《中概異動》小米（０１８１０）跌近５％，報１１﹒０８元

《經濟通通訊社２２日專訊》小米（０１８１０）跌４﹒９７％，報１１﹒０８元，較
ＡＤＲ收市低２﹒０３％，最低價１１﹒０４元，創１個月新低，最高價１１﹒４６元；成交
３４５１﹒２６萬股，成交金額３﹒８７億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出
７０８﹒５６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額４２５３﹒４３萬元，加權
平均成交價１１﹒１７８元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２４１３﹒０２萬元，
加權平均成交價１１﹒２１５元。
現時，恒生指數報１９６２７，跌１４５點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報６６７７，
跌４２點或０﹒６４％；恒生科技指數報４１４３，跌４９點或１﹒１７％；主板成交
１８０﹒５２億元。
上證綜合指數報３２６５，升７點或０﹒２３％，成交１２５４﹒３１億元人民幣。
深證成份指數報１２４００，升４２點或０﹒３４％，成交７１５﹒０７億元人民幣。
基本資料
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現價 １１﹒０８０ 變動 －４﹒９７％
最高價 １１﹒４６０ 最低價 １１﹒０４０
成交股數 ３４５１﹒２６萬股 成交金額 ３﹒８７億
１０天平均 １１﹒７３４ 歷史波幅％ ４０﹒４６９
２０天平均 １１﹒９８９ 加權平均價 １１﹒１９９
５０天平均 １２﹒４３５ ＲＳＩ１４ ３４﹒３３４
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出７０８﹒５６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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小米（０１８１０） １１﹒０８ －４﹒９７
騰訊（００７００） ３１３﹒００ －０﹒６３
快手（０１０２４） ７３﹒１０ －１﹒２２
理想汽車（０２０１５） １１８﹒４０ －１﹒７４
美團（０３６９０） １７０﹒７０ ＋０﹒４７
京東集團（０９６１８） ２１７﹒６０ ＋０﹒１８
小鵬汽車（０９８６８） ８４﹒１５ －２﹒０９
百度（０９８８８） １２９﹒４０ ＋１﹒３３
阿里（０９９８８） ８８﹒４０ －１﹒２３
網易（０９９９９） １３６﹒５０ ＋２﹒６３
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（ｅｄ）
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