《中概異動》小米（０１８１０）跌近５％，報１１﹒０８元

《經濟通通訊社２２日專訊》小米（０１８１０）跌４﹒９７％，報１１﹒０８元，較

ＡＤＲ收市低２﹒０３％，最低價１１﹒０４元，創１個月新低，最高價１１﹒４６元；成交

３４５１﹒２６萬股，成交金額３﹒８７億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出

７０８﹒５６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額４２５３﹒４３萬元，加權

平均成交價１１﹒１７８元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２４１３﹒０２萬元，

加權平均成交價１１﹒２１５元。

現時，恒生指數報１９６２７，跌１４５點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報６６７７，

跌４２點或０﹒６４％；恒生科技指數報４１４３，跌４９點或１﹒１７％；主板成交

１８０﹒５２億元。

上證綜合指數報３２６５，升７點或０﹒２３％，成交１２５４﹒３１億元人民幣。

深證成份指數報１２４００，升４２點或０﹒３４％，成交７１５﹒０７億元人民幣。



基本資料

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現價 １１﹒０８０ 變動 －４﹒９７％

最高價 １１﹒４６０ 最低價 １１﹒０４０

成交股數 ３４５１﹒２６萬股 成交金額 ３﹒８７億

１０天平均 １１﹒７３４ 歷史波幅％ ４０﹒４６９

２０天平均 １１﹒９８９ 加權平均價 １１﹒１９９

５０天平均 １２﹒４３５ ＲＳＩ１４ ３４﹒３３４

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出７０８﹒５６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小米（０１８１０） １１﹒０８ －４﹒９７

騰訊（００７００） ３１３﹒００ －０﹒６３

快手（０１０２４） ７３﹒１０ －１﹒２２

理想汽車（０２０１５） １１８﹒４０ －１﹒７４

美團（０３６９０） １７０﹒７０ ＋０﹒４７

京東集團（０９６１８） ２１７﹒６０ ＋０﹒１８

小鵬汽車（０９８６８） ８４﹒１５ －２﹒０９

百度（０９８８８） １２９﹒４０ ＋１﹒３３

阿里（０９９８８） ８８﹒４０ －１﹒２３

網易（０９９９９） １３６﹒５０ ＋２﹒６３

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（ｅｄ）

