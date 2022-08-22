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06862 海底撈
即時 按盤價 升17.400 +0.720 (+4.317%)
大手異動

22/08/2022 10:02

《異動股》海底撈（０６８６２）升近３％，報１７﹒１６元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》海底撈（０６８６２）升２﹒８８％，報１７﹒１６元，最高
價１７﹒２元，最低價１６﹒４４元；成交２６８﹒４４萬股，成交金額４５２５﹒４９萬元；
主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１０６０﹒９６萬元。現時最大淨被動買入券商為滙
豐證券經紀，金額２１０﹒１５萬元，加權平均成交價１６﹒９７３元；現時最大淨被動賣出券
商為中國投資信息，金額２４０﹒４９萬元，加權平均成交價１６﹒９６８元。以現價計，該股
暫連升２日，累計升幅３﹒６２％。
　　現時，恒生指數報１９６５６，跌１１６點或０﹒５９％；恒生中國企業指數報６６８６，
跌３３點或０﹒５％；恒生科技指數報４１４６，跌４６點或１﹒１％；主板成交２０３﹒０５
億元。
　　上證綜合指數報３２６８，升１０點或０﹒３３％，成交１４２４﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２５，升６７點或０﹒５５％，成交８２６﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１７﹒１６０　變動　　　　　　＋２﹒８８％
　　最高價　　　　　１７﹒２００　最低價　　　　　１６﹒４４０
　　成交股數　　２６８﹒４４萬股　成交金額　　４５２５﹒４９萬
　　１０天平均　　　１６﹒３７６　歷史波幅％　　　４８﹒０７３
　　２０天平均　　　１６﹒０３６　加權平均價　　　１６﹒８５８
　　５０天平均　　　１６﹒１８５　ＲＳＩ１４　　　５８﹒３１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１０６０﹒９６萬元；暫連升２日，累計
升幅３﹒６２％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海底撈（０６８６２）　　１７﹒１６　＋２﹒８８
　　潤啤（００２９１）　　　５８﹒２０　＋０﹒１７
　　特步國際（０１３６８）　１３﹒４８　＋４﹒８２
　　百威亞太（０１８７６）　２３﹒１５　－０﹒４３
　　安踏體育（０２０２０）　８７﹒５５　＋２﹒４６
　　申洲國際（０２３１３）　８４﹒４５　＋０﹒４２
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３３﹒５０　＋０﹒６０
　　李寧（０２３３１）　　　７０﹒５０　＋２﹒０３
　　滔搏（０６１１０）　　　　６﹒２３　－１﹒２７
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒６０　－０﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 10:16
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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