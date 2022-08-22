《異動股》祥生控股集團跌逾２％創新低，報０﹒４３元

《經濟通通訊社２２日專訊》祥生控股集團（０２５９９）跌２﹒２７％，報０﹒４３元，

最低價０﹒４３元，創上市新低，最高價０﹒４４元；成交８７﹒５萬股，成交金額３８﹒２６

萬元；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出３２﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為中

國創盈市場服務，金額８﹒８６萬元，加權平均成交價０﹒４３７元。

現時，恒生指數報１９５９７，跌１７５點或０﹒８９％；恒生中國企業指數報６６６９，

跌５０點或０﹒７５％；恒生科技指數報４１３５，跌５６點或１﹒３４％；主板成交

１７１﹒７５億元。

上證綜合指數報３２６１，升３點或０﹒１％，成交１１９５﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１２３７８，升１９點或０﹒１６％，成交６７８﹒２８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒４３０ 變動 －２﹒２７％

最高價 ０﹒４４０ 最低價 ０﹒４３０

成交股數 ８７﹒５萬股 成交金額 ３８﹒２６萬

１０天平均 ０﹒４４３ 歷史波幅％ ３７﹒３３３

２０天平均 ０﹒４５９ 加權平均價 ０﹒４３７

５０天平均 ０﹒５１７ ＲＳＩ１４ ３１﹒７６５

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出３２﹒０１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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祥生控股集團（０２５９９） ０﹒４３ －２﹒２７

新地（０００１６） ９５﹒５０ －０﹒４７

越地（００１２３） ９﹒６７ ＋２﹒９８

中海外（００６８８） １９﹒５０ －１﹒５２

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２４ ＋３﹒２３

龍湖（００９６０） ２４﹒７０ －１﹒２０

潤地（０１１０９） ３０﹒４５ －０﹒６５

長實（０１１１３） ５４﹒３０ ＋０﹒０９

碧桂園（０２００７） ２﹒５２ ＋１﹒２０

萬科企業（０２２０２） １４﹒７０ －０﹒１４

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（ｅｄ）

