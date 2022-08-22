《經濟通通訊社２２日專訊》香港電訊（０６８２３）於９：４５ａｍ錄得１手１５０﹒７
萬股交叉盤，每股造１１﹒０１元，較上日收市價高０﹒０９％，涉資１６５９﹒２１萬元。
香港電訊現價無升跌，報１１元；成交２９８﹒９８萬股，成交金額３２９３﹒６２萬元，
主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入９﹒０８萬元。（ｒｗ）
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22/08/2022 09:46
《大手成交》香港電訊一手約１５１萬股交叉盤，涉資１６５９萬元
《經濟通通訊社２２日專訊》香港電訊（０６８２３）於９：４５ａｍ錄得１手１５０﹒７
萬股交叉盤，每股造１１﹒０１元，較上日收市價高０﹒０９％，涉資１６５９﹒２１萬元。
香港電訊現價無升跌，報１１元；成交２９８﹒９８萬股，成交金額３２９３﹒６２萬元，
主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入９﹒０８萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 22/08/2022 10:14
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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