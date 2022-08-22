《異動股》國美零售（００４９３）觸發市調機制，現跌近２１％

《經濟通通訊社２２日專訊》國美零售（００４９３）跌２０﹒６９％，報０﹒２３元；成

交１５﹒７９億股，涉資４﹒４１億元。最低價為０﹒２３元，創上市新低，最高價為０﹒３２

元。因股價波動於上午１１時２１分觸發市場波動調節機制（市調機制）而進入５分鐘冷靜期，

交易限於０﹒２３元及０﹒３１元之間進行，並將於上午１１時２６分結束。

國美零售為恒生綜合中型股指數成份股，當股份價格相對５分鐘前的最後交易價變動幅度超

過１５％，市調機制會被觸發，為市場提供５分鐘冷靜期，並容許交易限於指定價格限制範圍內

進行，其後將重啟正常交易。市調機制只適用於持續交易時段，不包括早市及午市首１５分鐘及

午市最後１５分鐘。

現時，恒生指數報１９７９４，升２１點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６７４２，升

２２點或０﹒３４％；恒生科技指數報４１８２，跌９點或０﹒２３％；主板成交４１１﹒７６

億元。

上證綜合指數報３２７６，升１８點或０﹒５６％，成交２６８５﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１２４６３，升１０４點或０﹒８５％，成交１６１９﹒１３億元人民幣。

（ｅｄ）

