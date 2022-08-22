《異動股》申洲國際（０２３１３）升近３％，報８６﹒３元

《經濟通通訊社２２日專訊》申洲國際（０２３１３）升２﹒６２％，報８６﹒３元，最高
價８６﹒７元，最低價８２﹒５元；成交１３０﹒７１萬股，成交金額１﹒１１億元；主動買沽
比率５７：４３，資金淨主動買入１１９７﹒７９萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額
６１２﹒６１萬元，加權平均成交價８５﹒４元；現時最大淨被動賣出券商為麥格理資本，金額
６０１﹒７４萬元，加權平均成交價８５﹒１５１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
４﹒０４％。
現時，恒生指數報１９８０５，升３２點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報６７４５，升
２５點或０﹒３７％；恒生科技指數報４１８３，跌９點或０﹒２２％；主板成交３８３﹒３６
億元。
上證綜合指數報３２７２，升１４點或０﹒４５％，成交２５０４﹒２４億元人民幣。
深證成份指數報１２４３８，升８０點或０﹒６５％，成交１５００﹒１５億元人民幣。
基本資料
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現價 ８６﹒３００ 變動 ＋２﹒６２％
最高價 ８６﹒７００ 最低價 ８２﹒５００
成交股數 １３０﹒７１萬股 成交金額 １﹒１１億
１０天平均 ８２﹒８０５ 歷史波幅％ ３８﹒７４４
２０天平均 ８２﹒０２３ 加權平均價 ８４﹒８３０
５０天平均 ８６﹒９７０ ＲＳＩ１４ ５５﹒２７６
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股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１１９７﹒７９萬元；暫連升２日，累計
升幅４﹒０４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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申洲國際（０２３１３） ８６﹒３０ ＋２﹒６２
潤啤（００２９１） ５７﹒７５ －０﹒６０
特步國際（０１３６８） １３﹒５２ ＋５﹒１３
安踏體育（０２０２０） ８８﹒３０ ＋３﹒３４
蒙牛乳業（０２３１９） ３３﹒２５ －０﹒１５
李寧（０２３３１） ７１﹒７０ ＋３﹒７６
滔搏（０６１１０） ６﹒３１ 無升跌
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒６６ ＋０﹒１５
海底撈（０６８６２） １７﹒１２ ＋２﹒６４
九毛九（０９９２２） １７﹒６４ ＋０﹒１１
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（ｅｄ）
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