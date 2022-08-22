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02688 新奧能源
即時 按盤價 跌110.800 -9.900 (-8.202%)
大手異動

22/08/2022 09:22

《異動股》新奧能源（２６８８）低開近７％，中期少賺近１８％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》新奧能源（０２６８８）現價跌６﹒５５％，報１１２﹒８元
，該股成交約３２萬股，涉資３８５０萬元；昆侖能源（００１３５）跌０﹒６９％，報
５﹒７４元；中國燃氣（００３８４）跌２﹒４４％，報１１﹒２元；北控（００３９２）無升
跌，報２４﹒４元。
　　新奧能源公布，截至２０２２年６月３０日止未經審核之中期純利３１﹒０４億元人民幣，
按年跌１７﹒５６％，每股基本盈利２﹒７５元；派中期息６４港仙，較去年同期增加
８﹒４７％。
　　期內營業額５８３﹒３２億元人民幣，按年升４１﹒４７％；核心利潤４１﹒１８億元人民
幣，升１０﹒９１％。天然氣零售銷售量按年增５﹒１％至１３０﹒６５億立方米；綜合能源銷
售量增３４﹒２％至１０８﹒０１億千瓦時。
　　現時，恒生指數報１９５７２，跌２００點或跌１﹒０１％，主板成交１５﹒１７億元。國
企指數報６６４０，跌７９點或跌１﹒１９％。恒生科技指數報４１３３，跌５８點或跌
１﹒４１％。
　　即月期指新報１９５２２，跌１９９點，低水５０點。即月國指期貨報６６４１，跌５９點
，高水１點。即月科指期貨新報４１３３，跌４７點，平水。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新奧能源（０２６８８）　１１２﹒８元　跌６﹒５５％
　　昆侖能源（００１３５）　　５﹒７４元　跌０﹒６９％
　　中國燃氣（００３８４）　　１１﹒２元　跌２﹒４４％
　　北控（００３９２）　　　　２４﹒４元　　　　無升跌
　　華潤燃氣（０１１９３）　３１﹒５５元　跌２﹒７７％
　　天倫燃氣（０１６００）　　３﹒９９元　　　　無升跌
　　中裕能源（０３６３３）　　６﹒６８元　　升０﹒６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 10:17
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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