《異動股》申洲國際（０２３１３）升近３％，報８６﹒３元

《經濟通通訊社２２日專訊》申洲國際（０２３１３）升２﹒６２％，報８６﹒３元，最高

價８６﹒７元，最低價８２﹒５元；成交１３０﹒７１萬股，成交金額１﹒１１億元；主動買沽

比率５７：４３，資金淨主動買入１１９７﹒７９萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額

６１２﹒６１萬元，加權平均成交價８５﹒４元；現時最大淨被動賣出券商為麥格理資本，金額

６０１﹒７４萬元，加權平均成交價８５﹒１５１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

４﹒０４％。

現時，恒生指數報１９８０５，升３２點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報６７４５，升

２５點或０﹒３７％；恒生科技指數報４１８３，跌９點或０﹒２２％；主板成交３８３﹒３６

億元。

上證綜合指數報３２７２，升１４點或０﹒４５％，成交２５０４﹒２４億元人民幣。

深證成份指數報１２４３８，升８０點或０﹒６５％，成交１５００﹒１５億元人民幣。



基本資料

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現價 ８６﹒３００ 變動 ＋２﹒６２％

最高價 ８６﹒７００ 最低價 ８２﹒５００

成交股數 １３０﹒７１萬股 成交金額 １﹒１１億

１０天平均 ８２﹒８０５ 歷史波幅％ ３８﹒７４４

２０天平均 ８２﹒０２３ 加權平均價 ８４﹒８３０

５０天平均 ８６﹒９７０ ＲＳＩ１４ ５５﹒２７６

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股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１１９７﹒７９萬元；暫連升２日，累計

升幅４﹒０４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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申洲國際（０２３１３） ８６﹒３０ ＋２﹒６２

潤啤（００２９１） ５７﹒７５ －０﹒６０

特步國際（０１３６８） １３﹒５２ ＋５﹒１３

安踏體育（０２０２０） ８８﹒３０ ＋３﹒３４

蒙牛乳業（０２３１９） ３３﹒２５ －０﹒１５

李寧（０２３３１） ７１﹒７０ ＋３﹒７６

滔搏（０６１１０） ６﹒３１ 無升跌

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒６６ ＋０﹒１５

海底撈（０６８６２） １７﹒１２ ＋２﹒６４

九毛九（０９９２２） １７﹒６４ ＋０﹒１１

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（ｅｄ）

