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00884 旭輝控股集團
即時 按盤價 升2.420 +0.250 (+11.521%)
大手異動

22/08/2022 10:55

《異動股》旭輝漲逾１１％，據報交易商協會再開會擬增信支持房企

　　《經濟通通訊社２２日專訊》旭輝控股集團（００８８４）升１１﹒０６％，報２﹒４１元
，最高價２﹒４１元，最低價２﹒１９元；成交５９４６﹒３萬股，成交金額１﹒３７億元；主
動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入３８９８﹒０６萬元。現時最大淨被動買入券商為國泰
君安證券，金額７２１﹒６４萬元，加權平均成交價２﹒２８７元；現時最大淨被動賣出券商為
中國投資信息，金額６８９﹒２９萬元，加權平均成交價２﹒３０７元。以現價計，該股暫連升
２日，累計升幅１３﹒６８％。
　　據《界面》報道，交易商協會再次召集多家民營房企召開座談會，探討通過中債增進公司增
信支持的方式支持民營房企發債融資。此前監管層為推動國有企業為示範房企境內再融資提供直
接擔保，曾召開過相關座談會。目前已知的首批試點企業有６家，分別是龍湖集團　
（００９６０）、金地集團、碧桂園　（０２００７）、旭輝控股　（００８８４）、新城控股
　（滬：６０１１５５）、遠洋集團（０３３７７）。不過，據報試點將並不限於這６家房企。
　　現時，恒生指數報１９８０３，升３０點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６７４４，升
２４點或０﹒３７％；恒生科技指數報４１８３，跌８點或０﹒２１％；主板成交３６２﹒９６
億元。
　　上證綜合指數報３２７２，升１３點或０﹒４３％，成交２３６３﹒０３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４６，升８７點或０﹒７１％，成交１４１６﹒８３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２﹒４１０　變動　　　　＋１１﹒０６％
　　最高價　　　　　　２﹒４１０　最低價　　　　　２﹒１９０
　　成交股數　　５９４６﹒３萬股　成交金額　　　　１﹒３７億
　　１０天平均　　　　２﹒０６６　歷史波幅％　１０３﹒７８２
　　２０天平均　　　　２﹒０９７　加權平均價　　　２﹒２９８
　　５０天平均　　　　２﹒７１０　ＲＳＩ１４　　５４﹒５４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入３８９８﹒０６萬元；暫連升２日，累計
升幅１３﹒６８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒４１　＋１１﹒０６
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒７０　　＋３﹒３０
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒９８　　＋０﹒９１
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒３０　　＋１﹒２０
　　新城發展（０１０３０）　　　　３﹒０３　　＋４﹒８４
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒２５　　＋１﹒９６
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒６０　　＋４﹒４２
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒９２　　＋１﹒３６
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒２８　　＋０﹒９２
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒８８　　＋１﹒０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:19
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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