《異動股》旭輝漲逾１１％，據報交易商協會再開會擬增信支持房企

《經濟通通訊社２２日專訊》旭輝控股集團（００８８４）升１１﹒０６％，報２﹒４１元

，最高價２﹒４１元，最低價２﹒１９元；成交５９４６﹒３萬股，成交金額１﹒３７億元；主

動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入３８９８﹒０６萬元。現時最大淨被動買入券商為國泰

君安證券，金額７２１﹒６４萬元，加權平均成交價２﹒２８７元；現時最大淨被動賣出券商為

中國投資信息，金額６８９﹒２９萬元，加權平均成交價２﹒３０７元。以現價計，該股暫連升

２日，累計升幅１３﹒６８％。

據《界面》報道，交易商協會再次召集多家民營房企召開座談會，探討通過中債增進公司增

信支持的方式支持民營房企發債融資。此前監管層為推動國有企業為示範房企境內再融資提供直

接擔保，曾召開過相關座談會。目前已知的首批試點企業有６家，分別是龍湖集團

（００９６０）、金地集團、碧桂園 （０２００７）、旭輝控股 （００８８４）、新城控股

（滬：６０１１５５）、遠洋集團（０３３７７）。不過，據報試點將並不限於這６家房企。

現時，恒生指數報１９８０３，升３０點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６７４４，升

２４點或０﹒３７％；恒生科技指數報４１８３，跌８點或０﹒２１％；主板成交３６２﹒９６

億元。

上證綜合指數報３２７２，升１３點或０﹒４３％，成交２３６３﹒０３億元人民幣。

深證成份指數報１２４４６，升８７點或０﹒７１％，成交１４１６﹒８３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒４１０ 變動 ＋１１﹒０６％

最高價 ２﹒４１０ 最低價 ２﹒１９０

成交股數 ５９４６﹒３萬股 成交金額 １﹒３７億

１０天平均 ２﹒０６６ 歷史波幅％ １０３﹒７８２

２０天平均 ２﹒０９７ 加權平均價 ２﹒２９８

５０天平均 ２﹒７１０ ＲＳＩ１４ ５４﹒５４５

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股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入３８９８﹒０６萬元；暫連升２日，累計

升幅１３﹒６８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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旭輝控股集團（００８８４） ２﹒４１ ＋１１﹒０６

越地（００１２３） ９﹒７０ ＋３﹒３０

中海外（００６８８） １９﹒９８ ＋０﹒９１

龍湖（００９６０） ２５﹒３０ ＋１﹒２０

新城發展（０１０３０） ３﹒０３ ＋４﹒８４

潤地（０１１０９） ３１﹒２５ ＋１﹒９６

碧桂園（０２００７） ２﹒６０ ＋４﹒４２

萬科企業（０２２０２） １４﹒９２ ＋１﹒３６

綠城（０３９００） １５﹒２８ ＋０﹒９２

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８８ ＋１﹒０８

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（ｈｃ）

