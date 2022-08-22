《異動股》儒意（１３６）高開近１％，料中期轉賺近１﹒５億人幣

《經濟通通訊社２２日專訊》中國儒意（００１３６）現價升０﹒９４％，報２﹒１４元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒９％。該股成交約２２萬股，涉資４７萬元。

中國儒意發盈喜，預期截至今年６月底止六個月，錄得淨利潤約１﹒４５億人民幣，而去年

同期為淨虧損約２４﹒５億人民幣。預計集團在上半年度核心利潤約１﹒７４億人民幣，較去年

同期大幅增長約５７％。

集團認為，錄得上述利潤增長主要由於集團有效控制成本、新增遊戲業務板塊及開拓版權業

務帶來的收入貢獻。

現時，恒生指數報１９５７２，跌２００點或跌１﹒０１％，主板成交１５﹒１７億元。國

企指數報６６４０，跌７９點或跌１﹒１９％。恒生科技指數報４１３３，跌５８點或跌

１﹒４１％。

即月期指新報１９５４８，跌１７３點，低水２４點。即月國指期貨報６６５３，跌４７點

，高水１３點。即月科指期貨新報４１４３，跌３７點，高水７點。

上證綜合指數報３２４９，跌８點或跌０﹒２６％，成交３３﹒７８億元人民幣。

深證成份指數報１２３２０，跌３７點或跌０﹒３０％，成交５７﹒８４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國儒意（００１３６） ２﹒１４元 升０﹒９４％

騰訊（００７００） ３１２﹒２０元 跌０﹒８９％

創夢天地（０１１１９） ４﹒８０元 跌０﹒４１％

飛魚科技（０１０２２） ０﹒３３元 無升跌

祖龍娛樂（０９９９０） ４﹒０８元 無升跌

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（ｈｃ）

