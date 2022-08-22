《異動股》弘業期貨（０３６７８）升近７％破頂，報２﹒０７元

《經濟通通訊社２２日專訊》弘業期貨（０３６７８）升６﹒７％，報２﹒０７元，最高價

２﹒１１元，創上市新高，最低價１﹒９１元；成交５９６萬股，成交金額１２１３﹒６６萬元

；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２１１﹒３５萬元。現時最大淨被動買入券商為中

國創盈市場服務，金額１５﹒５８萬元，加權平均成交價２﹒０４７元；現時最大淨被動賣出券

商為輝立證券香港，金額７１﹒２５萬元，加權平均成交價２﹒０１６元。以現價計，該股暫連

升５日，累計升幅７３﹒９５％。

現時，恒生指數報１９５７１，跌２０１點或１﹒０２％；恒生中國企業指數報６６５８，

跌６１點或０﹒９１％；恒生科技指數報４１３０，跌６１點或１﹒４７％；主板成交

４２﹒１９億元。

上證綜合指數報３２５３，跌４點或０﹒１５％，成交２０１﹒１５億元人民幣。

深證成份指數報１２３０７，跌５０點或０﹒４１％，成交１１３﹒１９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒０７０ 變動 ＋６﹒７０％

最高價 ２﹒１１０ 最低價 １﹒９１０

成交股數 ５９６萬股 成交金額 １２１３﹒６６萬

１０天平均 １﹒３８３ 歷史波幅％ １４２﹒４８３

２０天平均 １﹒３１７ 加權平均價 ２﹒０３６

５０天平均 １﹒２７６ ＲＳＩ１４ ８９﹒６８２

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２１１﹒３５萬元；暫連升

５日，累計升幅７３﹒９５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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弘業期貨（０３６７８） ２﹒０７ ＋６﹒７０

廣發証券（０１７７６） １０﹒１２ －１﹒１７

中金（０３９０８） １４﹒０４ －０﹒８５

東方證券（０３９５８） ３﹒７８ －１﹒３１

中信証券（０６０３０） １６﹒２４ －０﹒１２

中信建投証券（０６０６６） ７﹒４５ ＋０﹒２７

招商證券（０６０９９） ７﹒２１ －０﹒５５

海通證券（０６８３７） ５﹒２８ －０﹒３８

中國銀河（０６８８１） ４﹒１３ －０﹒４８

ＨＴＳＣ（０６８８６） １０﹒３８ －１﹒３３

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（ｅｄ）

