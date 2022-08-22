《異動股》洛陽鉬業（３９９３）高開近１％，中期盈利升７２％

《經濟通通訊社２２日專訊》洛鉬（０３９９３）現價升０﹒８３％，報３﹒６６元，該股

成交約３０００股，涉資１萬元；贛鋒鋰業（０１７７２）跌０﹒７８％，報６９﹒５５元；天

齊鋰業（０９６９６）升０﹒０６％，報８１﹒０５元；中國宏橋（０１３７８）跌０﹒３９％

，報７﹒６７元。

洛陽鉬業公布，截至６月３０日止未經審計中期盈利４１﹒５億元人民幣，同比上漲７２％

，每股盈利１９﹒３分，不派中期股息。

該集團指，產品產量攀升疊加市場價格上揚，業績創歷史同期新高，其中銅產量同比增加

２４﹒４％，鈷產量同比增加４９﹒３％，鈮產量同比增加１７﹒２％。營業收入約９１７﹒７

億元，同比增長８％；息稅折攤前利潤約１１２﹒８億元人民幣，同比增長５９％；經營性現金

流約８５億元人民幣，同比增長５﹒４５倍。

現時，恒生指數報１９５７２，跌２００點或跌１﹒０１％，主板成交１５﹒１７億元。國

企指數報６６４０，跌７９點或跌１﹒１９％。恒生科技指數報４１３３，跌５８點或跌

１﹒４１％。

即月期指新報１９５３６，跌１８５點，低水３６點。即月國指期貨報６６４７，跌５３點

，高水７點。即月科指期貨新報４１３８，跌４２點，高水５點。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

洛鉬（０３９９３） ３﹒６６元 升０﹒８３％

贛鋒鋰業（０１７７２） ６９﹒５５元 跌０﹒７８％

天齊鋰業（０９６９６） ８１﹒０５元 升０﹒０６％

中國宏橋（０１３７８） ７﹒６７元 跌０﹒３９％

鞍鋼（００３４７） ２﹒６１元 無升跌

中國有色礦業（０１２５８） ３﹒３１元 升１﹒８５％

中鋁（０２６００） ２﹒７９元 跌０﹒７１％

江西銅業股份（００３５８） ９﹒８元 升０﹒７２％

五礦資源（０１２０８） ２﹒２１元 無升跌

中廣核（０１１６４） ０﹒９８元 跌１﹒０１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

