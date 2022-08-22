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01378 中國宏橋
即時 按盤價 升8.030 +0.330 (+4.286%)
大手異動

22/08/2022 11:14

《異動股》中國宏橋升近３％突破２０天線，報７﹒９２元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國宏橋（０１３７８）升２﹒８６％，報７﹒９２元，升穿
２０天線（７﹒９１８元），最高價７﹒９４元，最低價７﹒６７元；成交３２４﹒１２萬股，
成交金額２５２８﹒８５萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入８３﹒９５萬元。現
時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額９２﹒５９萬元，加權平均成交價７﹒７９８元；現時
最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額１４２﹒０１萬元，加權平均成交價７﹒８６９元。
　　現時，恒生指數報１９７８１，升８點或０﹒０４％；恒生中國企業指數報６７３８，升
１８點或０﹒２８％；恒生科技指數報４１７７，跌１４點或０﹒３５％；主板成交
３９９﹒３９億元。
　　上證綜合指數報３２７１，升１３點或０﹒４１％，成交２６０４﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４０，升８２點或０﹒６６％，成交１５６６﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　７﹒９２０　變動　　　　　　＋２﹒８６％
　　最高價　　　　　　７﹒９４０　最低價　　　　　　７﹒６７０
　　成交股數　　３２４﹒１２萬股　成交金額　　２５２８﹒８５萬
　　１０天平均　　　　７﹒９２１　歷史波幅％　　　３８﹒５６９
　　２０天平均　　　　７﹒９１８　加權平均價　　　　７﹒８０２
　　５０天平均　　　　８﹒３３１　ＲＳＩ１４　　　４７﹒５０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入８３﹒９５萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國宏橋（０１３７８）　　７﹒９２　＋２﹒８６
　　俄鋁（００４８６）　　　　３﹒５２　＋０﹒５７
　　中鋁（０２６００）　　　　２﹒８０　－０﹒３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:21
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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