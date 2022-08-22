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02020 安踏體育
即時 按盤價 升87.650 +2.200 (+2.575%)
大手異動

22/08/2022 09:49

《異動股》安踏體育升逾３％突破２０天線，報８８﹒３５元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》安踏體育（０２０２０）升３﹒３９％，報８８﹒３５元，升
穿２０天線（８６﹒６７５元），最高價８８﹒４元，最低價８５﹒２元；成交８８﹒４１萬股
，成交金額７６７２﹒５２萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１０１５﹒０１萬
元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額５１１﹒２３萬元，加權平均成交價
８６﹒５３３元；現時最大淨被動賣出券商為國金證券（香港），金額５５０﹒１１萬元，加權
平均成交價８７﹒１２５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒０６％。
　　現時，恒生指數報１９６２９，跌１４３點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報６６８５，
跌３４點或０﹒５１％；恒生科技指數報４１４９，跌４３點或１﹒０３％；主板成交
１４８﹒１５億元。
　　上證綜合指數報３２６２，升４點或０﹒１４％，成交１０４３﹒０９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３７１，升１２點或０﹒１％，成交５８０﹒８６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　８８﹒３５０　變動　　　　　　＋３﹒３９％
　　最高價　　　　８８﹒４００　最低價　　　　　８５﹒２００
　　成交股數　　８８﹒４１萬股　成交金額　　７６７２﹒５２萬
　　１０天平均　　８６﹒１６０　歷史波幅％　　　３６﹒１４４
　　２０天平均　　８６﹒６７５　加權平均價　　　８６﹒７２９
　　５０天平均　　８９﹒７８２　ＲＳＩ１４　　　５１﹒１５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１０１５﹒０１萬元；暫
連升２日，累計升幅４﹒０６％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏體育（０２０２０）　８８﹒３５　＋３﹒３９
　　潤啤（００２９１）　　　５８﹒３５　＋０﹒４３
　　特步國際（０１３６８）　１３﹒３０　＋３﹒４２
　　百威亞太（０１８７６）　２３﹒０５　－０﹒８６
　　申洲國際（０２３１３）　８４﹒５５　＋０﹒５４
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３３﹒４０　＋０﹒３０
　　李寧（０２３３１）　　　７０﹒５５　＋２﹒１０
　　滔搏（０６１１０）　　　　６﹒３１　　　無升跌
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒６５　　　無升跌
　　海底撈（０６８６２）　　１７﹒０８　＋２﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 10:15
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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