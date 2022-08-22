《異動股》東方海外（００３１６）跌逾３％，報２２７﹒６元

《經濟通通訊社２２日專訊》東方海外（００３１６）跌３﹒１５％，報２２７﹒６元，最

低價２２７﹒６元，最高價２３８元；成交１１２﹒３９萬股，成交金額２﹒６２億元；主動買

沽比率３７：６３，資金淨主動賣出６３９１﹒２４萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券

經紀，金額１２７５﹒５萬元，加權平均成交價２３２﹒１１元；現時最大淨被動賣出券商為瑞

士信貸證券香港，金額１７５２﹒１４萬元，加權平均成交價２３２﹒１８３元。

現時，恒生指數報１９７８２，升９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６７３８，升

１８點或０﹒２７％；恒生科技指數報４１７６，跌１５點或０﹒３７％；主板成交

３９４﹒７２億元。

上證綜合指數報３２７２，升１４點或０﹒４４％，成交２５７２﹒４億元人民幣。

深證成份指數報１２４４０，升８２點或０﹒６７％，成交１５４６﹒５１億元人民幣。



基本資料

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現價 ２２７﹒６００ 變動 －３﹒１５％

最高價 ２３８﹒０００ 最低價 ２２７﹒６００

成交股數 １１２﹒３９萬股 成交金額 ２﹒６２億

１０天平均 ２４３﹒１６０ 歷史波幅％ ８０﹒１７１

２０天平均 ２５４﹒５３０ 加權平均價 ２３２﹒８８０

５０天平均 ２３９﹒３１６ ＲＳＩ１４ ４２﹒５３５

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股份狀態：主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出６３９１﹒２４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２２７﹒６０ －３﹒１５

招商局港口（００１４４） １２﹒０２ －１﹒４８

中遠海能（０１１３８） ６﹒６５ ＋９﹒３８

中遠海運港口（０１１９９） ５﹒０３ ＋０﹒４０

中遠海控（０１９１９） １１﹒６６ ＋０﹒５２

太平洋航運（０２３４３） ２﹒９３ －０﹒３４

中遠海發（０２８６６） １﹒２６ ＋２﹒４４

遼港股份（０２８８０） ０﹒７１ 無升跌

廈門港務（０３３７８） ２﹒２２ －０﹒４５

天津港（０３３８２） ０﹒５９ 無升跌

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（ｅｄ）

