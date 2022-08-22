《異動股》旭輝漲逾１１％，據報交易商協會再開會擬增信支持房企

《經濟通通訊社２２日專訊》旭輝控股集團（００８８４）升１１﹒０６％，報２﹒４１元
，最高價２﹒４１元，最低價２﹒１９元；成交５９４６﹒３萬股，成交金額１﹒３７億元；主
動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入３８９８﹒０６萬元。現時最大淨被動買入券商為國泰
君安證券，金額７２１﹒６４萬元，加權平均成交價２﹒２８７元；現時最大淨被動賣出券商為
中國投資信息，金額６８９﹒２９萬元，加權平均成交價２﹒３０７元。以現價計，該股暫連升
２日，累計升幅１３﹒６８％。
據《界面》報道，交易商協會再次召集多家民營房企召開座談會，探討通過中債增進公司增
信支持的方式支持民營房企發債融資。此前監管層為推動國有企業為示範房企境內再融資提供直
接擔保，曾召開過相關座談會。目前已知的首批試點企業有６家，分別是龍湖集團
（００９６０）、金地集團、碧桂園 （０２００７）、旭輝控股 （００８８４）、新城控股
（滬：６０１１５５）、遠洋集團（０３３７７）。不過，據報試點將並不限於這６家房企。
現時，恒生指數報１９８０３，升３０點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６７４４，升
２４點或０﹒３７％；恒生科技指數報４１８３，跌８點或０﹒２１％；主板成交３６２﹒９６
億元。
上證綜合指數報３２７２，升１３點或０﹒４３％，成交２３６３﹒０３億元人民幣。
深證成份指數報１２４４６，升８７點或０﹒７１％，成交１４１６﹒８３億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒４１０ 變動 ＋１１﹒０６％
最高價 ２﹒４１０ 最低價 ２﹒１９０
成交股數 ５９４６﹒３萬股 成交金額 １﹒３７億
１０天平均 ２﹒０６６ 歷史波幅％ １０３﹒７８２
２０天平均 ２﹒０９７ 加權平均價 ２﹒２９８
５０天平均 ２﹒７１０ ＲＳＩ１４ ５４﹒５４５
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股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入３８９８﹒０６萬元；暫連升２日，累計
升幅１３﹒６８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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旭輝控股集團（００８８４） ２﹒４１ ＋１１﹒０６
越地（００１２３） ９﹒７０ ＋３﹒３０
中海外（００６８８） １９﹒９８ ＋０﹒９１
龍湖（００９６０） ２５﹒３０ ＋１﹒２０
新城發展（０１０３０） ３﹒０３ ＋４﹒８４
潤地（０１１０９） ３１﹒２５ ＋１﹒９６
碧桂園（０２００７） ２﹒６０ ＋４﹒４２
萬科企業（０２２０２） １４﹒９２ ＋１﹒３６
綠城（０３９００） １５﹒２８ ＋０﹒９２
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８８ ＋１﹒０８
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（ｈｃ）
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