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01109 華潤置地
即時 按盤價 升31.200 +0.550 (+1.794%)
大手異動

22/08/2022 11:08

《異動股》潤地升逾３％突破２０天線，報３１﹒６元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》潤地（０１１０９）升３﹒１％，報３１﹒６元，升穿２０天
線（３１﹒４６２元），最高價３１﹒６元，最低價３０﹒４５元；成交２５５﹒２萬股，成交
金額７８９１﹒１６萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入８２１﹒１５萬元。現時
最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額３６５﹒１７萬元，加權平均成交價３０﹒９７２元
；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４７２﹒８５萬元，加權平均成交價３１﹒０５
元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒２９％。
　　現時，恒生指數報１９７９３，升２０點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６７４２，升
２２點或０﹒３３％；恒生科技指數報４１７９，跌１２點或０﹒３％；主板成交３９０﹒０４
億元。
　　上證綜合指數報３２７３，升１４點或０﹒４６％，成交２５３８﹒９２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４１，升８３點或０﹒６７％，成交１５２３﹒４４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３１﹒６００　變動　　　　　　＋３﹒１０％
　　最高價　　　　３１﹒６００　最低價　　　　　３０﹒４５０
　　成交股數　　２５５﹒２萬股　成交金額　　７８９１﹒１６萬
　　１０天平均　　３０﹒６１０　歷史波幅％　　　２８﹒６４５
　　２０天平均　　３１﹒４６２　加權平均價　　　３０﹒９２２
　　５０天平均　　３３﹒２１８　ＲＳＩ１４　　　４８﹒２８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入８２１﹒１５萬元；暫連
升２日，累計升幅４﹒２９％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒６０　　＋３﹒１０
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒７４　　＋３﹒７３
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒１５　　＋１﹒７７
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒４０　＋１０﹒６０
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒５０　　＋２﹒００
　　新城發展（０１０３０）　　　　３﹒０３　　＋４﹒８４
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒６６　　＋６﹒８３
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒９４　　＋１﹒４９
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒４０　　＋１﹒７２
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒９３　　＋３﹒７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:20
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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