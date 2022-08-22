《異動股》新奧能源跌逾１０％失守１００天線，報１０８﹒６元

《經濟通通訊社２２日專訊》新奧能源（０２６８８）跌１０﹒０２％，報１０８﹒６元，

跌穿１００天線（１１７﹒６６１元），最低價１０８﹒６元，創１個月新低，最高價１１４元

；成交１９７﹒４６萬股，成交金額２﹒２１億元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入

２０８７﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額５３２﹒２１萬元，加權

平均成交價１１０﹒７９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額８８９﹒８６萬元，加

權平均成交價１１０﹒７１８元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１４﹒３５％。

現時，恒生指數報１９７５３，跌１９點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６７３１，升

１１點或０﹒１７％；恒生科技指數報４１７９，跌１３點或０﹒３２％；主板成交

３０５﹒７６億元。

上證綜合指數報３２７１，升１３點或０﹒４１％，成交２０６５﹒５９億元人民幣。

深證成份指數報１２４４４，升８５點或０﹒６９％，成交１２３５﹒５７億元人民幣。



基本資料

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現價 １０８﹒６００ 變動 －１０﹒０２％

最高價 １１４﹒０００ 最低價 １０８﹒６００

成交股數 １９７﹒４６萬股 成交金額 ２﹒２１億

１０天平均 １２３﹒５９０ 歷史波幅％ ２４﹒５６６

２０天平均 １２６﹒２０５ 加權平均價 １１２﹒０５６

５０天平均 １２５﹒０１６ ＲＳＩ１４ ２４﹒６６９

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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入

２０８７﹒５２萬元；暫連跌４日，累計跌幅１４﹒３５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新奧能源（０２６８８） １０８﹒６０ －１０﹒０２

昆侖能源（００１３５） ５﹒８４ ＋１﹒０４

中國燃氣（００３８４） １１﹒３８ －０﹒８７

北控（００３９２） ２４﹒４５ ＋０﹒２０

中國天然氣（００９３１） ０﹒３４ 無升跌

港華智慧能源（０１０８３） ３﹒５４ 無升跌

華潤燃氣（０１１９３） ３１﹒６０ －２﹒６２

天倫燃氣（０１６００） ３﹒９５ －１﹒００

中裕能源（０３６３３） ６﹒６３ －０﹒１５

嘉興燃氣（０９９０８） ９﹒１２ －０﹒３３

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（ｅｄ）

