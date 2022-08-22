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01866 中國心連心化肥
即時 按盤價 跌4.750 -0.830 (-14.875%)
大手異動

22/08/2022 09:54

《異動股》心連心（１８６６）挫１１％，中期多賺４８％惟不派息

　　《經濟通通訊社２２日專訊》心連心（０１８６６）現價跌１１﹒２９％，報４﹒９５元，
該股成交約２５４萬股，涉資１２５１萬元。
　　中國心連心化肥公布，截至６月３０日止未經審核中期純利約９﹒５９億人民幣，升
４８﹒６４％，每股盈利７８﹒１人民幣分，不派中期股息。
　　綜合收入增加約６１％至約１２２﹒１４億人民幣，尿素銷售收入增加約６６％，主要由於
銷量和平均售價分別按年上升約２３％和３５％。上半年尿素銷量約１３０﹒９萬噸。複合肥銷
售收入增加約９０％，主要是由於銷量及平均售價分別按年比增長約３１％及４５％，毛利率增
加約３個百分點至約１８％。
　　現時，恒生指數報１９６１１，跌１６１點或跌０﹒８２％，主板成交１６５﹒２４億元。
國企指數報６６７７，跌４２點或跌０﹒６４％。恒生科技指數報４１４４，跌４８點或跌
１﹒１５％。
　　即月期指新報１９５８９，跌１３２點，低水２３點。即月國指期貨報６６７７，跌２３點
，平水。即月科指期貨新報４１４４，跌３６點，高水１３點。
　　上證綜合指數報３２６２，升４點或升０﹒１４％，成交１１５４﹒４３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８１，升２２點或升０﹒１８％，成交１６２９﹒４９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　心連心（０１８６６）　　４﹒９５元　跌１１﹒２９％
　　中化化肥（００２９７）　１﹒０６元　　　　　無升跌
　　東岳集團（００１８９）　８﹒３８元　　跌０﹒７１％
　　天德化工（００６０９）　２﹒８０元　　升２﹒９４％
　　理文化工（００７４６）　６﹒９８元　　跌０﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 10:18
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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