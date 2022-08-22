《異動股》優品３６０（０２３６０）漲近１６％，報２﹒１８元

《經濟通通訊社２２日專訊》優品３６０（０２３６０）升１５﹒９６％，報２﹒１８元，
最高價２﹒２６元，創５２周新高，最低價１﹒９１元；成交６６萬股，成交金額１３２﹒５４
萬元；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入８２﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為
滙豐證券經紀，金額９﹒２９萬元，加權平均成交價１﹒９６２元；現時最大淨被動賣出券商為
恒生證券，金額２５﹒９１萬元，加權平均成交價１﹒９８８元。
現時，恒生指數報１９６７５，跌９７點或０﹒５％；恒生中國企業指數報６６９５，跌
２４點或０﹒３７％；恒生科技指數報４１５５，跌３７點或０﹒８８％；主板成交
２２５﹒４２億元。
上證綜合指數報３２６９，升１１點或０﹒３６％，成交１５６６﹒７億元人民幣。
深證成份指數報１２４３８，升７９點或０﹒６５％，成交９２３﹒９８億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒１８０ 變動 ＋１５﹒９６％
最高價 ２﹒２６０ 最低價 １﹒９１０
成交股數 ６６萬股 成交金額 １３２﹒５４萬
１０天平均 １﹒７８３ 歷史波幅％ ５１﹒１５５
２０天平均 １﹒７５６ 加權平均價 ２﹒００８
５０天平均 １﹒７４４ ＲＳＩ１４ ８０﹒３００
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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入８２﹒９７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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優品３６０（０２３６０） ２﹒１８ ＋１５﹒９６
京客隆（００８１４） ０﹒７０ －１﹒４１
聯華超市（００９８０） ０﹒５４ ＋１２﹒５０
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（ｅｄ）
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