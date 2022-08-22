《異動股》心連心（１８６６）挫１１％，中期多賺４８％惟不派息

《經濟通通訊社２２日專訊》心連心（０１８６６）現價跌１１﹒２９％，報４﹒９５元，

該股成交約２５４萬股，涉資１２５１萬元。

中國心連心化肥公布，截至６月３０日止未經審核中期純利約９﹒５９億人民幣，升

４８﹒６４％，每股盈利７８﹒１人民幣分，不派中期股息。

綜合收入增加約６１％至約１２２﹒１４億人民幣，尿素銷售收入增加約６６％，主要由於

銷量和平均售價分別按年上升約２３％和３５％。上半年尿素銷量約１３０﹒９萬噸。複合肥銷

售收入增加約９０％，主要是由於銷量及平均售價分別按年比增長約３１％及４５％，毛利率增

加約３個百分點至約１８％。

現時，恒生指數報１９６１１，跌１６１點或跌０﹒８２％，主板成交１６５﹒２４億元。

國企指數報６６７７，跌４２點或跌０﹒６４％。恒生科技指數報４１４４，跌４８點或跌

１﹒１５％。

即月期指新報１９５８９，跌１３２點，低水２３點。即月國指期貨報６６７７，跌２３點

，平水。即月科指期貨新報４１４４，跌３６點，高水１３點。

上證綜合指數報３２６２，升４點或升０﹒１４％，成交１１５４﹒４３億元人民幣。

深證成份指數報１２３８１，升２２點或升０﹒１８％，成交１６２９﹒４９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

心連心（０１８６６） ４﹒９５元 跌１１﹒２９％

中化化肥（００２９７） １﹒０６元 無升跌

東岳集團（００１８９） ８﹒３８元 跌０﹒７１％

天德化工（００６０９） ２﹒８０元 升２﹒９４％

理文化工（００７４６） ６﹒９８元 跌０﹒４３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

