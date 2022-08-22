《中概異動》美團升逾３％突破１０天線，報１７５﹒２元

《經濟通通訊社２２日專訊》美團（０３６９０）升３﹒１２％，報１７５﹒２元，較
ＡＤＲ收市高出４﹒９％，升穿１０天線（１７３﹒２７元），最高價１７５﹒５元，最低價
１６５﹒７元；成交７１８﹒９９萬股，成交金額１２﹒２３億元；主動買沽比率４９：５１，
資金淨主動賣出２８９７﹒０５萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額８５５４﹒９８萬
元，加權平均成交價１７０﹒００３元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額
６９８７﹒８５萬元，加權平均成交價１７０﹒０５４元。
現時，恒生指數報１９７９３，升２０點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６７４４，升
２４點或０﹒３６％；恒生科技指數報４１８９，跌３點或０﹒０８％；主板成交３２６﹒４９
億元。
上證綜合指數報３２７３，升１５點或０﹒４７％，成交２１５６﹒１６億元人民幣。
深證成份指數報１２４５２，升９３點或０﹒７６％，成交１２９１﹒８６億元人民幣。
基本資料
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現價 １７５﹒２００ 變動 ＋３﹒１２％
最高價 １７５﹒５００ 最低價 １６５﹒７００
成交股數 ７１８﹒９９萬股 成交金額 １２﹒２３億
１０天平均 １７３﹒２７０ 歷史波幅％ ５１﹒８３１
２０天平均 １７７﹒９００ 加權平均價 １７０﹒１３１
５０天平均 １８６﹒９１０ ＲＳＩ１４ ４６﹒８０７
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出２８９７﹒０５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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美團（０３６９０） １７５﹒２０ ＋３﹒１２
騰訊（００７００） ３１５﹒２０ ＋０﹒０６
快手（０１０２４） ７４﹒００ 無升跌
小米（０１８１０） １１﹒２６ －３﹒４３
理想汽車（０２０１５） １１９﹒６０ －０﹒７５
京東集團（０９６１８） ２２０﹒８０ ＋１﹒６６
小鵬汽車（０９８６８） ８５﹒３０ －０﹒７６
百度（０９８８８） １３０﹒９０ ＋２﹒５１
阿里（０９９８８） ８９﹒２０ －０﹒３４
網易（０９９９９） １３８﹒８０ ＋４﹒３６
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（ｅｄ）
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