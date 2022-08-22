《異動股》商湯（２０）升逾５％突破１０天線，報２﹒２１元

《經濟通通訊社２２日專訊》商湯（０００２０）升５﹒２４％，報２﹒２１元，升穿１０
天線（２﹒１７７元），最高價２﹒２１元，最低價２﹒１２元；成交４３１５﹒２４萬股，成
交金額９３８８﹒１８萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入３５０６﹒６６萬元。
現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額２３８﹒７８萬元，加權平均成交價２﹒１７元；
現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額９２６﹒６５萬元，加權平均成交價２﹒１７６
元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒２５％。
現時，恒生指數報１９７４２，跌３０點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６７３０，升
１０點或０﹒１５％；恒生科技指數報４１７６，跌１５點或０﹒３７％；主板成交
２７１﹒３７億元。
上證綜合指數報３２６８，升１０點或０﹒３３％，成交１８７０﹒７７億元人民幣。
深證成份指數報１２４４７，升８８點或０﹒７２％，成交１１１２﹒０５億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒２１０ 變動 ＋５﹒２４％
最高價 ２﹒２１０ 最低價 ２﹒１２０
成交股數 ４３１５﹒２４萬股 成交金額 ９３８８﹒１８萬
１０天平均 ２﹒１７７ 歷史波幅％ ４５﹒７１８
２０天平均 ２﹒２２３ 加權平均價 ２﹒１７６
５０天平均 ３﹒２４９ ＲＳＩ１４ ３８﹒４１０
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入３５０６﹒６６萬元；暫
連升２日，累計升幅６﹒２５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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商湯（０００２０） ２﹒２１０ ＋５﹒２４
瘋狂體育（０００８２） ０﹒２７５ －１﹒７９
金蝶國際（００２６８） １６﹒１００ ＋０﹒５０
浪潮國際（００５９６） ２﹒４６０ －０﹒８１
明源雲（００９０９） ６﹒２８０ ＋１﹒６２
暢捷通（０１５８８） ６﹒９００ －０﹒１４
亞信科技（０１６７５） １１﹒３００ ＋０﹒５３
金邦達寶嘉（０３３１５） １﹒６００ ＋０﹒６３
金山軟件（０３８８８） ２４﹒５５０ ＋０﹒２０
赤子城（０９９１１） ２﹒１８０ －０﹒９１
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（ｅｄ）
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