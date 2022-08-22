《異動股》海底撈（０６８６２）升近３％，報１７﹒１６元

《經濟通通訊社２２日專訊》海底撈（０６８６２）升２﹒８８％，報１７﹒１６元，最高
價１７﹒２元，最低價１６﹒４４元；成交２６８﹒４４萬股，成交金額４５２５﹒４９萬元；
主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１０６０﹒９６萬元。現時最大淨被動買入券商為滙
豐證券經紀，金額２１０﹒１５萬元，加權平均成交價１６﹒９７３元；現時最大淨被動賣出券
商為中國投資信息，金額２４０﹒４９萬元，加權平均成交價１６﹒９６８元。以現價計，該股
暫連升２日，累計升幅３﹒６２％。
現時，恒生指數報１９６５６，跌１１６點或０﹒５９％；恒生中國企業指數報６６８６，
跌３３點或０﹒５％；恒生科技指數報４１４６，跌４６點或１﹒１％；主板成交２０３﹒０５
億元。
上證綜合指數報３２６８，升１０點或０﹒３３％，成交１４２４﹒５７億元人民幣。
深證成份指數報１２４２５，升６７點或０﹒５５％，成交８２６﹒３１億元人民幣。
基本資料
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現價 １７﹒１６０ 變動 ＋２﹒８８％
最高價 １７﹒２００ 最低價 １６﹒４４０
成交股數 ２６８﹒４４萬股 成交金額 ４５２５﹒４９萬
１０天平均 １６﹒３７６ 歷史波幅％ ４８﹒０７３
２０天平均 １６﹒０３６ 加權平均價 １６﹒８５８
５０天平均 １６﹒１８５ ＲＳＩ１４ ５８﹒３１７
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股份狀態：主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１０６０﹒９６萬元；暫連升２日，累計
升幅３﹒６２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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海底撈（０６８６２） １７﹒１６ ＋２﹒８８
潤啤（００２９１） ５８﹒２０ ＋０﹒１７
特步國際（０１３６８） １３﹒４８ ＋４﹒８２
百威亞太（０１８７６） ２３﹒１５ －０﹒４３
安踏體育（０２０２０） ８７﹒５５ ＋２﹒４６
申洲國際（０２３１３） ８４﹒４５ ＋０﹒４２
蒙牛乳業（０２３１９） ３３﹒５０ ＋０﹒６０
李寧（０２３３１） ７０﹒５０ ＋２﹒０３
滔搏（０６１１０） ６﹒２３ －１﹒２７
九毛九（０９９２２） １７﹒６０ －０﹒１１
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（ｅｄ）
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