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03968 招商銀行
即時 按盤價 跌40.200 -0.250 (-0.618%)
大手異動

22/08/2022 09:24

《異動股》招行低開近２％，中期盈利升１４％，不派息

　　《經濟通通訊社２２日專訊》招行（０３９６８）現價跌１﹒７３％，報３９﹒７５元，該
股成交約１０萬股，涉資４１１萬元；建行（００９３９）跌０﹒６１％，報４﹒８８元；中信
銀行（００９９８）無升跌，報３﹒３元；農行（０１２８８）跌０﹒３９％，報２﹒５４元。
　　招商銀行公布，截至６月３０日止中期盈利約６９４﹒２億元人民幣，按年增長
１３﹒５２％，每股盈利２﹒６７元，不派中期股息。
　　該集團指，扣除非經常性損益之盈利６９２億元人民幣，升１３﹒５５％，營業收入約
１７９１億元人民幣，升６﹒１３％，淨利息收入１０７６﹒９２億元人民幣，同比增長
８﹒４１％；非利息淨收入７１３﹒９９億元人民幣，同比增長２﹒８７％；年化後歸屬股東平
均總資產收益率和年化後歸屬股東平均淨資產收益率分別為１﹒４６％和１８﹒０７％，同比分
別上升０﹒０４和０﹒０１個百分點。
　　該集團指，淨息差２﹒３３％，減０﹒０８個百分點，不良貸款率０﹒９５％，升０﹒０４
個百分點，資本充足比率１６﹒８％，降０﹒６８個百分點。
　　現時，恒生指數報１９５７２，跌２００點或跌１﹒０１％，主板成交１５﹒１７億元。國
企指數報６６４０，跌７９點或跌１﹒１９％。恒生科技指數報４１３３，跌５８點或跌
１﹒４１％。
　　即月期指新報１９４９６，跌２２５點，低水７６點。即月國指期貨報６６３３，跌６７點
，低水７點。即月科指期貨新報４１２８，跌５２點，低水５點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　招行（０３９６８）　　　３９﹒７５元　跌１﹒７３％
　　建行（００９３９）　　　　４﹒８８元　跌０﹒６１％
　　中信銀行（００９９８）　　　３﹒３元　　　　無升跌
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒５４元　跌０﹒３９％
　　工行（０１３９８）　　　　４﹒０３元　跌０﹒４９％
　　郵儲行（０１６５８）　　　　４﹒８元　跌０﹒２１％
　　中行（０３９８８）　　　　２﹒７３元　跌０﹒７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 10:17
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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