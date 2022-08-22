《經濟通通訊社２２日專訊》阿里（０９９８８）於１０：３７ａｍ錄得１手５０萬股交叉
盤，每股造８９﹒１７５元，較上日收市價低０﹒３６％，涉資４４５８﹒７５萬元。
阿里現價跌０﹒３９％，報８９﹒１５元；成交１３２０﹒８萬股，成交金額１１﹒６８億
元，主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１﹒８９億元。（ｒｗ）
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22/08/2022 10:38
《大手成交》阿里一手５０萬股交叉盤，涉資４４５９萬元
《經濟通通訊社２２日專訊》阿里（０９９８８）於１０：３７ａｍ錄得１手５０萬股交叉
盤，每股造８９﹒１７５元，較上日收市價低０﹒３６％，涉資４４５８﹒７５萬元。
阿里現價跌０﹒３９％，報８９﹒１５元；成交１３２０﹒８萬股，成交金額１１﹒６８億
元，主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１﹒８９億元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 22/08/2022 16:19
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