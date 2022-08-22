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09923 移卡
即時 按盤價 跌14.780 -0.320 (-2.119%)
大手異動

22/08/2022 09:58

《異動股》移卡（０９９２３）跌逾１％創新低，報１４﹒９元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》移卡（０９９２３）跌１﹒３２％，報１４﹒９元，最低價
１４﹒９元，創上市新低，最高價１５﹒１元；成交８﹒７６萬股，成交金額１３１﹒１２萬元
；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入１﹒７萬元。現時最大淨被動買入券商為上銀證券
，金額２４﹒１７萬元，加權平均成交價１４﹒９７９元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金
額１６﹒８５萬元，加權平均成交價１４﹒９５５元。以現價計，該股暫連跌７日，累計跌幅
１１﹒１％。
　　現時，恒生指數報１９６２３，跌１４９點或０﹒７６％；恒生中國企業指數報６６７４，
跌４５點或０﹒６８％；恒生科技指數報４１３９，跌５２點或１﹒２６％；主板成交
１８８﹒６８億元。
　　上證綜合指數報３２６５，升７點或０﹒２３％，成交１３１６﹒３９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０１，升４３點或０﹒３５％，成交７４８﹒９４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１４﹒９００　變動　　　　　－１﹒３２％
　　最高價　　　１５﹒１００　最低價　　　　１４﹒９００
　　成交股數　　８﹒７６萬股　成交金額　　１３１﹒１２萬
　　１０天平均　１６﹒１３２　歷史波幅％　　２８﹒８７２
　　２０天平均　１６﹒７０９　加權平均價　　１４﹒９６８
　　５０天平均　１８﹒６２２　ＲＳＩ１４　　２３﹒９７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入１﹒７萬元；暫連跌７日，
累計跌幅１１﹒１％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　移卡（０９９２３）　　　　１４﹒９００　－１﹒３２
　　騰訊（００７００）　　　３１２﹒６００　－０﹒７６
　　明源雲（００９０９）　　　　６﹒０９０　－１﹒４６
　　微盟集團（０２０１３）　　　３﹒３９０　－４﹒２４
　　醫渡科技（０２１５８）　　　７﹒７３０　－１﹒５３
　　美團（０３６９０）　　　１７０﹒３００　＋０﹒２４
　　中國有贊（０８０８３）　　　０﹒１２７　－５﹒２２
　　京東集團（０９６１８）　２１７﹒４００　＋０﹒０９
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒１５０　－１﹒５１
　　網易（０９９９９）　　　１３６﹒３００　＋２﹒４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 10:16
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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