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01226 中國投融資
即時 按盤價 升0.385 +0.085 (+28.333%)
大手異動

22/08/2022 09:38

《異動股》中國投融資漲近７７％突破２５０天線，報０﹒５３元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國投融資（０１２２６）升７６﹒６７％，報０﹒５３元，
升穿２５０天線（０﹒４９３元），最高價０﹒５３元，最低價０﹒４６５元；成交３萬股，成
交金額１﹒５２萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒５２萬元。現時最大淨被
動賣出券商為華泰金融控股，金額５３００元，加權平均成交價０﹒５３元。
　　現時，恒生指數報１９５９３，跌１７９點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報６６６９，
跌５０點或０﹒７５％；恒生科技指數報４１３０，跌６１點或１﹒４７％；主板成交
８４﹒３２億元。
　　上證綜合指數報３２４９，跌８點或０﹒２７％，成交５７８﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９９，跌５９點或０﹒４８％，成交３１７﹒９５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒５３０　變動　　　　＋７６﹒６７％
　　最高價　　　０﹒５３０　最低價　　　　　０﹒４６５
　　成交股數　　　　３萬股　成交金額　　　　１﹒５２萬
　　１０天平均　０﹒３３２　歷史波幅％　２４６﹒８５３
　　２０天平均　０﹒４８５　加權平均價　　　０﹒５０８
　　５０天平均　０﹒５５６　ＲＳＩ１４　　６６﹒３１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒５２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國投融資（０１２２６）　　０﹒５３０　＋７６﹒６７
　　中達集團控股（００１３９）　０﹒０３６　　　　無升跌
　　中國投資開發（００２０４）　０﹒０７２　　　　無升跌
　　茂宸集團（００２７３）　　　０﹒０２６　　－３﹒７０
　　中國天弓控股（００４２８）　０﹒３５０　－１７﹒６５
　　中投基金（００６１２）　　　４﹒６５０　　－１﹒９０
　　首程控股（００６９７）　　　１﹒２６０　　－０﹒７９
　　中譽集團（００９８５）　　　２﹒２６０　　　　無升跌
　　中國信達（０１３５９）　　　１﹒０８０　　　　無升跌
　　中國華融（０２７９９）　　　０﹒２９０　　－１﹒６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 10:14
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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