《異動股》平安好醫生升近５％突破２０天線，報２０﹒６５元

《經濟通通訊社２２日專訊》平安好醫生（０１８３３）升４﹒５％，報２０﹒６５元，升
穿２０天線（２０﹒２８６元），最高價２０﹒７５元，最低價１９﹒３２元；成交
２０８﹒２７萬股，成交金額４２１９﹒８５萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入
７３５﹒９５萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１９１﹒０１萬元，加權平
均成交價２０﹒２４８元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額１９９﹒０３萬元，加
權平均成交價２０﹒２３２元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒５７％。
現時，恒生指數報１９７６３，跌９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６７３９，升
１９點或０﹒２９％；恒生科技指數報４１８６，跌５點或０﹒１３％；主板成交２８９﹒０２
億元。
上證綜合指數報３２７１，升１２點或０﹒４％，成交１９６２﹒９８億元人民幣。
深證成份指數報１２４５１，升９２點或０﹒７５％，成交１１７２﹒３９億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ２０﹒６５０ 變動 ＋４﹒５０％
最高價 ２０﹒７５０ 最低價 １９﹒３２０
成交股數 ２０８﹒２７萬股 成交金額 ４２１９﹒８５萬
１０天平均 ２０﹒０３０ 歷史波幅％ ２５﹒２１８
２０天平均 ２０﹒２８６ 加權平均價 ２０﹒２６１
５０天平均 ２１﹒６１１ ＲＳＩ１４ ４９﹒９７８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入７３５﹒９５萬元；暫連
升２日，累計升幅５﹒５７％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
平安好醫生（０１８３３） ２０﹒６５ ＋４﹒５０
阿里健康（００２４１） ４﹒４２ ＋１﹒８４
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒２１ ＋０﹒７２
信達生物（０１８０１） ３３﹒４５ ＋１﹒０６
錦欣生殖（０１９５１） ５﹒６０ ＋１﹒０８
復星醫藥（０２１９６） ２６﹒７５ ＋０﹒３８
藥明生物（０２２６９） ６９﹒３５ ＋１﹒６９
翰森製藥（０３６９２） １６﹒００ ＋３﹒２３
海吉亞醫療（０６０７８） ４１﹒５０ ＋０﹒１２
京東健康（０６６１８） ５７﹒７０ －３﹒１１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動