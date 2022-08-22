《異動股》粵港灣控股挫逾１５％創新低，報０﹒１３２元

《經濟通通訊社２２日專訊》粵港灣控股（０１３９６）跌１５﹒３８％，報０﹒１３２元

，最低價０﹒１３２元，創上市新低，最高價０﹒１５１元；成交９﹒６萬股，成交金額

１﹒３７萬元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１０００元。現時最大淨被動買入券

商為滙信理財，金額４３４０元，加權平均成交價０﹒１４５元；現時最大淨被動賣出券商為中

銀國際證券，金額２３５８元，加權平均成交價０﹒１３９元。以現價計，該股暫連跌３日，累

計跌幅２５﹒８４％。

現時，恒生指數報１９８０３，升３０點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６７４５，升

２５點或０﹒３８％；恒生科技指數報４１８２，跌１０點或０﹒２４％；主板成交

３８６﹒２６億元。

上證綜合指數報３２７３，升１５點或０﹒４７％，成交２５１５﹒９３億元人民幣。

深證成份指數報１２４４４，升８５點或０﹒６９％，成交１５０８﹒６２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１３２ 變動 －１５﹒３８％

最高價 ０﹒１５１ 最低價 ０﹒１３２

成交股數 ９﹒６萬股 成交金額 １﹒３７萬

１０天平均 ０﹒１７８ 歷史波幅％ ７５﹒０５５

２０天平均 ０﹒１９５ 加權平均價 ０﹒１４３

５０天平均 ０﹒２３８ ＲＳＩ１４ １４﹒１９１

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１０００元；暫連跌３日，

累計跌幅２５﹒８４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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粵港灣控股（０１３９６） ０﹒１３２ －１５﹒３８

中國外運（００５９８） ２﹒２１０ ＋１﹒３８

嘉里物流（００６３６） １６﹒５２０ －０﹒７２

海豐國際（０１３０８） ２３﹒３５０ －２﹒１０

華南城（０１６６８） ０﹒５２０ ＋４﹒００

碧桂園（０２００７） ２﹒６４０ ＋６﹒０２

中通快遞－ＳＷ（０２０５７） ２１１﹒６００ ＋０﹒３８

嘉泓物流（０２１３０） ８﹒３００ －０﹒６０

裕程物流（０８４８９） ０﹒２７０ 無升跌

亞洲速運（０８６２０） ０﹒１９０ 無升跌

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（ｅｄ）

