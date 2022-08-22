《異動股》金風科技挫近１０％失守２５０天線，報１３﹒３元

《經濟通通訊社２２日專訊》金風科技（０２２０８）跌９﹒６５％，報１３﹒３元，跌穿
２５０天線（１４﹒０１２元），最低價１３﹒２２元，創１個月新低，最高價１４﹒５元；成
交１９０﹒６８萬股，成交金額２６２２﹒４５萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買
入７１﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額１７７﹒０５萬元，加權平均成交價
１３﹒８７５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２１０﹒１２萬元，加權平均成交
價１３﹒５４９元。
現時，恒生指數報１９６１７，跌１５５點或０﹒７９％；恒生中國企業指數報６６７６，
跌４３點或０﹒６４％；恒生科技指數報４１３８，跌５４點或１﹒２９％；主板成交
１０１﹒０５億元。
上證綜合指數報３２５２，跌５點或０﹒１６％，成交７２７﹒０５億元人民幣。
深證成份指數報１２３１８，跌３９點或０﹒３２％，成交４０４﹒３４億元人民幣。
基本資料
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現價 １３﹒３００ 變動 －９﹒６５％
最高價 １４﹒５００ 最低價 １３﹒２２０
成交股數 １９０﹒６８萬股 成交金額 ２６２２﹒４５萬
１０天平均 １４﹒４９０ 歷史波幅％ ３０﹒０９０
２０天平均 １４﹒２９６ 加權平均價 １３﹒７５３
５０天平均 １４﹒０６５ ＲＳＩ１４ ３７﹒８２４
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股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入
７１﹒７８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金風科技（０２２０８） １３﹒３００ －９﹒６５
協合新能源（００１８２） ０﹒７３０ －１﹒３５
瑞風新能源（００５２７） ０﹒１７８ 無升跌
中國高速傳動（００６５８） ４﹒６２０ －５﹒７１
龍源電力（００９１６） １３﹒８４０ 無升跌
新天綠色能源（００９５６） ３﹒６８０ －１﹒０８
東方電氣（０１０７２） １０﹒１４０ ＋１﹒８１
哈電（０１１３３） ２﹒３００ 無升跌
大唐新能源（０１７９８） ２﹒２００ －０﹒４５
上海電氣（０２７２７） １﹒９００ －０﹒５２
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（ｅｄ）
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