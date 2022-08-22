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02208 金風科技
即時 按盤價 跌13.060 -1.660 (-11.277%)
大手異動

22/08/2022 09:41

《異動股》金風科技挫近１０％失守２５０天線，報１３﹒３元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》金風科技（０２２０８）跌９﹒６５％，報１３﹒３元，跌穿
２５０天線（１４﹒０１２元），最低價１３﹒２２元，創１個月新低，最高價１４﹒５元；成
交１９０﹒６８萬股，成交金額２６２２﹒４５萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買
入７１﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額１７７﹒０５萬元，加權平均成交價
１３﹒８７５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２１０﹒１２萬元，加權平均成交
價１３﹒５４９元。
　　現時，恒生指數報１９６１７，跌１５５點或０﹒７９％；恒生中國企業指數報６６７６，
跌４３點或０﹒６４％；恒生科技指數報４１３８，跌５４點或１﹒２９％；主板成交
１０１﹒０５億元。
　　上證綜合指數報３２５２，跌５點或０﹒１６％，成交７２７﹒０５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１８，跌３９點或０﹒３２％，成交４０４﹒３４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１３﹒３００　變動　　　　　　－９﹒６５％
　　最高價　　　　　１４﹒５００　最低價　　　　　１３﹒２２０
　　成交股數　　１９０﹒６８萬股　成交金額　　２６２２﹒４５萬
　　１０天平均　　　１４﹒４９０　歷史波幅％　　　３０﹒０９０
　　２０天平均　　　１４﹒２９６　加權平均價　　　１３﹒７５３
　　５０天平均　　　１４﹒０６５　ＲＳＩ１４　　　３７﹒８２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入
７１﹒７８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金風科技（０２２０８）　　　１３﹒３００　－９﹒６５
　　協合新能源（００１８２）　　　０﹒７３０　－１﹒３５
　　瑞風新能源（００５２７）　　　０﹒１７８　　　無升跌
　　中國高速傳動（００６５８）　　４﹒６２０　－５﹒７１
　　龍源電力（００９１６）　　　１３﹒８４０　　　無升跌
　　新天綠色能源（００９５６）　　３﹒６８０　－１﹒０８
　　東方電氣（０１０７２）　　　１０﹒１４０　＋１﹒８１
　　哈電（０１１３３）　　　　　　２﹒３００　　　無升跌
　　大唐新能源（０１７９８）　　　２﹒２００　－０﹒４５
　　上海電氣（０２７２７）　　　　１﹒９００　－０﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 10:14
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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