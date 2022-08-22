《異動股》東方海外（００３１６）跌逾３％，報２２７﹒６元

《經濟通通訊社２２日專訊》東方海外（００３１６）跌３﹒１５％，報２２７﹒６元，最
低價２２７﹒６元，最高價２３８元；成交１１２﹒３９萬股，成交金額２﹒６２億元；主動買
沽比率３７：６３，資金淨主動賣出６３９１﹒２４萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券
經紀，金額１２７５﹒５萬元，加權平均成交價２３２﹒１１元；現時最大淨被動賣出券商為瑞
士信貸證券香港，金額１７５２﹒１４萬元，加權平均成交價２３２﹒１８３元。
現時，恒生指數報１９７８２，升９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６７３８，升
１８點或０﹒２７％；恒生科技指數報４１７６，跌１５點或０﹒３７％；主板成交
３９４﹒７２億元。
上證綜合指數報３２７２，升１４點或０﹒４４％，成交２５７２﹒４億元人民幣。
深證成份指數報１２４４０，升８２點或０﹒６７％，成交１５４６﹒５１億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ２２７﹒６００ 變動 －３﹒１５％
最高價 ２３８﹒０００ 最低價 ２２７﹒６００
成交股數 １１２﹒３９萬股 成交金額 ２﹒６２億
１０天平均 ２４３﹒１６０ 歷史波幅％ ８０﹒１７１
２０天平均 ２５４﹒５３０ 加權平均價 ２３２﹒８８０
５０天平均 ２３９﹒３１６ ＲＳＩ１４ ４２﹒５３５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出６３９１﹒２４萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
東方海外（００３１６） ２２７﹒６０ －３﹒１５
招商局港口（００１４４） １２﹒０２ －１﹒４８
中遠海能（０１１３８） ６﹒６５ ＋９﹒３８
中遠海運港口（０１１９９） ５﹒０３ ＋０﹒４０
中遠海控（０１９１９） １１﹒６６ ＋０﹒５２
太平洋航運（０２３４３） ２﹒９３ －０﹒３４
中遠海發（０２８６６） １﹒２６ ＋２﹒４４
遼港股份（０２８８０） ０﹒７１ 無升跌
廈門港務（０３３７８） ２﹒２２ －０﹒４５
天津港（０３３８２） ０﹒５９ 無升跌
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動