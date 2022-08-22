《異動股》國美零售挫逾１９％創新低，公司向黃光裕收購兩物業

《經濟通通訊社２２日專訊》國美零售（００４９３）跌１９﹒３１％，報０﹒２３４元，
最低價０﹒２３元，創上市新低，最高價０﹒３２元；成交１６﹒３２億股，成交金額４﹒５４
億元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出８１８２﹒１１萬元。現時最大淨被動買入券
商為中國投資信息，金額７３４９﹒７７萬元，加權平均成交價０﹒２７６元；現時最大淨被動
賣出券商為瑞銀，金額３４９３﹒９８萬元，加權平均成交價０﹒２７元。
國美零售公布，擬向控股股東黃光裕收購國美商都物業及湘江玖號物業，預期發行股份方式
結算部分或全部代價。該集團於７月２１日起暫停買賣，已向聯交所申請股份於今日上午９時正
起恢復買賣。
現時，恒生指數報１９７９７，升２４點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報６７４４，升
２４點或０﹒３７％；恒生科技指數報４１８３，跌８點或０﹒２％；主板成交４１２﹒９億元
。
上證綜合指數報３２７６，升１８點或０﹒５８％，成交２６９０﹒４９億元人民幣。
深證成份指數報１２４６５，升１０７點或０﹒８７％，成交１６２２﹒５１億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２３４ 變動 －１９﹒３１％
最高價 ０﹒３２０ 最低價 ０﹒２３０
成交股數 １６﹒３２億股 成交金額 ４﹒５４億
１０天平均 ０﹒３２３ 歷史波幅％ ６５﹒８０４
２０天平均 ０﹒３５９ 加權平均價 ０﹒２７８
５０天平均 ０﹒３８２ ＲＳＩ１４ １０﹒３６１
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出８１８２﹒１１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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國美零售（００４９３） ０﹒２３４ －１９﹒３１
創科實業（００６６９） １０３﹒２００ －０﹒２９
創維集團（００７５１） ３﹒７５０ ＋２﹒７４
海信家電（００９２１） ９﹒６１０ －０﹒４１
ＴＣＬ電子（０１０７０） ４﹒５１０ －１３﹒７７
ＪＳ環球生活（０１６９１） ８﹒６７０ ＋１﹒２８
小米（０１８１０） １１﹒２２０ －３﹒７７
ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ５﹒０５０ －１﹒１７
海爾智家（０６６９０） ２３﹒７５０ －０﹒４２
思摩爾（０６９６９） １６﹒２４０ －０﹒３７
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（ｅｄ）
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