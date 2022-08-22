《異動股》碧桂園服務升逾３％突破２０天線，報１５﹒８６元

《經濟通通訊社２２日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升３﹒１２％，報１５﹒８６元，
升穿２０天線（１５﹒５８４元），最高價１５﹒８８元，最低價１５﹒２４元；成交
２９３﹒４２萬股，成交金額４５９２﹒４７萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入
１８１２﹒４５萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１５２﹒９６萬元，加權平均
成交價１５﹒５８４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額２７０﹒２１萬元
，加權平均成交價１５﹒７２５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒３１％。
現時，恒生指數報１９５８７，跌１８５點或０﹒９４％；恒生中國企業指數報６６６５，
跌５４點或０﹒８１％；恒生科技指數報４１３５，跌５６點或１﹒３６％；主板成交
６３﹒７９億元。
上證綜合指數報３２５３，跌４點或０﹒１４％，成交４０２﹒７９億元人民幣。
深證成份指數報１２３１６，跌４１點或０﹒３４％，成交２２０﹒７２億元人民幣。
基本資料
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現價 １５﹒８６０ 變動 ＋３﹒１２％
最高價 １５﹒８８０ 最低價 １５﹒２４０
成交股數 ２９３﹒４２萬股 成交金額 ４５９２﹒４７萬
１０天平均 １４﹒８５６ 歷史波幅％ １２６﹒７６１
２０天平均 １５﹒５８４ 加權平均價 １５﹒６５１
５０天平均 ２３﹒５７１ ＲＳＩ１４ ４１﹒００２
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入１８１２﹒４５萬元；暫
連升２日，累計升幅５﹒３１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） １５﹒８６ ＋３﹒１２
世茂服務（００８７３） ２﹒２３ ＋０﹒９０
華潤萬象生活（０１２０９） ３２﹒８５ －０﹒９０
融創服務（０１５１６） ３﹒２４ ＋１﹒８９
旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒１４ ＋３﹒８４
綠城服務（０２８６９） ６﹒７６ －０﹒８８
雅生活（０３３１９） ７﹒３４ ＋０﹒１４
美的置業（０３９９０） ８﹒５９ ＋１﹒３０
保利物業（０６０４９） ４１﹒３０ ＋０﹒２４
金科服務（０９６６６） １０﹒９６ ＋１﹒８６
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（ｅｄ）
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