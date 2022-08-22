《異動股》潤地升逾３％突破２０天線，報３１﹒６元

《經濟通通訊社２２日專訊》潤地（０１１０９）升３﹒１％，報３１﹒６元，升穿２０天
線（３１﹒４６２元），最高價３１﹒６元，最低價３０﹒４５元；成交２５５﹒２萬股，成交
金額７８９１﹒１６萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入８２１﹒１５萬元。現時
最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額３６５﹒１７萬元，加權平均成交價３０﹒９７２元
；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４７２﹒８５萬元，加權平均成交價３１﹒０５
元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒２９％。
現時，恒生指數報１９７９３，升２０點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６７４２，升
２２點或０﹒３３％；恒生科技指數報４１７９，跌１２點或０﹒３％；主板成交３９０﹒０４
億元。
上證綜合指數報３２７３，升１４點或０﹒４６％，成交２５３８﹒９２億元人民幣。
深證成份指數報１２４４１，升８３點或０﹒６７％，成交１５２３﹒４４億元人民幣。
基本資料
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現價 ３１﹒６００ 變動 ＋３﹒１０％
最高價 ３１﹒６００ 最低價 ３０﹒４５０
成交股數 ２５５﹒２萬股 成交金額 ７８９１﹒１６萬
１０天平均 ３０﹒６１０ 歷史波幅％ ２８﹒６４５
２０天平均 ３１﹒４６２ 加權平均價 ３０﹒９２２
５０天平均 ３３﹒２１８ ＲＳＩ１４ ４８﹒２８３
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入８２１﹒１５萬元；暫連
升２日，累計升幅４﹒２９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潤地（０１１０９） ３１﹒６０ ＋３﹒１０
越地（００１２３） ９﹒７４ ＋３﹒７３
中海外（００６８８） ２０﹒１５ ＋１﹒７７
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒４０ ＋１０﹒６０
龍湖（００９６０） ２５﹒５０ ＋２﹒００
新城發展（０１０３０） ３﹒０３ ＋４﹒８４
碧桂園（０２００７） ２﹒６６ ＋６﹒８３
萬科企業（０２２０２） １４﹒９４ ＋１﹒４９
綠城（０３９００） １５﹒４０ ＋１﹒７２
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒９３ ＋３﹒７６
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（ｅｄ）
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