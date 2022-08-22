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00020 商湯－Ｗ
即時 按盤價 升2.190 +0.090 (+4.286%)
大手異動

22/08/2022 10:23

《異動股》商湯（２０）升逾５％突破１０天線，報２﹒２１元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》商湯（０００２０）升５﹒２４％，報２﹒２１元，升穿１０
天線（２﹒１７７元），最高價２﹒２１元，最低價２﹒１２元；成交４３１５﹒２４萬股，成
交金額９３８８﹒１８萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入３５０６﹒６６萬元。
現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額２３８﹒７８萬元，加權平均成交價２﹒１７元；
現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額９２６﹒６５萬元，加權平均成交價２﹒１７６
元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒２５％。
　　現時，恒生指數報１９７４２，跌３０點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６７３０，升
１０點或０﹒１５％；恒生科技指數報４１７６，跌１５點或０﹒３７％；主板成交
２７１﹒３７億元。
　　上證綜合指數報３２６８，升１０點或０﹒３３％，成交１８７０﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４７，升８８點或０﹒７２％，成交１１１２﹒０５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　２﹒２１０　變動　　　　　　＋５﹒２４％
　　最高價　　　　　　　２﹒２１０　最低價　　　　　　２﹒１２０
　　成交股數　　４３１５﹒２４萬股　成交金額　　９３８８﹒１８萬
　　１０天平均　　　　　２﹒１７７　歷史波幅％　　　４５﹒７１８
　　２０天平均　　　　　２﹒２２３　加權平均價　　　　２﹒１７６
　　５０天平均　　　　　３﹒２４９　ＲＳＩ１４　　　３８﹒４１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入３５０６﹒６６萬元；暫
連升２日，累計升幅６﹒２５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯（０００２０）　　　　　２﹒２１０　＋５﹒２４
　　瘋狂體育（０００８２）　　　０﹒２７５　－１﹒７９
　　金蝶國際（００２６８）　　１６﹒１００　＋０﹒５０
　　浪潮國際（００５９６）　　　２﹒４６０　－０﹒８１
　　明源雲（００９０９）　　　　６﹒２８０　＋１﹒６２
　　暢捷通（０１５８８）　　　　６﹒９００　－０﹒１４
　　亞信科技（０１６７５）　　１１﹒３００　＋０﹒５３
　　金邦達寶嘉（０３３１５）　　１﹒６００　＋０﹒６３
　　金山軟件（０３８８８）　　２４﹒５５０　＋０﹒２０
　　赤子城（０９９１１）　　　　２﹒１８０　－０﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:18
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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