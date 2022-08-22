《異動股》潤電、龍源電力漲逾２％，四川限電延長５天

《經濟通通訊社２２日專訊》四川供電仍緊張，刺激部分電力股造好。潤電（００８３６）
現價升２﹒４４％，報１６﹒８元，該股成交約２１４９萬股，涉資３﹒６１億元，盤中高見
１７元，最低見１６﹒３元；華能國電（００９０２）升１﹒１７％，報４﹒３３元；龍源電力
（００９１６）升２﹒０２％，報１４﹒１２元；寶尊電商（０９９９１）跌１﹒７９％，報
２２元。
＊四川首次啟動一級應急響應＊
在今年持續高溫下，內地電力供應愈發緊張。四川省政府昨日發布通知，首次啟動能源供應
保障最高級別（一級、紅色）應急響應。
按預案規定，應急響應生效後，會以先中央、後地方，先重點、後一般，先安全、後生產，
先生活、後生產等原則進行能源供應。在電力、成品油、天然氣、煤炭生產等４方面調度上，電
力工作組立即啟動預案，啟動應急發電車，首先滿足城鄉居民、重要用戶和區域需求；組織未受
影響電力的生產企業，按最大產能組織生產、協調外部資源進行保供。
同時，據多家內媒報道，四川原定於８月２０日結束的工業限電停產又被延長５日，至８月
２５日２４時才結束。網上流傳的一份四川省經信廳、國網四川省電力公司公布的紅頭文件，明
確除涼山、攀枝花外的１９個市，對所有有序用電方案中的工業電力用戶實施生產全停，放高溫
假，讓電於民。
＊上海景灘熄景觀燈＊
此外，曾發函向四川商請支持汽車產業鏈電力保障的上海，２１日也發布通知稱，為貫徹落
實《２０２２年上海市迎峰度夏有序用電方案》要求，８月２２日（星期一）、８月２３日（星
期二）上海暫停開放黃浦江沿岸外灘、北外灘、小陸家嘴地區的景觀照明（包括媒體幕牆）。
現時，恒生指數報１９７８９，升１６點或升０﹒０８％，主板成交４１６﹒９４億元。國
企指數報６７４１，升２１點或升０﹒３２％。恒生科技指數報４１８３，跌９點或跌
０﹒２２％。
即月期指新報１９７７８，升５７點，低水１２點。即月國指期貨報６７４３，升４３點，
高水１點。即月科指期貨新報４１８３，升３點，平水。
上證綜合指數報３２７７，升１９點或升０﹒６１％，成交２７２０﹒３８億元人民幣。深
證成份指數報１２４７３，升１１４點或升０﹒９３％，成交１６４４﹒２０億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潤電（００８３６） １６﹒８元 升２﹒４４％
華能國電（００９０２） ４﹒３３元 升１﹒１７％
龍源電力（００９１６） １４﹒１２元 升２﹒０２％
寶尊電商（０９９９１） ２２元 跌１﹒７９％
華電國際（０１０７１） ３﹒４元 無升跌
中廣核電（０１８１６） １﹒９２元 無升跌
中國電力（０２３８０） ４﹒６２元 跌１﹒０７％
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