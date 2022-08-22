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00316 東方海外國際
即時 按盤價 跌228.600 -6.400 (-2.723%)
大手異動

22/08/2022 11:11

《異動股》東方海外（００３１６）跌逾３％，報２２７﹒６元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》東方海外（００３１６）跌３﹒１５％，報２２７﹒６元，最
低價２２７﹒６元，最高價２３８元；成交１１２﹒３９萬股，成交金額２﹒６２億元；主動買
沽比率３７：６３，資金淨主動賣出６３９１﹒２４萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券
經紀，金額１２７５﹒５萬元，加權平均成交價２３２﹒１１元；現時最大淨被動賣出券商為瑞
士信貸證券香港，金額１７５２﹒１４萬元，加權平均成交價２３２﹒１８３元。
　　現時，恒生指數報１９７８２，升９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６７３８，升
１８點或０﹒２７％；恒生科技指數報４１７６，跌１５點或０﹒３７％；主板成交
３９４﹒７２億元。
　　上證綜合指數報３２７２，升１４點或０﹒４４％，成交２５７２﹒４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４０，升８２點或０﹒６７％，成交１５４６﹒５１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２２７﹒６００　變動　　　　　－３﹒１５％
　　最高價　　　　２３８﹒０００　最低價　　　２２７﹒６００
　　成交股數　　１１２﹒３９萬股　成交金額　　　　２﹒６２億
　　１０天平均　　２４３﹒１６０　歷史波幅％　　８０﹒１７１
　　２０天平均　　２５４﹒５３０　加權平均價　２３２﹒８８０
　　５０天平均　　２３９﹒３１６　ＲＳＩ１４　　４２﹒５３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出６３９１﹒２４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　　２２７﹒６０　－３﹒１５
　　招商局港口（００１４４）　　　１２﹒０２　－１﹒４８
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　６﹒６５　＋９﹒３８
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　５﹒０３　＋０﹒４０
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１１﹒６６　＋０﹒５２
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　２﹒９３　－０﹒３４
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒２６　＋２﹒４４
　　遼港股份（０２８８０）　　　　　０﹒７１　　　無升跌
　　廈門港務（０３３７８）　　　　　２﹒２２　－０﹒４５
　　天津港（０３３８２）　　　　　　０﹒５９　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:20
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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