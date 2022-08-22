《異動股》安踏體育升逾３％突破２０天線，報８８﹒３５元

《經濟通通訊社２２日專訊》安踏體育（０２０２０）升３﹒３９％，報８８﹒３５元，升
穿２０天線（８６﹒６７５元），最高價８８﹒４元，最低價８５﹒２元；成交８８﹒４１萬股
，成交金額７６７２﹒５２萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１０１５﹒０１萬
元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額５１１﹒２３萬元，加權平均成交價
８６﹒５３３元；現時最大淨被動賣出券商為國金證券（香港），金額５５０﹒１１萬元，加權
平均成交價８７﹒１２５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒０６％。
現時，恒生指數報１９６２９，跌１４３點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報６６８５，
跌３４點或０﹒５１％；恒生科技指數報４１４９，跌４３點或１﹒０３％；主板成交
１４８﹒１５億元。
上證綜合指數報３２６２，升４點或０﹒１４％，成交１０４３﹒０９億元人民幣。
深證成份指數報１２３７１，升１２點或０﹒１％，成交５８０﹒８６億元人民幣。
基本資料
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現價 ８８﹒３５０ 變動 ＋３﹒３９％
最高價 ８８﹒４００ 最低價 ８５﹒２００
成交股數 ８８﹒４１萬股 成交金額 ７６７２﹒５２萬
１０天平均 ８６﹒１６０ 歷史波幅％ ３６﹒１４４
２０天平均 ８６﹒６７５ 加權平均價 ８６﹒７２９
５０天平均 ８９﹒７８２ ＲＳＩ１４ ５１﹒１５６
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１０１５﹒０１萬元；暫
連升２日，累計升幅４﹒０６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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安踏體育（０２０２０） ８８﹒３５ ＋３﹒３９
潤啤（００２９１） ５８﹒３５ ＋０﹒４３
特步國際（０１３６８） １３﹒３０ ＋３﹒４２
百威亞太（０１８７６） ２３﹒０５ －０﹒８６
申洲國際（０２３１３） ８４﹒５５ ＋０﹒５４
蒙牛乳業（０２３１９） ３３﹒４０ ＋０﹒３０
李寧（０２３３１） ７０﹒５５ ＋２﹒１０
滔搏（０６１１０） ６﹒３１ 無升跌
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒６５ 無升跌
海底撈（０６８６２） １７﹒０８ ＋２﹒４０
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（ｅｄ）
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