《異動股》中遠海能（０１１３８）漲逾１０％，報６﹒６９元

《經濟通通訊社２２日專訊》中遠海能（０１１３８）升１０﹒０３％，報６﹒６９元，最
高價６﹒６９元，創５２周新高，最低價６﹒０６元；成交２４７８﹒０８萬股，成交金額
１﹒６億元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入５２４７﹒８萬元。現時最大淨被動買
入券商為中國創盈市場服務，金額１５７７﹒０６萬元，加權平均成交價６﹒４６４元；現時最
大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額９２６﹒８８萬元，加權平均成交價６﹒４７９元。
現時，恒生指數報１９７７８，升５點或０﹒０３％；恒生中國企業指數報６７３７，升
１７點或０﹒２６％；恒生科技指數報４１７６，跌１６點或０﹒３９％；主板成交
３９７﹒９１億元。
上證綜合指數報３２７１，升１３點或０﹒４３％，成交２５９３﹒８６億元人民幣。
深證成份指數報１２４４１，升８２點或０﹒６７％，成交１５６０﹒０４億元人民幣。
基本資料
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現價 ６﹒６９０ 變動 ＋１０﹒０３％
最高價 ６﹒６９０ 最低價 ６﹒０６０
成交股數 ２４７８﹒０８萬股 成交金額 １﹒６億
１０天平均 ５﹒９１１ 歷史波幅％ ６２﹒０５８
２０天平均 ５﹒６７４ 加權平均價 ６﹒４７６
５０天平均 ５﹒１３１ ＲＳＩ１４ ６９﹒９３７
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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入５２４７﹒８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中遠海能（０１１３８） ６﹒６９ ＋１０﹒０３
招商局港口（００１４４） １２﹒０４ －１﹒３１
東方海外（００３１６） ２２７﹒６０ －３﹒１５
中遠海運港口（０１１９９） ５﹒０３ ＋０﹒４０
中遠海控（０１９１９） １１﹒６４ ＋０﹒３４
太平洋航運（０２３４３） ２﹒９３ －０﹒３４
中遠海發（０２８６６） １﹒２６ ＋２﹒４４
遼港股份（０２８８０） ０﹒７１ 無升跌
廈門港務（０３３７８） ２﹒２２ －０﹒４５
天津港（０３３８２） ０﹒５９ 無升跌
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（ｅｄ）
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