄得１手４０萬股市
前交易，每股造８９﹒４１８元，較上日收市價低０﹒０９％，涉資３５７６﹒７２萬元。
（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 10:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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