《異動股》國美零售挫逾１９％創新低，公司向黃光裕收購兩物業

《經濟通通訊社２２日專訊》國美零售（００４９３）跌１９﹒３１％，報０﹒２３４元，

最低價０﹒２３元，創上市新低，最高價０﹒３２元；成交１６﹒３２億股，成交金額４﹒５４

億元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出８１８２﹒１１萬元。現時最大淨被動買入券

商為中國投資信息，金額７３４９﹒７７萬元，加權平均成交價０﹒２７６元；現時最大淨被動

賣出券商為瑞銀，金額３４９３﹒９８萬元，加權平均成交價０﹒２７元。

國美零售公布，擬向控股股東黃光裕收購國美商都物業及湘江玖號物業，預期發行股份方式

結算部分或全部代價。該集團於７月２１日起暫停買賣，已向聯交所申請股份於今日上午９時正

起恢復買賣。

現時，恒生指數報１９７９７，升２４點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報６７４４，升

２４點或０﹒３７％；恒生科技指數報４１８３，跌８點或０﹒２％；主板成交４１２﹒９億元

。

上證綜合指數報３２７６，升１８點或０﹒５８％，成交２６９０﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報１２４６５，升１０７點或０﹒８７％，成交１６２２﹒５１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２３４ 變動 －１９﹒３１％

最高價 ０﹒３２０ 最低價 ０﹒２３０

成交股數 １６﹒３２億股 成交金額 ４﹒５４億

１０天平均 ０﹒３２３ 歷史波幅％ ６５﹒８０４

２０天平均 ０﹒３５９ 加權平均價 ０﹒２７８

５０天平均 ０﹒３８２ ＲＳＩ１４ １０﹒３６１

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出８１８２﹒１１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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國美零售（００４９３） ０﹒２３４ －１９﹒３１

創科實業（００６６９） １０３﹒２００ －０﹒２９

創維集團（００７５１） ３﹒７５０ ＋２﹒７４

海信家電（００９２１） ９﹒６１０ －０﹒４１

ＴＣＬ電子（０１０７０） ４﹒５１０ －１３﹒７７

ＪＳ環球生活（０１６９１） ８﹒６７０ ＋１﹒２８

小米（０１８１０） １１﹒２２０ －３﹒７７

ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ５﹒０５０ －１﹒１７

海爾智家（０６６９０） ２３﹒７５０ －０﹒４２

思摩爾（０６９６９） １６﹒２４０ －０﹒３７

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（ｅｄ）

