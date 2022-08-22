  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00836 華潤電力
即時 按盤價 跌16.280 -0.120 (-0.732%)
大手異動

22/08/2022 11:25

《異動股》潤電、龍源電力漲逾２％，四川限電延長５天

　　《經濟通通訊社２２日專訊》四川供電仍緊張，刺激部分電力股造好。潤電（００８３６）
現價升２﹒４４％，報１６﹒８元，該股成交約２１４９萬股，涉資３﹒６１億元，盤中高見
１７元，最低見１６﹒３元；華能國電（００９０２）升１﹒１７％，報４﹒３３元；龍源電力
（００９１６）升２﹒０２％，報１４﹒１２元；寶尊電商（０９９９１）跌１﹒７９％，報
２２元。
　
＊四川首次啟動一級應急響應＊
　
　　在今年持續高溫下，內地電力供應愈發緊張。四川省政府昨日發布通知，首次啟動能源供應
保障最高級別（一級、紅色）應急響應。
　　按預案規定，應急響應生效後，會以先中央、後地方，先重點、後一般，先安全、後生產，
先生活、後生產等原則進行能源供應。在電力、成品油、天然氣、煤炭生產等４方面調度上，電
力工作組立即啟動預案，啟動應急發電車，首先滿足城鄉居民、重要用戶和區域需求；組織未受
影響電力的生產企業，按最大產能組織生產、協調外部資源進行保供。
　　同時，據多家內媒報道，四川原定於８月２０日結束的工業限電停產又被延長５日，至８月
２５日２４時才結束。網上流傳的一份四川省經信廳、國網四川省電力公司公布的紅頭文件，明
確除涼山、攀枝花外的１９個市，對所有有序用電方案中的工業電力用戶實施生產全停，放高溫
假，讓電於民。
　
＊上海景灘熄景觀燈＊
　
　　此外，曾發函向四川商請支持汽車產業鏈電力保障的上海，２１日也發布通知稱，為貫徹落
實《２０２２年上海市迎峰度夏有序用電方案》要求，８月２２日（星期一）、８月２３日（星
期二）上海暫停開放黃浦江沿岸外灘、北外灘、小陸家嘴地區的景觀照明（包括媒體幕牆）。
　　現時，恒生指數報１９７８９，升１６點或升０﹒０８％，主板成交４１６﹒９４億元。國
企指數報６７４１，升２１點或升０﹒３２％。恒生科技指數報４１８３，跌９點或跌
０﹒２２％。
　　即月期指新報１９７７８，升５７點，低水１２點。即月國指期貨報６７４３，升４３點，
高水１點。即月科指期貨新報４１８３，升３點，平水。
　　上證綜合指數報３２７７，升１９點或升０﹒６１％，成交２７２０﹒３８億元人民幣。深
證成份指數報１２４７３，升１１４點或升０﹒９３％，成交１６４４﹒２０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤電（００８３６）　　　　１６﹒８元　升２﹒４４％
　　華能國電（００９０２）　　４﹒３３元　升１﹒１７％
　　龍源電力（００９１６）　１４﹒１２元　升２﹒０２％
　　寶尊電商（０９９９１）　　　　２２元　跌１﹒７９％
　　華電國際（０１０７１）　　　３﹒４元　　　　無升跌
　　中廣核電（０１８１６）　　１﹒９２元　　　　無升跌
　　中國電力（０２３８０）　　４﹒６２元　跌１﹒０７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:21
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金