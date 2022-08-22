  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01810 小米集團－Ｗ
即時 按盤價 跌11.140 -0.520 (-4.460%)
大手異動

22/08/2022 09:56

《中概異動》小米（０１８１０）跌近５％，報１１﹒０８元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》小米（０１８１０）跌４﹒９７％，報１１﹒０８元，較
ＡＤＲ收市低２﹒０３％，最低價１１﹒０４元，創１個月新低，最高價１１﹒４６元；成交
３４５１﹒２６萬股，成交金額３﹒８７億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出
７０８﹒５６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額４２５３﹒４３萬元，加權
平均成交價１１﹒１７８元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２４１３﹒０２萬元，
加權平均成交價１１﹒２１５元。
　　現時，恒生指數報１９６２７，跌１４５點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報６６７７，
跌４２點或０﹒６４％；恒生科技指數報４１４３，跌４９點或１﹒１７％；主板成交
１８０﹒５２億元。
　　上證綜合指數報３２６５，升７點或０﹒２３％，成交１２５４﹒３１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４００，升４２點或０﹒３４％，成交７１５﹒０７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１１﹒０８０　變動　　　　－４﹒９７％
　　最高價　　　　　　１１﹒４６０　最低價　　　１１﹒０４０
　　成交股數　　３４５１﹒２６萬股　成交金額　　　３﹒８７億
　　１０天平均　　　　１１﹒７３４　歷史波幅％　４０﹒４６９
　　２０天平均　　　　１１﹒９８９　加權平均價　１１﹒１９９
　　５０天平均　　　　１２﹒４３５　ＲＳＩ１４　３４﹒３３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出７０８﹒５６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒０８　－４﹒９７
　　騰訊（００７００）　　　３１３﹒００　－０﹒６３
　　快手（０１０２４）　　　　７３﹒１０　－１﹒２２
　　理想汽車（０２０１５）　１１８﹒４０　－１﹒７４
　　美團（０３６９０）　　　１７０﹒７０　＋０﹒４７
　　京東集團（０９６１８）　２１７﹒６０　＋０﹒１８
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８４﹒１５　－２﹒０９
　　百度（０９８８８）　　　１２９﹒４０　＋１﹒３３
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒４０　－１﹒２３
　　網易（０９９９９）　　　１３６﹒５０　＋２﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰22/08/2022 09:33  《異動股》小米等５家公司上午９：３２異動

其他大手異動
More

22/08/2022 09:26  《異動股》小米（１８１０）低開２％，印度調查需時難估財務影響

19/08/2022 09:22  《中概異動》網易低開近５％，中期純利升２１％至９７億人幣

17/08/2022 13:17  《異動股》港交所跌１％，第二季純利跌２２％至２１﹒６８億

17/08/2022 09:30  《中概異動》美團高開逾３％，傳騰訊無意計劃出售所持股份

16/08/2022 14:38  《異動股》美團午後急挫近９％，據報騰訊擬售全部所持股份

備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 10:16
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金