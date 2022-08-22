《異動股》招行低開近２％，中期盈利升１４％，不派息

《經濟通通訊社２２日專訊》招行（０３９６８）現價跌１﹒７３％，報３９﹒７５元，該

股成交約１０萬股，涉資４１１萬元；建行（００９３９）跌０﹒６１％，報４﹒８８元；中信

銀行（００９９８）無升跌，報３﹒３元；農行（０１２８８）跌０﹒３９％，報２﹒５４元。

招商銀行公布，截至６月３０日止中期盈利約６９４﹒２億元人民幣，按年增長

１３﹒５２％，每股盈利２﹒６７元，不派中期股息。

該集團指，扣除非經常性損益之盈利６９２億元人民幣，升１３﹒５５％，營業收入約

１７９１億元人民幣，升６﹒１３％，淨利息收入１０７６﹒９２億元人民幣，同比增長

８﹒４１％；非利息淨收入７１３﹒９９億元人民幣，同比增長２﹒８７％；年化後歸屬股東平

均總資產收益率和年化後歸屬股東平均淨資產收益率分別為１﹒４６％和１８﹒０７％，同比分

別上升０﹒０４和０﹒０１個百分點。

該集團指，淨息差２﹒３３％，減０﹒０８個百分點，不良貸款率０﹒９５％，升０﹒０４

個百分點，資本充足比率１６﹒８％，降０﹒６８個百分點。

現時，恒生指數報１９５７２，跌２００點或跌１﹒０１％，主板成交１５﹒１７億元。國

企指數報６６４０，跌７９點或跌１﹒１９％。恒生科技指數報４１３３，跌５８點或跌

１﹒４１％。

即月期指新報１９４９６，跌２２５點，低水７６點。即月國指期貨報６６３３，跌６７點

，低水７點。即月科指期貨新報４１２８，跌５２點，低水５點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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招行（０３９６８） ３９﹒７５元 跌１﹒７３％

建行（００９３９） ４﹒８８元 跌０﹒６１％

中信銀行（００９９８） ３﹒３元 無升跌

農行（０１２８８） ２﹒５４元 跌０﹒３９％

工行（０１３９８） ４﹒０３元 跌０﹒４９％

郵儲行（０１６５８） ４﹒８元 跌０﹒２１％

中行（０３９８８） ２﹒７３元 跌０﹒７３％

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（ｅｒ）

