《經濟通通訊社２２日專訊》粵海投資（００２７０）於９：４９ａｍ錄得１手３０７﹒６
萬股交叉盤，每股造７﹒８２元，較上日收市價高０﹒７７％，涉資２４０５﹒４３萬元。
粵海投資現價升０﹒７７％，報７﹒８２元；成交６７５﹒４萬股，成交金額
５２６９﹒６５萬元，主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入４３﹒４萬元。（ｒｗ）
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22/08/2022 09:50
《大手成交》粵海投資一手約３０８萬股交叉盤，涉資２４０５萬元
《經濟通通訊社２２日專訊》粵海投資（００２７０）於９：４９ａｍ錄得１手３０７﹒６
萬股交叉盤，每股造７﹒８２元，較上日收市價高０﹒７７％，涉資２４０５﹒４３萬元。
粵海投資現價升０﹒７７％，報７﹒８２元；成交６７５﹒４萬股，成交金額
５２６９﹒６５萬元，主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入４３﹒４萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 22/08/2022 10:15
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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