《異動股》海底撈（０６８６２）升近３％，報１７﹒１６元

《經濟通通訊社２２日專訊》海底撈（０６８６２）升２﹒８８％，報１７﹒１６元，最高

價１７﹒２元，最低價１６﹒４４元；成交２６８﹒４４萬股，成交金額４５２５﹒４９萬元；

主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１０６０﹒９６萬元。現時最大淨被動買入券商為滙

豐證券經紀，金額２１０﹒１５萬元，加權平均成交價１６﹒９７３元；現時最大淨被動賣出券

商為中國投資信息，金額２４０﹒４９萬元，加權平均成交價１６﹒９６８元。以現價計，該股

暫連升２日，累計升幅３﹒６２％。

現時，恒生指數報１９６５６，跌１１６點或０﹒５９％；恒生中國企業指數報６６８６，

跌３３點或０﹒５％；恒生科技指數報４１４６，跌４６點或１﹒１％；主板成交２０３﹒０５

億元。

上證綜合指數報３２６８，升１０點或０﹒３３％，成交１４２４﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１２４２５，升６７點或０﹒５５％，成交８２６﹒３１億元人民幣。



基本資料

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現價 １７﹒１６０ 變動 ＋２﹒８８％

最高價 １７﹒２００ 最低價 １６﹒４４０

成交股數 ２６８﹒４４萬股 成交金額 ４５２５﹒４９萬

１０天平均 １６﹒３７６ 歷史波幅％ ４８﹒０７３

２０天平均 １６﹒０３６ 加權平均價 １６﹒８５８

５０天平均 １６﹒１８５ ＲＳＩ１４ ５８﹒３１７

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股份狀態：主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１０６０﹒９６萬元；暫連升２日，累計

升幅３﹒６２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海底撈（０６８６２） １７﹒１６ ＋２﹒８８

潤啤（００２９１） ５８﹒２０ ＋０﹒１７

特步國際（０１３６８） １３﹒４８ ＋４﹒８２

百威亞太（０１８７６） ２３﹒１５ －０﹒４３

安踏體育（０２０２０） ８７﹒５５ ＋２﹒４６

申洲國際（０２３１３） ８４﹒４５ ＋０﹒４２

蒙牛乳業（０２３１９） ３３﹒５０ ＋０﹒６０

李寧（０２３３１） ７０﹒５０ ＋２﹒０３

滔搏（０６１１０） ６﹒２３ －１﹒２７

九毛九（０９９２２） １７﹒６０ －０﹒１１

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（ｅｄ）

