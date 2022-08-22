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00136 中國儒意
即時 按盤價 升2.140 +0.020 (+0.943%)
大手異動

22/08/2022 09:27

《異動股》儒意（１３６）高開近１％，料中期轉賺近１﹒５億人幣

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國儒意（００１３６）現價升０﹒９４％，報２﹒１４元，
以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒９％。該股成交約２２萬股，涉資４７萬元。
　　中國儒意發盈喜，預期截至今年６月底止六個月，錄得淨利潤約１﹒４５億人民幣，而去年
同期為淨虧損約２４﹒５億人民幣。預計集團在上半年度核心利潤約１﹒７４億人民幣，較去年
同期大幅增長約５７％。
　　集團認為，錄得上述利潤增長主要由於集團有效控制成本、新增遊戲業務板塊及開拓版權業
務帶來的收入貢獻。
　　現時，恒生指數報１９５７２，跌２００點或跌１﹒０１％，主板成交１５﹒１７億元。國
企指數報６６４０，跌７９點或跌１﹒１９％。恒生科技指數報４１３３，跌５８點或跌
１﹒４１％。
　　即月期指新報１９５４８，跌１７３點，低水２４點。即月國指期貨報６６５３，跌４７點
，高水１３點。即月科指期貨新報４１４３，跌３７點，高水７點。
　　上證綜合指數報３２４９，跌８點或跌０﹒２６％，成交３３﹒７８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３２０，跌３７點或跌０﹒３０％，成交５７﹒８４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國儒意（００１３６）　　　２﹒１４元　升０﹒９４％
　　騰訊（００７００）　　　３１２﹒２０元　跌０﹒８９％
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒８０元　跌０﹒４１％
　　飛魚科技（０１０２２）　　　０﹒３３元　　　　無升跌
　　祖龍娛樂（０９９９０）　　　４﹒０８元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 10:17
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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