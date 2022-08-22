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01396 粵港灣控股
即時 按盤價 跌0.155 -0.001 (-0.641%)
大手異動

22/08/2022 11:06

《異動股》粵港灣控股挫逾１５％創新低，報０﹒１３２元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》粵港灣控股（０１３９６）跌１５﹒３８％，報０﹒１３２元
，最低價０﹒１３２元，創上市新低，最高價０﹒１５１元；成交９﹒６萬股，成交金額
１﹒３７萬元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１０００元。現時最大淨被動買入券
商為滙信理財，金額４３４０元，加權平均成交價０﹒１４５元；現時最大淨被動賣出券商為中
銀國際證券，金額２３５８元，加權平均成交價０﹒１３９元。以現價計，該股暫連跌３日，累
計跌幅２５﹒８４％。
　　現時，恒生指數報１９８０３，升３０點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６７４５，升
２５點或０﹒３８％；恒生科技指數報４１８２，跌１０點或０﹒２４％；主板成交
３８６﹒２６億元。
　　上證綜合指數報３２７３，升１５點或０﹒４７％，成交２５１５﹒９３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４４，升８５點或０﹒６９％，成交１５０８﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１３２　變動　　　　－１５﹒３８％
　　最高價　　　０﹒１５１　最低價　　　　　０﹒１３２
　　成交股數　　９﹒６萬股　成交金額　　　　１﹒３７萬
　　１０天平均　０﹒１７８　歷史波幅％　　７５﹒０５５
　　２０天平均　０﹒１９５　加權平均價　　　０﹒１４３
　　５０天平均　０﹒２３８　ＲＳＩ１４　　１４﹒１９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１０００元；暫連跌３日，
累計跌幅２５﹒８４％
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　粵港灣控股（０１３９６）　　　　　０﹒１３２　－１５﹒３８
　　中國外運（００５９８）　　　　　　２﹒２１０　　＋１﹒３８
　　嘉里物流（００６３６）　　　　　１６﹒５２０　　－０﹒７２
　　海豐國際（０１３０８）　　　　　２３﹒３５０　　－２﹒１０
　　華南城（０１６６８）　　　　　　　０﹒５２０　　＋４﹒００
　　碧桂園（０２００７）　　　　　　　２﹒６４０　　＋６﹒０２
　　中通快遞－ＳＷ（０２０５７）　２１１﹒６００　　＋０﹒３８
　　嘉泓物流（０２１３０）　　　　　　８﹒３００　　－０﹒６０
　　裕程物流（０８４８９）　　　　　　０﹒２７０　　　　無升跌
　　亞洲速運（０８６２０）　　　　　　０﹒１９０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:20
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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