《異動股》中國宏橋升近３％突破２０天線，報７﹒９２元

《經濟通通訊社２２日專訊》中國宏橋（０１３７８）升２﹒８６％，報７﹒９２元，升穿

２０天線（７﹒９１８元），最高價７﹒９４元，最低價７﹒６７元；成交３２４﹒１２萬股，

成交金額２５２８﹒８５萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入８３﹒９５萬元。現

時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額９２﹒５９萬元，加權平均成交價７﹒７９８元；現時

最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額１４２﹒０１萬元，加權平均成交價７﹒８６９元。

現時，恒生指數報１９７８１，升８點或０﹒０４％；恒生中國企業指數報６７３８，升

１８點或０﹒２８％；恒生科技指數報４１７７，跌１４點或０﹒３５％；主板成交

３９９﹒３９億元。

上證綜合指數報３２７１，升１３點或０﹒４１％，成交２６０４﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１２４４０，升８２點或０﹒６６％，成交１５６６﹒３８億元人民幣。



基本資料

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現價 ７﹒９２０ 變動 ＋２﹒８６％

最高價 ７﹒９４０ 最低價 ７﹒６７０

成交股數 ３２４﹒１２萬股 成交金額 ２５２８﹒８５萬

１０天平均 ７﹒９２１ 歷史波幅％ ３８﹒５６９

２０天平均 ７﹒９１８ 加權平均價 ７﹒８０２

５０天平均 ８﹒３３１ ＲＳＩ１４ ４７﹒５０３

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入８３﹒９５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國宏橋（０１３７８） ７﹒９２ ＋２﹒８６

俄鋁（００４８６） ３﹒５２ ＋０﹒５７

中鋁（０２６００） ２﹒８０ －０﹒３６

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（ｅｄ）

