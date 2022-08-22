《異動股》潤地升逾３％突破２０天線，報３１﹒６元

《經濟通通訊社２２日專訊》潤地（０１１０９）升３﹒１％，報３１﹒６元，升穿２０天

線（３１﹒４６２元），最高價３１﹒６元，最低價３０﹒４５元；成交２５５﹒２萬股，成交

金額７８９１﹒１６萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入８２１﹒１５萬元。現時

最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額３６５﹒１７萬元，加權平均成交價３０﹒９７２元

；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４７２﹒８５萬元，加權平均成交價３１﹒０５

元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒２９％。

現時，恒生指數報１９７９３，升２０點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６７４２，升

２２點或０﹒３３％；恒生科技指數報４１７９，跌１２點或０﹒３％；主板成交３９０﹒０４

億元。

上證綜合指數報３２７３，升１４點或０﹒４６％，成交２５３８﹒９２億元人民幣。

深證成份指數報１２４４１，升８３點或０﹒６７％，成交１５２３﹒４４億元人民幣。



基本資料

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現價 ３１﹒６００ 變動 ＋３﹒１０％

最高價 ３１﹒６００ 最低價 ３０﹒４５０

成交股數 ２５５﹒２萬股 成交金額 ７８９１﹒１６萬

１０天平均 ３０﹒６１０ 歷史波幅％ ２８﹒６４５

２０天平均 ３１﹒４６２ 加權平均價 ３０﹒９２２

５０天平均 ３３﹒２１８ ＲＳＩ１４ ４８﹒２８３

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入８２１﹒１５萬元；暫連

升２日，累計升幅４﹒２９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤地（０１１０９） ３１﹒６０ ＋３﹒１０

越地（００１２３） ９﹒７４ ＋３﹒７３

中海外（００６８８） ２０﹒１５ ＋１﹒７７

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒４０ ＋１０﹒６０

龍湖（００９６０） ２５﹒５０ ＋２﹒００

新城發展（０１０３０） ３﹒０３ ＋４﹒８４

碧桂園（０２００７） ２﹒６６ ＋６﹒８３

萬科企業（０２２０２） １４﹒９４ ＋１﹒４９

綠城（０３９００） １５﹒４０ ＋１﹒７２

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒９３ ＋３﹒７６

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（ｅｄ）

