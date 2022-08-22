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02360 優品３６０
即時 按盤價 升2.200 +0.320 (+17.021%)
大手異動

22/08/2022 10:08

《異動股》優品３６０（０２３６０）漲近１６％，報２﹒１８元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》優品３６０（０２３６０）升１５﹒９６％，報２﹒１８元，
最高價２﹒２６元，創５２周新高，最低價１﹒９１元；成交６６萬股，成交金額１３２﹒５４
萬元；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入８２﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為
滙豐證券經紀，金額９﹒２９萬元，加權平均成交價１﹒９６２元；現時最大淨被動賣出券商為
恒生證券，金額２５﹒９１萬元，加權平均成交價１﹒９８８元。
　　現時，恒生指數報１９６７５，跌９７點或０﹒５％；恒生中國企業指數報６６９５，跌
２４點或０﹒３７％；恒生科技指數報４１５５，跌３７點或０﹒８８％；主板成交
２２５﹒４２億元。
　　上證綜合指數報３２６９，升１１點或０﹒３６％，成交１５６６﹒７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３８，升７９點或０﹒６５％，成交９２３﹒９８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２﹒１８０　變動　　　　＋１５﹒９６％
　　最高價　　　２﹒２６０　最低價　　　　　１﹒９１０
　　成交股數　　　６６萬股　成交金額　　１３２﹒５４萬
　　１０天平均　１﹒７８３　歷史波幅％　　５１﹒１５５
　　２０天平均　１﹒７５６　加權平均價　　　２﹒００８
　　５０天平均　１﹒７４４　ＲＳＩ１４　　８０﹒３００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入８２﹒９７萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　優品３６０（０２３６０）　　２﹒１８　＋１５﹒９６
　　京客隆（００８１４）　　　　０﹒７０　　－１﹒４１
　　聯華超市（００９８０）　　　０﹒５４　＋１２﹒５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:18
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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