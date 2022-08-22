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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 升15.440 +0.060 (+0.390%)
大手異動

22/08/2022 09:35

《異動股》碧桂園服務升逾３％突破２０天線，報１５﹒８６元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升３﹒１２％，報１５﹒８６元，
升穿２０天線（１５﹒５８４元），最高價１５﹒８８元，最低價１５﹒２４元；成交
２９３﹒４２萬股，成交金額４５９２﹒４７萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入
１８１２﹒４５萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１５２﹒９６萬元，加權平均
成交價１５﹒５８４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額２７０﹒２１萬元
，加權平均成交價１５﹒７２５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒３１％。
　　現時，恒生指數報１９５８７，跌１８５點或０﹒９４％；恒生中國企業指數報６６６５，
跌５４點或０﹒８１％；恒生科技指數報４１３５，跌５６點或１﹒３６％；主板成交
６３﹒７９億元。
　　上證綜合指數報３２５３，跌４點或０﹒１４％，成交４０２﹒７９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１６，跌４１點或０﹒３４％，成交２２０﹒７２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１５﹒８６０　變動　　　　　　＋３﹒１２％
　　最高價　　　　　１５﹒８８０　最低價　　　　　１５﹒２４０
　　成交股數　　２９３﹒４２萬股　成交金額　　４５９２﹒４７萬
　　１０天平均　　　１４﹒８５６　歷史波幅％　　１２６﹒７６１
　　２０天平均　　　１５﹒５８４　加權平均價　　　１５﹒６５１
　　５０天平均　　　２３﹒５７１　ＲＳＩ１４　　　４１﹒００２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入１８１２﹒４５萬元；暫
連升２日，累計升幅５﹒３１％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１５﹒８６　＋３﹒１２
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒２３　＋０﹒９０
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３２﹒８５　－０﹒９０
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒２４　＋１﹒８９
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒１４　＋３﹒８４
　　綠城服務（０２８６９）　　　　６﹒７６　－０﹒８８
　　雅生活（０３３１９）　　　　　７﹒３４　＋０﹒１４
　　美的置業（０３９９０）　　　　８﹒５９　＋１﹒３０
　　保利物業（０６０４９）　　　４１﹒３０　＋０﹒２４
　　金科服務（０９６６６）　　　１０﹒９６　＋１﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 10:14
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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