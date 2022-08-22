《異動股》國美零售（００４９３）觸發市調機制，現跌近２１％

《經濟通通訊社２２日專訊》國美零售（００４９３）跌２０﹒６９％，報０﹒２３元；成
交１５﹒７９億股，涉資４﹒４１億元。最低價為０﹒２３元，創上市新低，最高價為０﹒３２
元。因股價波動於上午１１時２１分觸發市場波動調節機制（市調機制）而進入５分鐘冷靜期，
交易限於０﹒２３元及０﹒３１元之間進行，並將於上午１１時２６分結束。
國美零售為恒生綜合中型股指數成份股，當股份價格相對５分鐘前的最後交易價變動幅度超
過１５％，市調機制會被觸發，為市場提供５分鐘冷靜期，並容許交易限於指定價格限制範圍內
進行，其後將重啟正常交易。市調機制只適用於持續交易時段，不包括早市及午市首１５分鐘及
午市最後１５分鐘。
現時，恒生指數報１９７９４，升２１點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６７４２，升
２２點或０﹒３４％；恒生科技指數報４１８２，跌９點或０﹒２３％；主板成交４１１﹒７６
億元。
上證綜合指數報３２７６，升１８點或０﹒５６％，成交２６８５﹒０７億元人民幣。
深證成份指數報１２４６３，升１０４點或０﹒８５％，成交１６１９﹒１３億元人民幣。
（ｅｄ）
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