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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 升171.100 +1.200 (+0.706%)
大手異動

22/08/2022 10:40

《中概異動》美團升逾３％突破１０天線，報１７５﹒２元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美團（０３６９０）升３﹒１２％，報１７５﹒２元，較
ＡＤＲ收市高出４﹒９％，升穿１０天線（１７３﹒２７元），最高價１７５﹒５元，最低價
１６５﹒７元；成交７１８﹒９９萬股，成交金額１２﹒２３億元；主動買沽比率４９：５１，
資金淨主動賣出２８９７﹒０５萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額８５５４﹒９８萬
元，加權平均成交價１７０﹒００３元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額
６９８７﹒８５萬元，加權平均成交價１７０﹒０５４元。
　　現時，恒生指數報１９７９３，升２０點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６７４４，升
２４點或０﹒３６％；恒生科技指數報４１８９，跌３點或０﹒０８％；主板成交３２６﹒４９
億元。
　　上證綜合指數報３２７３，升１５點或０﹒４７％，成交２１５６﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５２，升９３點或０﹒７６％，成交１２９１﹒８６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１７５﹒２００　變動　　　　　＋３﹒１２％
　　最高價　　　　１７５﹒５００　最低價　　　１６５﹒７００
　　成交股數　　７１８﹒９９萬股　成交金額　　　１２﹒２３億
　　１０天平均　　１７３﹒２７０　歷史波幅％　　５１﹒８３１
　　２０天平均　　１７７﹒９００　加權平均價　１７０﹒１３１
　　５０天平均　　１８６﹒９１０　ＲＳＩ１４　　４６﹒８０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出２８９７﹒０５萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１７５﹒２０　＋３﹒１２
　　騰訊（００７００）　　　３１５﹒２０　＋０﹒０６
　　快手（０１０２４）　　　　７４﹒００　　　無升跌
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒２６　－３﹒４３
　　理想汽車（０２０１５）　１１９﹒６０　－０﹒７５
　　京東集團（０９６１８）　２２０﹒８０　＋１﹒６６
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８５﹒３０　－０﹒７６
　　百度（０９８８８）　　　１３０﹒９０　＋２﹒５１
　　阿里（０９９８８）　　　　８９﹒２０　－０﹒３４
　　網易（０９９９９）　　　１３８﹒８０　＋４﹒３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:19
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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