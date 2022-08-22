《異動股》中國宏橋升近３％突破２０天線，報７﹒９２元

《經濟通通訊社２２日專訊》中國宏橋（０１３７８）升２﹒８６％，報７﹒９２元，升穿
２０天線（７﹒９１８元），最高價７﹒９４元，最低價７﹒６７元；成交３２４﹒１２萬股，
成交金額２５２８﹒８５萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入８３﹒９５萬元。現
時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額９２﹒５９萬元，加權平均成交價７﹒７９８元；現時
最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額１４２﹒０１萬元，加權平均成交價７﹒８６９元。
現時，恒生指數報１９７８１，升８點或０﹒０４％；恒生中國企業指數報６７３８，升
１８點或０﹒２８％；恒生科技指數報４１７７，跌１４點或０﹒３５％；主板成交
３９９﹒３９億元。
上證綜合指數報３２７１，升１３點或０﹒４１％，成交２６０４﹒６３億元人民幣。
深證成份指數報１２４４０，升８２點或０﹒６６％，成交１５６６﹒３８億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ７﹒９２０ 變動 ＋２﹒８６％
最高價 ７﹒９４０ 最低價 ７﹒６７０
成交股數 ３２４﹒１２萬股 成交金額 ２５２８﹒８５萬
１０天平均 ７﹒９２１ 歷史波幅％ ３８﹒５６９
２０天平均 ７﹒９１８ 加權平均價 ７﹒８０２
５０天平均 ８﹒３３１ ＲＳＩ１４ ４７﹒５０３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入８３﹒９５萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國宏橋（０１３７８） ７﹒９２ ＋２﹒８６
俄鋁（００４８６） ３﹒５２ ＋０﹒５７
中鋁（０２６００） ２﹒８０ －０﹒３６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動