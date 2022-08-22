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02333 長城汽車
即時 按盤價 升12.180 +1.220 (+11.131%)
大手異動

22/08/2022 10:25

《異動股》長汽升近１０％，免徵新能源汽車購置稅延至明年底

　　《經濟通通訊社２２日專訊》長汽（０２３３３）升９﹒８５％，報１２﹒０４元，升穿
２０天線（１１﹒９８８元），最高價１２﹒１元，最低價１０﹒８６元；成交４５６０﹒４萬
股，成交金額５﹒２５億元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入１﹒４５億元。現時最
大淨被動買入券商為中信証券經紀，金額１９０２﹒７２萬元，加權平均成交價１１﹒７３５元
；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額５７３８﹒９８萬元，加權平均成交價
１１﹒５２２元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒９％。
　　國務院總理李克強１８日主持召開國務院常務會議，決定延續實施新能源汽車免徵車購稅等
政策，促進大宗消費。會議決定，將已兩次延期實施、今年底到期的免徵新能源汽車購置稅政策
，再延期實施至明年底，預計新增免稅１０００億人民幣；保持新能源汽車消費其他相關支持政
策穩定，繼續免徵車船稅和消費稅，在上路權限、牌照指標等方面予以支持。
　　現時，恒生指數報１９７４０，跌３２點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６７２８，升
８點或０﹒１３％；恒生科技指數報４１７７，跌１４點或０﹒３５％；主板成交２７７﹒５億
元。
　　上證綜合指數報３２６９，升１１點或０﹒３６％，成交１９１２﹒４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５４，升９６點或０﹒７８％，成交１１３６﹒６８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１２﹒０４０　變動　　　　＋９﹒８５％
　　最高價　　　　　１２﹒１００　最低價　　　１０﹒８６０
　　成交股數　　４５６０﹒４萬股　成交金額　　　５﹒２５億
　　１０天平均　　　１１﹒４２２　歷史波幅％　５６﹒１９６
　　２０天平均　　　１１﹒９８８　加權平均價　１１﹒５１４
　　５０天平均　　　１３﹒７４３　ＲＳＩ１４　４７﹒７２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入１﹒４５億元；暫連升２
日，累計升幅１１﹒９％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長汽（０２３３３）　　　　　　１２﹒０４　＋９﹒８５
　　吉利汽車（００１７５）　　　　１７﹒６４　＋１﹒２６
　　東風集團股份（００４８９）　　　５﹒１３　＋１﹒９９
　　力勁科技（００５５８）　　　　１２﹒８４　－２﹒５８
　　中升控股（００８８１）　　　　４０﹒９５　＋０﹒４９
　　比亞迪（０１２１１）　　　　２７８﹒４０　－０﹒３６
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　　　７０﹒３５　＋０﹒３６
　　理想汽車（０２０１５）　　　１１９﹒３０　－１﹒００
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　　６﹒９９　＋１﹒６０
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　　８５﹒２０　－０﹒８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:18
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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