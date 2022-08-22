《異動股》新奧能源跌逾１０％失守１００天線，報１０８﹒６元

《經濟通通訊社２２日專訊》新奧能源（０２６８８）跌１０﹒０２％，報１０８﹒６元，
跌穿１００天線（１１７﹒６６１元），最低價１０８﹒６元，創１個月新低，最高價１１４元
；成交１９７﹒４６萬股，成交金額２﹒２１億元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入
２０８７﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額５３２﹒２１萬元，加權
平均成交價１１０﹒７９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額８８９﹒８６萬元，加
權平均成交價１１０﹒７１８元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１４﹒３５％。
現時，恒生指數報１９７５３，跌１９點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６７３１，升
１１點或０﹒１７％；恒生科技指數報４１７９，跌１３點或０﹒３２％；主板成交
３０５﹒７６億元。
上證綜合指數報３２７１，升１３點或０﹒４１％，成交２０６５﹒５９億元人民幣。
深證成份指數報１２４４４，升８５點或０﹒６９％，成交１２３５﹒５７億元人民幣。
基本資料
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現價 １０８﹒６００ 變動 －１０﹒０２％
最高價 １１４﹒０００ 最低價 １０８﹒６００
成交股數 １９７﹒４６萬股 成交金額 ２﹒２１億
１０天平均 １２３﹒５９０ 歷史波幅％ ２４﹒５６６
２０天平均 １２６﹒２０５ 加權平均價 １１２﹒０５６
５０天平均 １２５﹒０１６ ＲＳＩ１４ ２４﹒６６９
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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入
２０８７﹒５２萬元；暫連跌４日，累計跌幅１４﹒３５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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新奧能源（０２６８８） １０８﹒６０ －１０﹒０２
昆侖能源（００１３５） ５﹒８４ ＋１﹒０４
中國燃氣（００３８４） １１﹒３８ －０﹒８７
北控（００３９２） ２４﹒４５ ＋０﹒２０
中國天然氣（００９３１） ０﹒３４ 無升跌
港華智慧能源（０１０８３） ３﹒５４ 無升跌
華潤燃氣（０１１９３） ３１﹒６０ －２﹒６２
天倫燃氣（０１６００） ３﹒９５ －１﹒００
中裕能源（０３６３３） ６﹒６３ －０﹒１５
嘉興燃氣（０９９０８） ９﹒１２ －０﹒３３
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（ｅｄ）
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