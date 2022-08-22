《異動股》旭輝（８８４）開跌近１％，料中期少賺最少５９％

《經濟通通訊社２２日專訊》旭輝控股集團（００８８４）現價升０﹒９２％，報２﹒１９

元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒３％。該股成交約７７萬股，涉資１６８萬元。

旭輝控股公布，預期截至６月３０日止中期純利介乎約１５億至２２億元人民幣，比去年同

期減少約５９％至７２％，核心純利介乎約１５億至２０億元人民幣，比去年同期減少約４０％

至５５％。

集團指，純利下跌主因受內地房地產行業整體經營情況不佳，以及應對新冠疫情封控措拖影

響；房產交付下跌令銷售物業已確認收入及溢利下跌；物業項目計提減值增加，以及人民幣兌美

元貶值引致匯兌虧損。

現時，恒生指數報１９５７２，跌２００點或跌１﹒０１％，主板成交１５﹒１７億元。國

企指數報６６４０，跌７９點或跌１﹒１９％。恒生科技指數報４１３３，跌５８點或跌

１﹒４１％。

即月期指新報１９５３６，跌１８５點，低水３６點。即月國指期貨報６６５１，跌４９點

，高水１１點。即月科指期貨新報４１３９，跌４１點，高水７點。

上證綜合指數報３２４９，跌８點或跌０﹒２６％，成交３３﹒７８億元人民幣。

深證成份指數報１２３２０，跌３７點或跌０﹒３０％，成交５７﹒８４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１９元 升０﹒９２％

碧桂園（０２００７） ２﹒５２元 升１﹒２０％

碧桂園服務（０６０９８） １５﹒３８元 無升跌

龍湖（００９６０） ２５﹒０５元 升０﹒２０％

萬科企業（０２２０２） １４﹒８０元 升０﹒５４％

雅居樂（０３３８３） ２﹒４７元 無升跌

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（ｈｃ）

