《異動股》小米（１８１０）低開２％，印度調查需時難估財務影響

《經濟通通訊社２２日專訊》小米（０１８１０）現價跌２﹒０６％，報１１﹒４２元，該

股成交約４４萬股，涉資５０７萬元。

小米集團公布，集團截至２０２２年６月３０日止第二季，純利按年跌８３﹒２％至

１３﹒８６億人民幣，每股盈利６人民幣分，以非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤按年跌

６７﹒１％至２０﹒８１億人民幣，略勝預期。期內集團收入７０１﹒７１億人民幣，按年跌

２０﹒１％；智能手機分部收入按年減少２８﹒５％至４２３億人民幣。



＊印度調查需時，或對現金流量產生不利影響＊



就印度針對小米調查，小米表示於２０２２年８月１１日收到進一步指令，繼續遭有關當局

限制其部分銀行存款，因小米印度指控不恰當地扣除了若干成本及開支，包括購置手機的款項和

支付給協力廠商及集團旗下公司的特許權使用費。

管理層考慮專業顧問的意見後對上述與小米印度有關的事項進行評估，並認為小米印度有正

當理由向印度有關部門作出回應。因此，於２０２２年６月３０日，集團並無就該等事項作出撥

備。上述調查和指控可能需要較長時間才能解決，集團可能收到判決或達成和解而對其經營業績

或現金流量產生不利影響。現階段難以預估相關財務影響。

現時，恒生指數報１９５７２，跌２００點或跌１﹒０１％，主板成交１５﹒１７億元。國

企指數報６６４０，跌７９點或跌１﹒１９％。恒生科技指數報４１３３，跌５８點或跌

１﹒４１％。

即月期指新報１９５２１，跌２００點，低水５１點。即月國指期貨報６６４３，跌５７點

，高水３點。即月科指期貨新報４１３２，跌４８點，低水４點。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

小米（０１８１０） １１﹒４２元 跌２﹒０６％

舜宇光學科技（０２３８２） １１４﹒００元 跌２﹒７３％

瑞聲科技（０２０１８） １４﹒５０元 跌１﹒２３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

