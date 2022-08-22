《異動股》平安好醫生升近５％突破２０天線，報２０﹒６５元

《經濟通通訊社２２日專訊》平安好醫生（０１８３３）升４﹒５％，報２０﹒６５元，升

穿２０天線（２０﹒２８６元），最高價２０﹒７５元，最低價１９﹒３２元；成交

２０８﹒２７萬股，成交金額４２１９﹒８５萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入

７３５﹒９５萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１９１﹒０１萬元，加權平

均成交價２０﹒２４８元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額１９９﹒０３萬元，加

權平均成交價２０﹒２３２元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒５７％。

現時，恒生指數報１９７６３，跌９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６７３９，升

１９點或０﹒２９％；恒生科技指數報４１８６，跌５點或０﹒１３％；主板成交２８９﹒０２

億元。

上證綜合指數報３２７１，升１２點或０﹒４％，成交１９６２﹒９８億元人民幣。

深證成份指數報１２４５１，升９２點或０﹒７５％，成交１１７２﹒３９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２０﹒６５０ 變動 ＋４﹒５０％

最高價 ２０﹒７５０ 最低價 １９﹒３２０

成交股數 ２０８﹒２７萬股 成交金額 ４２１９﹒８５萬

１０天平均 ２０﹒０３０ 歷史波幅％ ２５﹒２１８

２０天平均 ２０﹒２８６ 加權平均價 ２０﹒２６１

５０天平均 ２１﹒６１１ ＲＳＩ１４ ４９﹒９７８

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入７３５﹒９５萬元；暫連

升２日，累計升幅５﹒５７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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平安好醫生（０１８３３） ２０﹒６５ ＋４﹒５０

阿里健康（００２４１） ４﹒４２ ＋１﹒８４

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒２１ ＋０﹒７２

信達生物（０１８０１） ３３﹒４５ ＋１﹒０６

錦欣生殖（０１９５１） ５﹒６０ ＋１﹒０８

復星醫藥（０２１９６） ２６﹒７５ ＋０﹒３８

藥明生物（０２２６９） ６９﹒３５ ＋１﹒６９

翰森製藥（０３６９２） １６﹒００ ＋３﹒２３

海吉亞醫療（０６０７８） ４１﹒５０ ＋０﹒１２

京東健康（０６６１８） ５７﹒７０ －３﹒１１

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（ｅｄ）

