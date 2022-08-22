《異動股》祥生控股集團跌逾２％創新低，報０﹒４３元

《經濟通通訊社２２日專訊》祥生控股集團（０２５９９）跌２﹒２７％，報０﹒４３元，
最低價０﹒４３元，創上市新低，最高價０﹒４４元；成交８７﹒５萬股，成交金額３８﹒２６
萬元；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出３２﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國創盈市場服務，金額８﹒８６萬元，加權平均成交價０﹒４３７元。
現時，恒生指數報１９５９７，跌１７５點或０﹒８９％；恒生中國企業指數報６６６９，
跌５０點或０﹒７５％；恒生科技指數報４１３５，跌５６點或１﹒３４％；主板成交
１７１﹒７５億元。
上證綜合指數報３２６１，升３點或０﹒１％，成交１１９５﹒０７億元人民幣。
深證成份指數報１２３７８，升１９點或０﹒１６％，成交６７８﹒２８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒４３０ 變動 －２﹒２７％
最高價 ０﹒４４０ 最低價 ０﹒４３０
成交股數 ８７﹒５萬股 成交金額 ３８﹒２６萬
１０天平均 ０﹒４４３ 歷史波幅％ ３７﹒３３３
２０天平均 ０﹒４５９ 加權平均價 ０﹒４３７
５０天平均 ０﹒５１７ ＲＳＩ１４ ３１﹒７６５
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出３２﹒０１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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祥生控股集團（０２５９９） ０﹒４３ －２﹒２７
新地（０００１６） ９５﹒５０ －０﹒４７
越地（００１２３） ９﹒６７ ＋２﹒９８
中海外（００６８８） １９﹒５０ －１﹒５２
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２４ ＋３﹒２３
龍湖（００９６０） ２４﹒７０ －１﹒２０
潤地（０１１０９） ３０﹒４５ －０﹒６５
長實（０１１１３） ５４﹒３０ ＋０﹒０９
碧桂園（０２００７） ２﹒５２ ＋１﹒２０
萬科企業（０２２０２） １４﹒７０ －０﹒１４
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（ｅｄ）
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