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02599 祥生控股集團
即時 按盤價 跌0.435 -0.005 (-1.136%)
大手異動

22/08/2022 09:54

《異動股》祥生控股集團跌逾２％創新低，報０﹒４３元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》祥生控股集團（０２５９９）跌２﹒２７％，報０﹒４３元，
最低價０﹒４３元，創上市新低，最高價０﹒４４元；成交８７﹒５萬股，成交金額３８﹒２６
萬元；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出３２﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國創盈市場服務，金額８﹒８６萬元，加權平均成交價０﹒４３７元。
　　現時，恒生指數報１９５９７，跌１７５點或０﹒８９％；恒生中國企業指數報６６６９，
跌５０點或０﹒７５％；恒生科技指數報４１３５，跌５６點或１﹒３４％；主板成交
１７１﹒７５億元。
　　上證綜合指數報３２６１，升３點或０﹒１％，成交１１９５﹒０７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３７８，升１９點或０﹒１６％，成交６７８﹒２８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒４３０　變動　　　　－２﹒２７％
　　最高價　　　　０﹒４４０　最低價　　　　０﹒４３０
　　成交股數　　８７﹒５萬股　成交金額　　３８﹒２６萬
　　１０天平均　　０﹒４４３　歷史波幅％　３７﹒３３３
　　２０天平均　　０﹒４５９　加權平均價　　０﹒４３７
　　５０天平均　　０﹒５１７　ＲＳＩ１４　３１﹒７６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出３２﹒０１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　祥生控股集團（０２５９９）　　０﹒４３　－２﹒２７
　　新地（０００１６）　　　　　９５﹒５０　－０﹒４７
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒６７　＋２﹒９８
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒５０　－１﹒５２
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２４　＋３﹒２３
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒７０　－１﹒２０
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒４５　－０﹒６５
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒３０　＋０﹒０９
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒５２　＋１﹒２０
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒７０　－０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 10:16
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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