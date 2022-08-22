《異動股》弘業期貨（０３６７８）升近７％破頂，報２﹒０７元

《經濟通通訊社２２日專訊》弘業期貨（０３６７８）升６﹒７％，報２﹒０７元，最高價
２﹒１１元，創上市新高，最低價１﹒９１元；成交５９６萬股，成交金額１２１３﹒６６萬元
；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２１１﹒３５萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國創盈市場服務，金額１５﹒５８萬元，加權平均成交價２﹒０４７元；現時最大淨被動賣出券
商為輝立證券香港，金額７１﹒２５萬元，加權平均成交價２﹒０１６元。以現價計，該股暫連
升５日，累計升幅７３﹒９５％。
現時，恒生指數報１９５７１，跌２０１點或１﹒０２％；恒生中國企業指數報６６５８，
跌６１點或０﹒９１％；恒生科技指數報４１３０，跌６１點或１﹒４７％；主板成交
４２﹒１９億元。
上證綜合指數報３２５３，跌４點或０﹒１５％，成交２０１﹒１５億元人民幣。
深證成份指數報１２３０７，跌５０點或０﹒４１％，成交１１３﹒１９億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ２﹒０７０ 變動 ＋６﹒７０％
最高價 ２﹒１１０ 最低價 １﹒９１０
成交股數 ５９６萬股 成交金額 １２１３﹒６６萬
１０天平均 １﹒３８３ 歷史波幅％ １４２﹒４８３
２０天平均 １﹒３１７ 加權平均價 ２﹒０３６
５０天平均 １﹒２７６ ＲＳＩ１４ ８９﹒６８２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新高；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２１１﹒３５萬元；暫連升
５日，累計升幅７３﹒９５％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
弘業期貨（０３６７８） ２﹒０７ ＋６﹒７０
廣發証券（０１７７６） １０﹒１２ －１﹒１７
中金（０３９０８） １４﹒０４ －０﹒８５
東方證券（０３９５８） ３﹒７８ －１﹒３１
中信証券（０６０３０） １６﹒２４ －０﹒１２
中信建投証券（０６０６６） ７﹒４５ ＋０﹒２７
招商證券（０６０９９） ７﹒２１ －０﹒５５
海通證券（０６８３７） ５﹒２８ －０﹒３８
中國銀河（０６８８１） ４﹒１３ －０﹒４８
ＨＴＳＣ（０６８８６） １０﹒３８ －１﹒３３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動