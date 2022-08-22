《異動股》移卡（０９９２３）跌逾１％創新低，報１４﹒９元

《經濟通通訊社２２日專訊》移卡（０９９２３）跌１﹒３２％，報１４﹒９元，最低價
１４﹒９元，創上市新低，最高價１５﹒１元；成交８﹒７６萬股，成交金額１３１﹒１２萬元
；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入１﹒７萬元。現時最大淨被動買入券商為上銀證券
，金額２４﹒１７萬元，加權平均成交價１４﹒９７９元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金
額１６﹒８５萬元，加權平均成交價１４﹒９５５元。以現價計，該股暫連跌７日，累計跌幅
１１﹒１％。
現時，恒生指數報１９６２３，跌１４９點或０﹒７６％；恒生中國企業指數報６６７４，
跌４５點或０﹒６８％；恒生科技指數報４１３９，跌５２點或１﹒２６％；主板成交
１８８﹒６８億元。
上證綜合指數報３２６５，升７點或０﹒２３％，成交１３１６﹒３９億元人民幣。
深證成份指數報１２４０１，升４３點或０﹒３５％，成交７４８﹒９４億元人民幣。
基本資料
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現價 １４﹒９００ 變動 －１﹒３２％
最高價 １５﹒１００ 最低價 １４﹒９００
成交股數 ８﹒７６萬股 成交金額 １３１﹒１２萬
１０天平均 １６﹒１３２ 歷史波幅％ ２８﹒８７２
２０天平均 １６﹒７０９ 加權平均價 １４﹒９６８
５０天平均 １８﹒６２２ ＲＳＩ１４ ２３﹒９７４
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入１﹒７萬元；暫連跌７日，
累計跌幅１１﹒１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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移卡（０９９２３） １４﹒９００ －１﹒３２
騰訊（００７００） ３１２﹒６００ －０﹒７６
明源雲（００９０９） ６﹒０９０ －１﹒４６
微盟集團（０２０１３） ３﹒３９０ －４﹒２４
醫渡科技（０２１５８） ７﹒７３０ －１﹒５３
美團（０３６９０） １７０﹒３００ ＋０﹒２４
中國有贊（０８０８３） ０﹒１２７ －５﹒２２
京東集團（０９６１８） ２１７﹒４００ ＋０﹒０９
阿里（０９９８８） ８８﹒１５０ －１﹒５１
網易（０９９９９） １３６﹒３００ ＋２﹒４８
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（ｅｄ）
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