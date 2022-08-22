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02313 申洲國際
即時 按盤價 升85.750 +1.650 (+1.962%)
大手異動

22/08/2022 11:05

《異動股》申洲國際（０２３１３）升近３％，報８６﹒３元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》申洲國際（０２３１３）升２﹒６２％，報８６﹒３元，最高
價８６﹒７元，最低價８２﹒５元；成交１３０﹒７１萬股，成交金額１﹒１１億元；主動買沽
比率５７：４３，資金淨主動買入１１９７﹒７９萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額
６１２﹒６１萬元，加權平均成交價８５﹒４元；現時最大淨被動賣出券商為麥格理資本，金額
６０１﹒７４萬元，加權平均成交價８５﹒１５１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
４﹒０４％。
　　現時，恒生指數報１９８０５，升３２點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報６７４５，升
２５點或０﹒３７％；恒生科技指數報４１８３，跌９點或０﹒２２％；主板成交３８３﹒３６
億元。
　　上證綜合指數報３２７２，升１４點或０﹒４５％，成交２５０４﹒２４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３８，升８０點或０﹒６５％，成交１５００﹒１５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　８６﹒３００　變動　　　　＋２﹒６２％
　　最高價　　　　　８６﹒７００　最低價　　　８２﹒５００
　　成交股數　　１３０﹒７１萬股　成交金額　　　１﹒１１億
　　１０天平均　　　８２﹒８０５　歷史波幅％　３８﹒７４４
　　２０天平均　　　８２﹒０２３　加權平均價　８４﹒８３０
　　５０天平均　　　８６﹒９７０　ＲＳＩ１４　５５﹒２７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１１９７﹒７９萬元；暫連升２日，累計
升幅４﹒０４％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　８６﹒３０　＋２﹒６２
　　潤啤（００２９１）　　　５７﹒７５　－０﹒６０
　　特步國際（０１３６８）　１３﹒５２　＋５﹒１３
　　安踏體育（０２０２０）　８８﹒３０　＋３﹒３４
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３３﹒２５　－０﹒１５
　　李寧（０２３３１）　　　７１﹒７０　＋３﹒７６
　　滔搏（０６１１０）　　　　６﹒３１　　　無升跌
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒６６　＋０﹒１５
　　海底撈（０６８６２）　　１７﹒１２　＋２﹒６４
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒６４　＋０﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:20
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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