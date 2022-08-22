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00270 粵海投資
即時 按盤價 跌7.740 -0.020 (-0.258%)
大手異動

22/08/2022 09:50

《大手成交》粵海投資一手約３０８萬股交叉盤，涉資２４０５萬元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》粵海投資（００２７０）於９：４９ａｍ錄得１手３０７﹒６
萬股交叉盤，每股造７﹒８２元，較上日收市價高０﹒７７％，涉資２４０５﹒４３萬元。
　　粵海投資現價升０﹒７７％，報７﹒８２元；成交６７５﹒４萬股，成交金額
５２６９﹒６５萬元，主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入４３﹒４萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 10:15
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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