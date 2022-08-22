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00493 國美零售
即時 按盤價 跌0.232 -0.058 (-20.000%)
大手異動

22/08/2022 11:22

《異動股》國美零售挫逾１９％創新低，公司向黃光裕收購兩物業

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國美零售（００４９３）跌１９﹒３１％，報０﹒２３４元，
最低價０﹒２３元，創上市新低，最高價０﹒３２元；成交１６﹒３２億股，成交金額４﹒５４
億元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出８１８２﹒１１萬元。現時最大淨被動買入券
商為中國投資信息，金額７３４９﹒７７萬元，加權平均成交價０﹒２７６元；現時最大淨被動
賣出券商為瑞銀，金額３４９３﹒９８萬元，加權平均成交價０﹒２７元。
　　國美零售公布，擬向控股股東黃光裕收購國美商都物業及湘江玖號物業，預期發行股份方式
結算部分或全部代價。該集團於７月２１日起暫停買賣，已向聯交所申請股份於今日上午９時正
起恢復買賣。
　　現時，恒生指數報１９７９７，升２４點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報６７４４，升
２４點或０﹒３７％；恒生科技指數報４１８３，跌８點或０﹒２％；主板成交４１２﹒９億元

　　上證綜合指數報３２７６，升１８點或０﹒５８％，成交２６９０﹒４９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６５，升１０７點或０﹒８７％，成交１６２２﹒５１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒２３４　變動　　　　－１９﹒３１％
　　最高價　　　　　０﹒３２０　最低價　　　　　０﹒２３０
　　成交股數　　１６﹒３２億股　成交金額　　　　４﹒５４億
　　１０天平均　　　０﹒３２３　歷史波幅％　　６５﹒８０４
　　２０天平均　　　０﹒３５９　加權平均價　　　０﹒２７８
　　５０天平均　　　０﹒３８２　ＲＳＩ１４　　１０﹒３６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出８１８２﹒１１萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國美零售（００４９３）　　　　　０﹒２３４　－１９﹒３１
　　創科實業（００６６９）　　　１０３﹒２００　　－０﹒２９
　　創維集團（００７５１）　　　　　３﹒７５０　　＋２﹒７４
　　海信家電（００９２１）　　　　　９﹒６１０　　－０﹒４１
　　ＴＣＬ電子（０１０７０）　　　　４﹒５１０　－１３﹒７７
　　ＪＳ環球生活（０１６９１）　　　８﹒６７０　　＋１﹒２８
　　小米（０１８１０）　　　　　　１１﹒２２０　　－３﹒７７
　　ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）　　　５﹒０５０　　－１﹒１７
　　海爾智家（０６６９０）　　　　２３﹒７５０　　－０﹒４２
　　思摩爾（０６９６９）　　　　　１６﹒２４０　　－０﹒３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:21
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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