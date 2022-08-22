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02321 雙財莊
即時 按盤價 升1.050 +0.260 (+32.911%)
大手異動

22/08/2022 13:20

《異動股》半新股雙財莊升逾３９％破頂，報１﹒１元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》半新股雙財莊（０２３２１）升３９﹒２４％，報１﹒１元，
最高價１﹒１１元，創上市新高，最低價０﹒７５元；成交８２４６﹒５萬股，成交金額
７６４７﹒８７萬元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１８７７﹒２６萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國銀河國際，金額５６﹒１６萬元，加權平均成交價０﹒９８８元；現時
最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３５８﹒０４萬元，加權平均成交價０﹒９２８元。
該股一手５０００股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，每手帳面賺２７００元。
　　現時，恒生指數報１９７８３，升１０點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６７４１，升
２１點或０﹒３２％；恒生科技指數報４１８２，跌１０點或０﹒２４％；主板成交
４９７﹒６２億元。
　　上證綜合指數報３２７１，升１３點或０﹒４％，成交３０２８﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５８，升１００點或０﹒８１％，成交１８５２﹒１９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒１００　變動　　　　　＋３９﹒２４％
　　最高價　　　　　　１﹒１１０　最低價　　　　　　０﹒７５０
　　成交股數　　８２４６﹒５萬股　成交金額　　７６４７﹒８７萬
　　１０天平均　　　　　　　　－　歷史波幅％　　　　　　　　－
　　２０天平均　　　　　　　　－　加權平均價　　　　０﹒９２７
　　５０天平均　　　　　　　　－　ＲＳＩ１４　　　　　　　　－
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１８７７﹒２６萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　雙財莊（０２３２１）　　　　　　１﹒１００　＋３９﹒２４
　　北大荒（０００３９）　　　　　　０﹒１４８　　　　無升跌
　　第一太平（００１４２）　　　　　３﹒１００　　＋０﹒３２
　　中國旺旺（００１５１）　　　　　６﹒１６０　　－０﹒９６
　　康師傅控股（００３２２）　　　１２﹒５８０　　＋１﹒９４
　　周黑鴨（０１４５８）　　　　　　３﹒８７０　　＋２﹒６５
　　日清食品（０１４７５）　　　　　６﹒０５０　　＋０﹒１７
　　達利食品（０３７９９）　　　　　３﹒５７０　　＋１﹒１３
　　中煙（０６０５５）　　　　　　１１﹒０２０　　－０﹒７２
　　百利達集團控股（０８１７９）　　０﹒１４２　　＋２﹒９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 22/08/2022 16:21
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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