《異動股》長汽升近１０％，免徵新能源汽車購置稅延至明年底

《經濟通通訊社２２日專訊》長汽（０２３３３）升９﹒８５％，報１２﹒０４元，升穿
２０天線（１１﹒９８８元），最高價１２﹒１元，最低價１０﹒８６元；成交４５６０﹒４萬
股，成交金額５﹒２５億元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入１﹒４５億元。現時最
大淨被動買入券商為中信証券經紀，金額１９０２﹒７２萬元，加權平均成交價１１﹒７３５元
；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額５７３８﹒９８萬元，加權平均成交價
１１﹒５２２元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１﹒９％。
國務院總理李克強１８日主持召開國務院常務會議，決定延續實施新能源汽車免徵車購稅等
政策，促進大宗消費。會議決定，將已兩次延期實施、今年底到期的免徵新能源汽車購置稅政策
，再延期實施至明年底，預計新增免稅１０００億人民幣；保持新能源汽車消費其他相關支持政
策穩定，繼續免徵車船稅和消費稅，在上路權限、牌照指標等方面予以支持。
現時，恒生指數報１９７４０，跌３２點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６７２８，升
８點或０﹒１３％；恒生科技指數報４１７７，跌１４點或０﹒３５％；主板成交２７７﹒５億
元。
上證綜合指數報３２６９，升１１點或０﹒３６％，成交１９１２﹒４億元人民幣。
深證成份指數報１２４５４，升９６點或０﹒７８％，成交１１３６﹒６８億元人民幣。
基本資料
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現價 １２﹒０４０ 變動 ＋９﹒８５％
最高價 １２﹒１００ 最低價 １０﹒８６０
成交股數 ４５６０﹒４萬股 成交金額 ５﹒２５億
１０天平均 １１﹒４２２ 歷史波幅％ ５６﹒１９６
２０天平均 １１﹒９８８ 加權平均價 １１﹒５１４
５０天平均 １３﹒７４３ ＲＳＩ１４ ４７﹒７２１
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入１﹒４５億元；暫連升２
日，累計升幅１１﹒９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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長汽（０２３３３） １２﹒０４ ＋９﹒８５
吉利汽車（００１７５） １７﹒６４ ＋１﹒２６
東風集團股份（００４８９） ５﹒１３ ＋１﹒９９
力勁科技（００５５８） １２﹒８４ －２﹒５８
中升控股（００８８１） ４０﹒９５ ＋０﹒４９
比亞迪（０１２１１） ２７８﹒４０ －０﹒３６
贛鋒鋰業（０１７７２） ７０﹒３５ ＋０﹒３６
理想汽車（０２０１５） １１９﹒３０ －１﹒００
廣汽集團（０２２３８） ６﹒９９ ＋１﹒６０
小鵬汽車（０９８６８） ８５﹒２０ －０﹒８７
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（ｈｃ）
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