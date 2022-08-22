《異動股》新奧能源（２６８８）低開近７％，中期少賺近１８％

《經濟通通訊社２２日專訊》新奧能源（０２６８８）現價跌６﹒５５％，報１１２﹒８元

，該股成交約３２萬股，涉資３８５０萬元；昆侖能源（００１３５）跌０﹒６９％，報

５﹒７４元；中國燃氣（００３８４）跌２﹒４４％，報１１﹒２元；北控（００３９２）無升

跌，報２４﹒４元。

新奧能源公布，截至２０２２年６月３０日止未經審核之中期純利３１﹒０４億元人民幣，

按年跌１７﹒５６％，每股基本盈利２﹒７５元；派中期息６４港仙，較去年同期增加

８﹒４７％。

期內營業額５８３﹒３２億元人民幣，按年升４１﹒４７％；核心利潤４１﹒１８億元人民

幣，升１０﹒９１％。天然氣零售銷售量按年增５﹒１％至１３０﹒６５億立方米；綜合能源銷

售量增３４﹒２％至１０８﹒０１億千瓦時。

現時，恒生指數報１９５７２，跌２００點或跌１﹒０１％，主板成交１５﹒１７億元。國

企指數報６６４０，跌７９點或跌１﹒１９％。恒生科技指數報４１３３，跌５８點或跌

１﹒４１％。

即月期指新報１９５２２，跌１９９點，低水５０點。即月國指期貨報６６４１，跌５９點

，高水１點。即月科指期貨新報４１３３，跌４７點，平水。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新奧能源（０２６８８） １１２﹒８元 跌６﹒５５％

昆侖能源（００１３５） ５﹒７４元 跌０﹒６９％

中國燃氣（００３８４） １１﹒２元 跌２﹒４４％

北控（００３９２） ２４﹒４元 無升跌

華潤燃氣（０１１９３） ３１﹒５５元 跌２﹒７７％

天倫燃氣（０１６００） ３﹒９９元 無升跌

中裕能源（０３６３３） ６﹒６８元 升０﹒６％

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（ｅｒ）

