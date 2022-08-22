《經濟通通訊社２２日專訊》阿里（０９９８８）於９：４７ａｍ錄得１手５０萬股交叉盤
，每股造８８﹒１７５元，較上日收市價低１﹒４８％，涉資４４０８﹒７５萬元。
阿里現價跌１﹒３４％，報８８﹒３元；成交５５２﹒１５萬股，成交金額４﹒８７億元，
主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入９４４２﹒４７萬元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
22/08/2022 09:48
《大手成交》阿里一手５０萬股交叉盤，涉資４４０９萬元
《經濟通通訊社２２日專訊》阿里（０９９８８）於９：４７ａｍ錄得１手５０萬股交叉盤
，每股造８８﹒１７５元，較上日收市價低１﹒４８％，涉資４４０８﹒７５萬元。
阿里現價跌１﹒３４％，報８８﹒３元；成交５５２﹒１５萬股，成交金額４﹒８７億元，
主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入９４４２﹒４７萬元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
上一篇新聞︰22/08/2022 10:07 《大手成交》阿里一手５０萬股交叉盤，涉資４４１１萬元
下一篇新聞︰22/08/2022 09:03 《大手成交》阿里一手４０萬股市前交易，涉資３５７７萬元
19/08/2022 13:52 《大手成交》阿里一手５０萬股交叉盤，涉資４４７９萬元
19/08/2022 09:22 《中概異動》網易低開近５％，中期純利升２１％至９７億人幣
18/08/2022 14:35 《中概異動》阿里（０９９８８）跌近３％，報８７﹒８５元
18/08/2022 11:44 《大手成交》阿里一手５０萬股交叉盤，涉資４４３１萬元
18/08/2022 10:48 《大手成交》阿里一手４０萬股交叉盤，涉資３５４７萬元
|備註：
|即時報價更新時間為 22/08/2022 10:15
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰