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01833 平安好醫生
即時 按盤價 升20.950 +1.190 (+6.022%)
大手異動

22/08/2022 10:28

《異動股》平安好醫生升近５％突破２０天線，報２０﹒６５元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》平安好醫生（０１８３３）升４﹒５％，報２０﹒６５元，升
穿２０天線（２０﹒２８６元），最高價２０﹒７５元，最低價１９﹒３２元；成交
２０８﹒２７萬股，成交金額４２１９﹒８５萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入
７３５﹒９５萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１９１﹒０１萬元，加權平
均成交價２０﹒２４８元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額１９９﹒０３萬元，加
權平均成交價２０﹒２３２元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒５７％。
　　現時，恒生指數報１９７６３，跌９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６７３９，升
１９點或０﹒２９％；恒生科技指數報４１８６，跌５點或０﹒１３％；主板成交２８９﹒０２
億元。
　　上證綜合指數報３２７１，升１２點或０﹒４％，成交１９６２﹒９８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５１，升９２點或０﹒７５％，成交１１７２﹒３９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２０﹒６５０　變動　　　　　　＋４﹒５０％
　　最高價　　　　　２０﹒７５０　最低價　　　　　１９﹒３２０
　　成交股數　　２０８﹒２７萬股　成交金額　　４２１９﹒８５萬
　　１０天平均　　　２０﹒０３０　歷史波幅％　　　２５﹒２１８
　　２０天平均　　　２０﹒２８６　加權平均價　　　２０﹒２６１
　　５０天平均　　　２１﹒６１１　ＲＳＩ１４　　　４９﹒９７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入７３５﹒９５萬元；暫連
升２日，累計升幅５﹒５７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　平安好醫生（０１８３３）　　２０﹒６５　＋４﹒５０
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒４２　＋１﹒８４
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒２１　＋０﹒７２
　　信達生物（０１８０１）　　　３３﹒４５　＋１﹒０６
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　５﹒６０　＋１﹒０８
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２６﹒７５　＋０﹒３８
　　藥明生物（０２２６９）　　　６９﹒３５　＋１﹒６９
　　翰森製藥（０３６９２）　　　１６﹒００　＋３﹒２３
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　４１﹒５０　＋０﹒１２
　　京東健康（０６６１８）　　　５７﹒７０　－３﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:19
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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