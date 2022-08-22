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03678 弘業期貨
即時 按盤價 升1.950 +0.010 (+0.515%)
大手異動

22/08/2022 09:32

《異動股》弘業期貨（０３６７８）升近７％破頂，報２﹒０７元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》弘業期貨（０３６７８）升６﹒７％，報２﹒０７元，最高價
２﹒１１元，創上市新高，最低價１﹒９１元；成交５９６萬股，成交金額１２１３﹒６６萬元
；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２１１﹒３５萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國創盈市場服務，金額１５﹒５８萬元，加權平均成交價２﹒０４７元；現時最大淨被動賣出券
商為輝立證券香港，金額７１﹒２５萬元，加權平均成交價２﹒０１６元。以現價計，該股暫連
升５日，累計升幅７３﹒９５％。
　　現時，恒生指數報１９５７１，跌２０１點或１﹒０２％；恒生中國企業指數報６６５８，
跌６１點或０﹒９１％；恒生科技指數報４１３０，跌６１點或１﹒４７％；主板成交
４２﹒１９億元。
　　上證綜合指數報３２５３，跌４點或０﹒１５％，成交２０１﹒１５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３０７，跌５０點或０﹒４１％，成交１１３﹒１９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２﹒０７０　變動　　　　　　＋６﹒７０％
　　最高價　　　２﹒１１０　最低價　　　　　　１﹒９１０
　　成交股數　　５９６萬股　成交金額　　１２１３﹒６６萬
　　１０天平均　１﹒３８３　歷史波幅％　　１４２﹒４８３
　　２０天平均　１﹒３１７　加權平均價　　　　２﹒０３６
　　５０天平均　１﹒２７６　ＲＳＩ１４　　　８９﹒６８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新高；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２１１﹒３５萬元；暫連升
５日，累計升幅７３﹒９５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘業期貨（０３６７８）　　　　２﹒０７　＋６﹒７０
　　廣發証券（０１７７６）　　　１０﹒１２　－１﹒１７
　　中金（０３９０８）　　　　　１４﹒０４　－０﹒８５
　　東方證券（０３９５８）　　　　３﹒７８　－１﹒３１
　　中信証券（０６０３０）　　　１６﹒２４　－０﹒１２
　　中信建投証券（０６０６６）　　７﹒４５　＋０﹒２７
　　招商證券（０６０９９）　　　　７﹒２１　－０﹒５５
　　海通證券（０６８３７）　　　　５﹒２８　－０﹒３８
　　中國銀河（０６８８１）　　　　４﹒１３　－０﹒４８
　　ＨＴＳＣ（０６８８６）　　　１０﹒３８　－１﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 10:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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