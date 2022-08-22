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00884 旭輝控股集團
即時 按盤價 升2.260 +0.090 (+4.147%)
大手異動

22/08/2022 09:30

《異動股》旭輝（８８４）開跌近１％，料中期少賺最少５９％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》旭輝控股集團（００８８４）現價升０﹒９２％，報２﹒１９
元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒３％。該股成交約７７萬股，涉資１６８萬元。
　　旭輝控股公布，預期截至６月３０日止中期純利介乎約１５億至２２億元人民幣，比去年同
期減少約５９％至７２％，核心純利介乎約１５億至２０億元人民幣，比去年同期減少約４０％
至５５％。
　　集團指，純利下跌主因受內地房地產行業整體經營情況不佳，以及應對新冠疫情封控措拖影
響；房產交付下跌令銷售物業已確認收入及溢利下跌；物業項目計提減值增加，以及人民幣兌美
元貶值引致匯兌虧損。
　　現時，恒生指數報１９５７２，跌２００點或跌１﹒０１％，主板成交１５﹒１７億元。國
企指數報６６４０，跌７９點或跌１﹒１９％。恒生科技指數報４１３３，跌５８點或跌
１﹒４１％。
　　即月期指新報１９５３６，跌１８５點，低水３６點。即月國指期貨報６６５１，跌４９點
，高水１１點。即月科指期貨新報４１３９，跌４１點，高水７點。
　　上證綜合指數報３２４９，跌８點或跌０﹒２６％，成交３３﹒７８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３２０，跌３７點或跌０﹒３０％，成交５７﹒８４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１９元　升０﹒９２％
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒５２元　升１﹒２０％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１５﹒３８元　　　　無升跌
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒０５元　升０﹒２０％
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒８０元　升０﹒５４％
　　雅居樂（０３３８３）　　　　　２﹒４７元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 10:17
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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