《異動股》安踏體育升逾３％突破２０天線，報８８﹒３５元

《經濟通通訊社２２日專訊》安踏體育（０２０２０）升３﹒３９％，報８８﹒３５元，升

穿２０天線（８６﹒６７５元），最高價８８﹒４元，最低價８５﹒２元；成交８８﹒４１萬股

，成交金額７６７２﹒５２萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１０１５﹒０１萬

元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額５１１﹒２３萬元，加權平均成交價

８６﹒５３３元；現時最大淨被動賣出券商為國金證券（香港），金額５５０﹒１１萬元，加權

平均成交價８７﹒１２５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒０６％。

現時，恒生指數報１９６２９，跌１４３點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報６６８５，

跌３４點或０﹒５１％；恒生科技指數報４１４９，跌４３點或１﹒０３％；主板成交

１４８﹒１５億元。

上證綜合指數報３２６２，升４點或０﹒１４％，成交１０４３﹒０９億元人民幣。

深證成份指數報１２３７１，升１２點或０﹒１％，成交５８０﹒８６億元人民幣。



基本資料

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現價 ８８﹒３５０ 變動 ＋３﹒３９％

最高價 ８８﹒４００ 最低價 ８５﹒２００

成交股數 ８８﹒４１萬股 成交金額 ７６７２﹒５２萬

１０天平均 ８６﹒１６０ 歷史波幅％ ３６﹒１４４

２０天平均 ８６﹒６７５ 加權平均價 ８６﹒７２９

５０天平均 ８９﹒７８２ ＲＳＩ１４ ５１﹒１５６

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１０１５﹒０１萬元；暫

連升２日，累計升幅４﹒０６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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安踏體育（０２０２０） ８８﹒３５ ＋３﹒３９

潤啤（００２９１） ５８﹒３５ ＋０﹒４３

特步國際（０１３６８） １３﹒３０ ＋３﹒４２

百威亞太（０１８７６） ２３﹒０５ －０﹒８６

申洲國際（０２３１３） ８４﹒５５ ＋０﹒５４

蒙牛乳業（０２３１９） ３３﹒４０ ＋０﹒３０

李寧（０２３３１） ７０﹒５５ ＋２﹒１０

滔搏（０６１１０） ６﹒３１ 無升跌

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒６５ 無升跌

海底撈（０６８６２） １７﹒０８ ＋２﹒４０

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（ｅｄ）

