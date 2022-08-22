《異動股》中國投融資漲近７７％突破２５０天線，報０﹒５３元

《經濟通通訊社２２日專訊》中國投融資（０１２２６）升７６﹒６７％，報０﹒５３元，

升穿２５０天線（０﹒４９３元），最高價０﹒５３元，最低價０﹒４６５元；成交３萬股，成

交金額１﹒５２萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒５２萬元。現時最大淨被

動賣出券商為華泰金融控股，金額５３００元，加權平均成交價０﹒５３元。

現時，恒生指數報１９５９３，跌１７９點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報６６６９，

跌５０點或０﹒７５％；恒生科技指數報４１３０，跌６１點或１﹒４７％；主板成交

８４﹒３２億元。

上證綜合指數報３２４９，跌８點或０﹒２７％，成交５７８﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１２２９９，跌５９點或０﹒４８％，成交３１７﹒９５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒５３０ 變動 ＋７６﹒６７％

最高價 ０﹒５３０ 最低價 ０﹒４６５

成交股數 ３萬股 成交金額 １﹒５２萬

１０天平均 ０﹒３３２ 歷史波幅％ ２４６﹒８５３

２０天平均 ０﹒４８５ 加權平均價 ０﹒５０８

５０天平均 ０﹒５５６ ＲＳＩ１４ ６６﹒３１７

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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒５２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國投融資（０１２２６） ０﹒５３０ ＋７６﹒６７

中達集團控股（００１３９） ０﹒０３６ 無升跌

中國投資開發（００２０４） ０﹒０７２ 無升跌

茂宸集團（００２７３） ０﹒０２６ －３﹒７０

中國天弓控股（００４２８） ０﹒３５０ －１７﹒６５

中投基金（００６１２） ４﹒６５０ －１﹒９０

首程控股（００６９７） １﹒２６０ －０﹒７９

中譽集團（００９８５） ２﹒２６０ 無升跌

中國信達（０１３５９） １﹒０８０ 無升跌

中國華融（０２７９９） ０﹒２９０ －１﹒６９

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（ｅｄ）

