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01138 中遠海能
即時 按盤價 升6.830 +0.750 (+12.336%)
大手異動

22/08/2022 11:13

《異動股》中遠海能（０１１３８）漲逾１０％，報６﹒６９元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中遠海能（０１１３８）升１０﹒０３％，報６﹒６９元，最
高價６﹒６９元，創５２周新高，最低價６﹒０６元；成交２４７８﹒０８萬股，成交金額
１﹒６億元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入５２４７﹒８萬元。現時最大淨被動買
入券商為中國創盈市場服務，金額１５７７﹒０６萬元，加權平均成交價６﹒４６４元；現時最
大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額９２６﹒８８萬元，加權平均成交價６﹒４７９元。
　　現時，恒生指數報１９７７８，升５點或０﹒０３％；恒生中國企業指數報６７３７，升
１７點或０﹒２６％；恒生科技指數報４１７６，跌１６點或０﹒３９％；主板成交
３９７﹒９１億元。
　　上證綜合指數報３２７１，升１３點或０﹒４３％，成交２５９３﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４１，升８２點或０﹒６７％，成交１５６０﹒０４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　６﹒６９０　變動　　　　＋１０﹒０３％
　　最高價　　　　　　　６﹒６９０　最低價　　　　　６﹒０６０
　　成交股數　　２４７８﹒０８萬股　成交金額　　　　　１﹒６億
　　１０天平均　　　　　５﹒９１１　歷史波幅％　　６２﹒０５８
　　２０天平均　　　　　５﹒６７４　加權平均價　　　６﹒４７６
　　５０天平均　　　　　５﹒１３１　ＲＳＩ１４　　６９﹒９３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入５２４７﹒８萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　６﹒６９　＋１０﹒０３
　　招商局港口（００１４４）　　　１２﹒０４　　－１﹒３１
　　東方海外（００３１６）　　　２２７﹒６０　　－３﹒１５
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　５﹒０３　　＋０﹒４０
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１１﹒６４　　＋０﹒３４
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　２﹒９３　　－０﹒３４
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒２６　　＋２﹒４４
　　遼港股份（０２８８０）　　　　　０﹒７１　　　　無升跌
　　廈門港務（０３３７８）　　　　　２﹒２２　　－０﹒４５
　　天津港（０３３８２）　　　　　　０﹒５９　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:21
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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