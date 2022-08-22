《異動股》半新股雙財莊升逾３９％破頂，報１﹒１元

《經濟通通訊社２２日專訊》半新股雙財莊（０２３２１）升３９﹒２４％，報１﹒１元，

最高價１﹒１１元，創上市新高，最低價０﹒７５元；成交８２４６﹒５萬股，成交金額

７６４７﹒８７萬元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１８７７﹒２６萬元。現時最

大淨被動買入券商為中國銀河國際，金額５６﹒１６萬元，加權平均成交價０﹒９８８元；現時

最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３５８﹒０４萬元，加權平均成交價０﹒９２８元。

該股一手５０００股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，每手帳面賺２７００元。

現時，恒生指數報１９７８３，升１０點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６７４１，升

２１點或０﹒３２％；恒生科技指數報４１８２，跌１０點或０﹒２４％；主板成交

４９７﹒６２億元。

上證綜合指數報３２７１，升１３點或０﹒４％，成交３０２８﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２４５８，升１００點或０﹒８１％，成交１８５２﹒１９億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒１００ 變動 ＋３９﹒２４％

最高價 １﹒１１０ 最低價 ０﹒７５０

成交股數 ８２４６﹒５萬股 成交金額 ７６４７﹒８７萬

１０天平均 － 歷史波幅％ －

２０天平均 － 加權平均價 ０﹒９２７

５０天平均 － ＲＳＩ１４ －

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１８７７﹒２６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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雙財莊（０２３２１） １﹒１００ ＋３９﹒２４

北大荒（０００３９） ０﹒１４８ 無升跌

第一太平（００１４２） ３﹒１００ ＋０﹒３２

中國旺旺（００１５１） ６﹒１６０ －０﹒９６

康師傅控股（００３２２） １２﹒５８０ ＋１﹒９４

周黑鴨（０１４５８） ３﹒８７０ ＋２﹒６５

日清食品（０１４７５） ６﹒０５０ ＋０﹒１７

達利食品（０３７９９） ３﹒５７０ ＋１﹒１３

中煙（０６０５５） １１﹒０２０ －０﹒７２

百利達集團控股（０８１７９） ０﹒１４２ ＋２﹒９０

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（ｅｄ）

