《異動股》優品３６０（０２３６０）漲近１６％，報２﹒１８元

《經濟通通訊社２２日專訊》優品３６０（０２３６０）升１５﹒９６％，報２﹒１８元，

最高價２﹒２６元，創５２周新高，最低價１﹒９１元；成交６６萬股，成交金額１３２﹒５４

萬元；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入８２﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為

滙豐證券經紀，金額９﹒２９萬元，加權平均成交價１﹒９６２元；現時最大淨被動賣出券商為

恒生證券，金額２５﹒９１萬元，加權平均成交價１﹒９８８元。

現時，恒生指數報１９６７５，跌９７點或０﹒５％；恒生中國企業指數報６６９５，跌

２４點或０﹒３７％；恒生科技指數報４１５５，跌３７點或０﹒８８％；主板成交

２２５﹒４２億元。

上證綜合指數報３２６９，升１１點或０﹒３６％，成交１５６６﹒７億元人民幣。

深證成份指數報１２４３８，升７９點或０﹒６５％，成交９２３﹒９８億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒１８０ 變動 ＋１５﹒９６％

最高價 ２﹒２６０ 最低價 １﹒９１０

成交股數 ６６萬股 成交金額 １３２﹒５４萬

１０天平均 １﹒７８３ 歷史波幅％ ５１﹒１５５

２０天平均 １﹒７５６ 加權平均價 ２﹒００８

５０天平均 １﹒７４４ ＲＳＩ１４ ８０﹒３００

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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入８２﹒９７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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優品３６０（０２３６０） ２﹒１８ ＋１５﹒９６

京客隆（００８１４） ０﹒７０ －１﹒４１

聯華超市（００９８０） ０﹒５４ ＋１２﹒５０

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（ｅｄ）

