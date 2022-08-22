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02688 新奧能源
即時 按盤價 跌103.500 -17.200 (-14.250%)
大手異動

22/08/2022 10:34

《異動股》新奧能源跌逾１０％失守１００天線，報１０８﹒６元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》新奧能源（０２６８８）跌１０﹒０２％，報１０８﹒６元，
跌穿１００天線（１１７﹒６６１元），最低價１０８﹒６元，創１個月新低，最高價１１４元
；成交１９７﹒４６萬股，成交金額２﹒２１億元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入
２０８７﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額５３２﹒２１萬元，加權
平均成交價１１０﹒７９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額８８９﹒８６萬元，加
權平均成交價１１０﹒７１８元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１４﹒３５％。
　　現時，恒生指數報１９７５３，跌１９點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６７３１，升
１１點或０﹒１７％；恒生科技指數報４１７９，跌１３點或０﹒３２％；主板成交
３０５﹒７６億元。
　　上證綜合指數報３２７１，升１３點或０﹒４１％，成交２０６５﹒５９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４４，升８５點或０﹒６９％，成交１２３５﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１０８﹒６００　變動　　　　－１０﹒０２％
　　最高價　　　　１１４﹒０００　最低價　　　１０８﹒６００
　　成交股數　　１９７﹒４６萬股　成交金額　　　　２﹒２１億
　　１０天平均　　１２３﹒５９０　歷史波幅％　　２４﹒５６６
　　２０天平均　　１２６﹒２０５　加權平均價　１１２﹒０５６
　　５０天平均　　１２５﹒０１６　ＲＳＩ１４　　２４﹒６６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入
２０８７﹒５２萬元；暫連跌４日，累計跌幅１４﹒３５％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新奧能源（０２６８８）　　　１０８﹒６０　－１０﹒０２
　　昆侖能源（００１３５）　　　　　５﹒８４　　＋１﹒０４
　　中國燃氣（００３８４）　　　　１１﹒３８　　－０﹒８７
　　北控（００３９２）　　　　　　２４﹒４５　　＋０﹒２０
　　中國天然氣（００９３１）　　　　０﹒３４　　　　無升跌
　　港華智慧能源（０１０８３）　　　３﹒５４　　　　無升跌
　　華潤燃氣（０１１９３）　　　　３１﹒６０　　－２﹒６２
　　天倫燃氣（０１６００）　　　　　３﹒９５　　－１﹒００
　　中裕能源（０３６３３）　　　　　６﹒６３　　－０﹒１５
　　嘉興燃氣（０９９０８）　　　　　９﹒１２　　－０﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:19
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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