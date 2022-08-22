《經濟通通訊社２２日專訊》青啤（００１６８）於１：２７ｐｍ錄得１手２７﹒４萬股交
叉盤，每股造７６﹒２元，較上日收市價低０﹒２６％，涉資２０８７﹒８８萬元。
青啤現價跌１﹒１８％，報７５﹒５元；成交１１０﹒９１萬股，成交金額８４５０﹒３４
萬元，主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出１２２６﹒７６萬元。（ｒｗ）
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22/08/2022 13:28
《大手成交》青啤一手約２７萬股交叉盤，涉資２０８８萬元
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叉盤，每股造７６﹒２元，較上日收市價低０﹒２６％，涉資２０８７﹒８８萬元。
青啤現價跌１﹒１８％，報７５﹒５元；成交１１０﹒９１萬股，成交金額８４５０﹒３４
萬元，主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出１２２６﹒７６萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 22/08/2022 16:21
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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