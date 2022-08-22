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02269 藥明生物
即時 按盤價 跌67.850 -0.350 (-0.513%)
大手異動

22/08/2022 10:00

《大手成交》藥明生物一手５０萬股交叉盤，涉資３３８６萬元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》藥明生物（０２２６９）於９：５９ａｍ錄得１手５０萬股交
叉盤，每股造６７﹒７２５元，較上日收市價低０﹒７％，涉資３３８６﹒２５萬元。
　　藥明生物現價跌０﹒６６％，報６７﹒７５元；成交３３９﹒２４萬股，成交金額２﹒２９
億元，主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２０２３﹒６９萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 10:16
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